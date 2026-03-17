Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

23:03aktualizováno  23:11
Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně mezi nejlepší osmičku prošli úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0) uhájil i Real Madrid, který jde dál po výhře 2:1 na půdě Manchesteru City. Domácí hráli od 20. minuty v deseti. Arsenal herně dominoval a zdolal Leverkusen 2:0 (první zápas 1:1).
Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10). | foto: AP

V úvodním duelu úterního večera skončila senzační jízda norského Bodö/Glimt. Po domácím vítězství 3:0 podlehlo Sportingu Lisabon stejným výsledkem a v prodloužení inkasovalo další dvě branky.

PSG si do Londýna přivezl pohodlný náskok. Svěřenci trenéra Enriqueho nepřipustili žádné drama a už v úvodní čtvrthodině si vypracovali vedení 2:0 zásluhou Kvaraccheliji a Barcoly. Střídající Mayulu po změně stran přidal třetí zásah hostů. Pařížané tak Chelsea oplatili loňskou finálovou porážku na klubovém mistrovství světa. V boji o semifinále je bude čekat buď Liverpool, nebo Galatasaray Istanbul.

Stejně jako PSG i Real přiletěl do Anglie s třígólovou výhodou. Jeho výhru 3:0 minulý týden zařídil hattrickem Valverde, tentokrát se při triumfu 2:1 dvakrát trefil Vinícius Junior. Domácí dohrávali od 20. minuty bez vyloučeného kapitána Silvy, jenž rukou ve vápně zastavil střelu Viníciuse. Nařízenou penaltu proměnil sám brazilský útočník. Ještě v prvním dějství srovnal Haaland, v nastavení měl poslední slovo opět Vinícius, jemuž chvíli předtím odvolal gól videorozhodčí. Do druhé půle místo zraněného gólmana Realu Courtoise nastoupil Lunin.

Real potvrdil, že na Manchester umí; mužstvo španělského kouče Guardioly vyřadil ve třetí sezoně po sobě. Historicky nejúspěšnější klub soutěže se ve čtvrtfinále téměř jistě střetne s dalším gigantem Bayernem Mnichov. Bavorský celek totiž ve středeční domácí odvetě proti Bergamu bude hájit náskok 6:1 z Itálie.

Arsenalu po remíze 1:1 v Leverkusenu dnes vystřelili postup Eze s Ricem. „Kanonýři“ se na rozdíl od City ideálně naladili na nedělní vzájemné finále anglického Ligového poháru. V další fázi Ligy mistrů narazí na Sporting.

Ten se stal pátým týmem v historii vyřazovací části „milionářské“ soutěže, který v odvetě vymazal třígólové manko a dostal se do další fáze. Domácí dominovali téměř celý večer a od začátku se hnali za smazáním deficitu. V prvním poločase se trefil obránce Inácio, na druhé straně Björtuft hlavičkoval po rohu do břevna. Po přestávce skórovali Goncalves a Suárez z penalty, jejich střídající spoluhráč Santos nastřelil tyč.

Ihned po začátku prodloužení dal postupový gól Sportingu za vytrvalého deště Araújo. Uruguayský útočník se postaral o nejrychlejší trefu v prodloužení v dějinách soutěže, stačilo mu na ni 83 sekund. V nastavení završil výsledek střídající Nel.

„Lvi“ ovládli i pátý domácí duel v této sezoně Ligy mistrů a jsou prvním mužstvem od sezony 2018/19, jež postoupilo navzdory úvodní prohře o tři branky. Před nimi se to naposledy povedlo Liverpoolu v semifinále s Barcelonou.

Sporting čeká první čtvrtfinále v novodobé historii Ligy mistrů. Dosud si ho zahrál jen v ročníku 1982/83 v předchůdci dnešní soutěže Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ). Bodö/Glimt, které začalo Ligu mistrů remízou 2:2 na Slavii, nenavázalo na minulých pět výher v soutěži.

Liga mistrů
17. 3. 2026 18:45
Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 5:0P (1:0)

první zápas 0:3 - postupuje tým Sporting CP Lisabon

Góly:
34. G. Inácio
61. P. Gonçalves
78. Suárez
92. M. Araújo
120+1. Nel
Góly:
Sestavy:
Rui Silva – Fresneda, Quaresma (64. Debast), G. Inácio, M. Araújo (110. Diomande) – Hjulmand (C), Morita (68. Braganca) – Catamo, Trincão (110. Faye), P. Gonçalves (68. N. Santos) – Suárez (116. Nel).
Sestavy:
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen (106. Aleesami), Bjørkan – Evjen (85. Bassi), Berg, Fet (90+1. Auklend) – Blomberg (85. Määttä), Høgh (C) (79. Helmersen), Hauge (79. Saltnes).
Náhradníci:
Virginia, Callai – Vagiannidis, Simões, F. Gonçalves, M. Couto.
Náhradníci:
Faye Lund, Sjong – Nielsen, Klynge, Riisnaes, Mikkelsen.
Žluté karty:
47. Hjulmand, 74. Fresneda, 104. N. Santos
Žluté karty:
6. Blomberg, 68. Høgh, 105+3. Bassi, 118. Saltnes

