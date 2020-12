Poslední čtyři místa k mání. Projde do jara v Lize mistrů i Real?

Real vyzve vedoucí Mönchengladbach a zajistí si postup výhrou, případně i remízou, pokud druhý Šachtar podlehne Interu. Borussii stačí uhrát nerozhodný výsledek nebo remíza ukrajinského týmu na San Siru.



Liga mistrů středeční program 6. kola zákl. skupin Skupina A:

21:00 Bayern Mnichov - Lokomotiv Moskva, Salcburk - Atlético Madrid. Skupina B:

21:00 Inter Milán - Šachtar Doněck, Real Madrid - Mönchengladbach. Skupina C:

21:00 Olympiakos Pireus - FC Porto, Manchester City - Olympique Marseille. Skupina D:

18:55 Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo, Midtjylland - Liverpool.

Real hraje v Lize mistrů 25. sezonu a ve všech předchozích ročnících postoupil do vyřazovací fáze, což je rekord soutěže. Na rozhodující souboj se naladil sobotní ligovou výhrou 1:0 v Seville.

„Do utkání půjdeme plní sebedůvěry. Vítězství nad Sevillou nám dalo velkou morální vzpruhu,“ citoval klubový web obránce Nacha.

První vzájemný duel skončil v Německu 2:2. „Jsme připraveni na to, že se na nás Real vrhne. Ukázali jsme naši kvalitu a to, že s Realem dovedeme bodovat. Musíme si věřit a hrát sebevědoměji než proti Interu,“ řekl pro web uefa.com záložník Borussie Christoph Kramer.

Druhý Šachtar potřebuje k postupu porazit poslední Inter, případně remízu v obou souběžně hraných zápasech.

„Nerazzurri“ musejí zvítězit a zároveň doufat, že druhý duel ve skupině neskončí remízou.

„Situaci ohledně postupu sice stále nemáme ve svých rukou, přesto půjdeme do utkání s Šachtarem s cílem vyhrát a pak už budeme muset doufat, že ten druhý duel někdo vyhraje,“ uvedl trenér Interu Antonio Conte.

Atlétiku Madrid, lídrovi španělské ligy, stačí v Salcburku bod. Naopak rakouskému týmu nezbývá než vyhrát. „Bude to velmi, velmi těžké utkání. Salcburk hraje velmi dobře,“ prohlásil kouč Diego Simeone.

Liga mistrů na O2 TV Sport Stanice O 2 TV Sport a O 2 TV Fotbal nabídnou všechny středeční duely z Ligy mistrů v přímých přenosech. Po skončení zápasů následují tradičně sestřihy ze všech zápasů a ohlasy ve studiu. Hosty k hlavnímu zápasu Real Madrid - Borussia Mönchengladbach budou Ivo Ulich a František Straka, bývalí reprezentanti i hráči Mönchengladbachu.

Jistý vítěz skupiny a úřadující šampion Ligy mistrů Bayern Mnichov se utká s posledním Lokomotivem Moskva, který si ještě třetím místem může na úkor Salcburku zajistit start v jarní části Evropské ligy.

Bergamu proti Ajaxu stačí remíza. „Pokud postoupíme do osmifinále, bude to obrovský úspěch, ale není to tak, že bychom cílili na celkové vítězství. Pokud prohrajeme, to nejhorší, co se stane, je, že si zahrajeme v Evropské lize. Stěží půjde o katastrofu,“ konstatoval Gian Piero Gasperini, trenér Atalanty.

Vítěz skupiny Liverpool nastoupí v Dánsku proti Midtjyllandu.

Ze skupiny C jdou dál Manchester City a Porto. O start ve vyřazovací fázi Evropské ligy se na dálku utkají Olympiakos Pireus a Marseille. Francouzský celek musí na hřišti „Citizens“ nasbírat více bodů než řecký soupeř v domácím duelu s Portem.