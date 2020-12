Kloppova úspěšná školka. Jedna z nejhezčích výher v Liverpoolu, řekl kouč

Vzhledem k tomu, že Atalanta zároveň remizovala s Midtjyllandem 1:1, má Liverpool jistotu první příčky. Což před závěrečným duelem přijde velmi vhod vzhledem k rozložení sil – hvězdy si v nabitém programu odpočinou a mladíci posbírají další zkušenosti.

Někteří z nich je získávají už teď kvůli rozsáhlé marodce v anglickém klubu: Kloppovi schází devět hráčů.

Na dlouhý seznam se před utkáním připojila gólmanská jednička Alisson, takže se mezi tři tyče postavil Caoimhin Kelleher. Ve dvaadvaceti šlo o jeho premiéru v Lize mistrů.

„Velmi mě potěšil. Vedl si dobře, nebyl nervózní,“ prohlásil Klopp, jenž nezkušeného brankáře upřednostnil před dvojkou Adriánem. „Adrián nám pomohl dost, udržel nuly a tak dále, ale teď se nám hodil fotbalovější Kelleher. Navíc umí vytáhnout i skvělý zákrok.“



To se ukázalo v závěru, když Kelleher zlikvidoval šanci střídajícího Klaase-Jana Huntelaara.

„Od toho tam jsem, proto každý den dřu na tréninku, abych byl připravený. Byl to báječný večer: debut v Lize mistrů, výhra, postup, pár dobrých zákroků. Báječné,“ rozplýval se Kelleher.



Hvězdami zápasu však byli zejména mladíci zmínění v úvodu.

Jistě, Liverpool měl proti Ajaxu třeba Fabinha, Andyho Robertsona, Georginia Wijnalduma, Jordana Hendersona, Mohameda Salaha... Ale rozhodli teenageři.

„Curtis Jones odehrál báječný zápas. Jsem na něj fakt pyšný,“ prohlásil Klopp. „Je to dobrý kluk, mám z něj opravdu radost. Díky zraněním dostal příležitost a využil jí znamenitě,“ pokračoval.



„A Neco Williams? V něm je ještě víc, než ukázal,“ pravil Klopp na adresu velšského beka, jenž zaskakuje za Trenta Alexander-Arnolda.



Oba dohromady mají za áčko Liverpoolu 44 startů. Liverpoolská lavička navíc překypovala nezkušenými mladými hráči včetně českého brankáře Vítězslava Jaroše.

I celkové okolnosti zápasu pak přiměly Kloppa k veskrze pozitivnímu hodnocení. „Byl to jeden z nejlepších večerů v Lize mistrů od chvíle, co jsem ten tým převzal,“ uvedl kouč, jenž je v Liverpoolu lehce přes pět let.

„Chyběli nám fanoušci, ale bylo to nejdůležitější, nejnáročnější, nejvýjimečnější vítězství za dobu, co tu jsem,“ dodal.