Rozhodčí: Schärer – Erni, Küngová (SUI)

Liga mistrů
17. 3. 2026 21:00
Manchester City Manchester City : Real Madrid Real Madrid 1:2 (1:1)

první zápas 0:3 - postupuje tým Real Madrid

Góly:
41. Haaland
Góly:
22. Vinícius Júnior
90+3. Vinícius Júnior
Sestavy:
Donnarumma – Nunes (57. Semenyo), Chusanov, Dias (46. Guéhi), Ajt-Núrí – B. Silva (C), Rodri (74. Nico González), Reijnders (46. Aké) – Cherki, Haaland (57. Marmúš), Doku.
Sestavy:
Courtois (46. Lunin) – Alexander-Arnold (83. Carvajal), Rüdiger, Huijsen, F. García – Valverde (C), Tchouaméni, Pitarch (74. Ángel) – Güler (74. Camavinga), B. Díaz (69. Mbappé), Vinícius Júnior.
Náhradníci:
Trafford – Stones, Kovačić, Savinho, O'Reilly, Foden, Lewis.
Náhradníci:
Alaba, G. García, Carreras, Aguado, Cestero Sancho, Mastantuono, C. Palacios.
Žluté karty:
25. Guardiola (trenér), 45+3. Chusanov
Žluté karty:
80. Alexander-Arnold
Červené karty:
20. B. Silva
Červené karty:

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (všichni Francie)

Liga mistrů
17. 3. 2026 21:00
Arsenal Arsenal : Leverkusen Leverkusen 2:0 (1:0)

první zápas 1:1 - postupuje tým Arsenal

Góly:
36. Eze
63. Rice
Góly:
Sestavy:
Raya – White (68. Mosquera), Saliba, Magalhães, Hincapié – Rice, Zubimendi (68. Nørgaard) – Saka (C), Eze (69. Havertz), Trossard (68. Martinelli) – Gyökeres (90. Lewis-Skelly).
Sestavy:
Blaswich – Quansah, Andrich (C) (83. Ezequiel Fernández), Tapsoba – Poku (60. Culbreath), E. Palacios (70. Schick), A. García, Grimaldo – Maza, Terrier (60. Tillman) – Kofane.
Náhradníci:
Arrizabalaga, Ranson – G. Jesus, Madueke, Calafiori, Dowman.
Náhradníci:
Omlin, Lomb – Hofmann, Oermann, Tape.
Žluté karty:
Žluté karty:
46. E. Palacios

Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (NED).

Liga mistrů
17. 3. 2026 21:00
Chelsea Chelsea : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:3 (0:2)

první zápas 2:5 - postupuje tým Paris Saint-Germain

Góly:
Góly:
6. Kvaracchelia
14. Barcola
62. Mayulu
Sestavy:
R. Sánchez – M. Sarr (46. Acheampong), Hato, Chalobah, Cucurella (72. Adarabioyo) – Andrey Santos, Caicedo – Palmer (59. Garnacho), Enzo Fernández (C) (59. Lavia), P. Neto – Pedro (59. Delap).
Sestavy:
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes (66. L. Hernández) – Zaïre-Emery, Neves (46. Mayulu), Vitinha – Barcola (59. Doué), Dembélé (66. G. Ramos), Kvaracchelia (73. I Kang-in).
Náhradníci:
Merrick, Sharman-Lowe – Fofana, Guiu, Estêvão, Mheuka, Kavuma–McQueen.
Náhradníci:
Chevalier, Marin – Beraldo, Zabarnyj, P. Fernández, Mbaye.

Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (vš. SVN)

Tipsport - partner programu
FC Barcelona vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
18.3. 18:45
  • 1.60
  • 4.84
  • 5.04
Tottenham vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
18.3. 21:00
  • 2.58
  • 3.94
  • 2.59
Bayern Mnichov vs. Atalanta Bergamo //www.idnes.cz/sport
18.3. 21:00
  • 1.35
  • 6.11
  • 7.77
Liverpool vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
18.3. 21:00
  • 1.28
  • 6.66
  • 9.90
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
17. 3. 21:00
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
18. 3. 21:00
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
17. 3. 21:00
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
18. 3. 21:00
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
18. 3. 18:45
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
18. 3. 21:00
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
17. 3. 18:45
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
17. 3. 21:00
Leverkusen

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Aktualizujeme
Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně mezi nejlepší osmičku prošli úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z...

