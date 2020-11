Zlatý chlapec Haaland zase řádil. Ale jen dva góly? popichoval ho kouč

Nádherná branka anglického reprezentanta však tak trochu zapadá vedle Haalandových schopností.

Dvacetiletý forvard má neuvěřitelnou formu, báječná čísla. Ve třinácti utkáních probíhajícího ročníku zaznamenal 17 branek! Prosadil se v posledních sedmi duelech po sobě a proti Bruggám se opět zapsal do dějin.

Po úterku platí, že v Champions League nastřílel víc gólů než Ronaldo, Zinedine Zidane, David Villa, Miroslav Klose či Adriano.

Na 16 zásahů mu stačilo pouhých 12 zápasů, o sedm méně, než na stejný počin potřebovali Ruud van Nistelrooij a Roberto Soldado, kterým rekord patřil.

„Já prostě zbožňuju hrát v Lize mistrů!“ napsal pak Haaland, jenž netají, že si hymnu soutěže často pouští v autě, na svůj twitterový účet.



A to dal belgickému klubu „jen“ dva góly, na což při střídání vtipně poukazoval trenér Lucien Favre. Když se totiž Haaland o víkendu proti Herthě Berlín trefil čtyřikrát, kouč se ho při střídání trochu úsměvně dotazoval na góly ukazováním prstů na ruce. Dva? Tři? Čtyři, jo?

Tentokrát všichni na dortmundské lavičce bezpečně věděli, kolikrát se Haaland prosadil: zdvihli dva prsty. „To jsme si po víkendu nemohli odpustit,“ smál se pak gestu Sebastian Kehl, klubová legenda a dnes člen nejužšího vedení.



Díky pohodlnému vedení si navíc Dortmund opět mohl dovolit nejnovějšího držitele ceny Golden Boy pro nejlepšího evropského fotbalistu do 21 let stáhnout ze hry dříve, což je dle Favreho nutností.

„Haaland chce neustále hrát, ale musíme mu občas dopřát oddych. Stále se vyvíjí, občas má potíže s kolenem, takže to s jeho nasazováním nesmíme přehánět. Když se naskytne možnost vystřídat ho dřív, není na škodu ji využít. Jinak by se to mohlo obrátit proti nám,“ naznačil.



Urostlý útočník platí za jeden z největších talentů současnosti, jeho střelecké schopnosti jsou přinejmenším úctyhodné, na svůj věk je nesmírně efektivní.

V minulé sezoně měl bilanci 44 gólů ve 40 utkáních, a to hrál za dva kluby. Nejdřív ohromil na podzim v dresu Salcburku, v lednu bitvu o něj vyhrál Dortmund a Haaland okamžitě vyhrál cenu pro hráče měsíce, ač v něm odehrál pouze 59 minut.

„Erling je jedním z hráčů, kteří chtějí pokaždé vyhrát. Má to v krvi. Dává do zápasů všechno, zapojuje se do napadání, dává góly... Proto je už teď takhle dobrý,“ oceňuje jej i zkušený stoper Mats Hummels.

Kam až se může norský snajpr prostřílet?