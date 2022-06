To by neměl zažít žádný fanoušek. UEFA se omlouvá za ostudné finále Ligy mistrů

„UEFA by se ráda upřímně omluvila všem divákům, kteří museli zažít nebo byli svědky děsivých a skličujících událostí před finále Ligy mistrů. Žádný fotbalový fanoušek by se neměl dostat do takové situace a už se to nesmí opakovat,“ uvedla unie v prohlášení.

Zápas začal s více než půlhodinovým zpožděním kvůli problémům před stadionem, kde se zdržely tisíce fanoušků. Řada příznivců se snažila dostat dovnitř s falešnými vstupenkami, což způsobilo chaos a zdržení. Vyšetřením událostí pověřila UEFA nezávislou komisi vedenou Portugalcem Tiagem Brandaem. Unie slíbila, že zveřejní kompletní zprávu komise

„Cílem je zjistit, co se stalo a určit, jaké je třeba si z toho vzít ponaučení, aby se to neopakovalo,“ uvedla UEFA, která zpočátku obviňovala z chaosu fanoušky, kteří podle ní přišli pozdě, a poté držitele falešných vstupenek.

Proti některým fanouškům, včetně mladistvých, kteří se snažili dostat na zápas, použila policie slzný plyn. Zadrženo bylo 105 lidí a 238 fanoušků utrpělo lehká zranění.

Real, který ve finále zvítězil 1:0, v pátek uvedl, že zmatky pokračovaly i po utkání a několik jeho fanoušků utrpělo při násilných potyčkách zranění. Někteří museli do nemocnice.