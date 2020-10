Brilantní Bayern. Naše góly? Luxusní, jeden lepší než druhý, jásal trenér

„Návrat Champions League jsme si vážně užili,“ prohlásil Hans-Dieter Flick, trenér Bayernu, po středeční výhře 4:0.

Jeho svěřenci byli proti španělskému protivníkovi, proslulému úpornou a mnohdy takřka nepropustnou defenzivou, až nebývale efektivní. Vždyť z pěti ran mezi tři tyče skončily za zády brankáře Jana Oblaka čtyři.

„Dali jsme čtyři luxusní góly,“ pochvaloval si Flick. „Jeden lepší než druhý.“



Nejprve se prosadil Kingsley Coman po skvostném pasu Joshuy Kimmicha, pak první jmenovaný umotal ve vápně obránce Atlétika a přihrál na druhý zásah Leonu Goretzkovi.

Po změně stran se famózním způsobem trefil Corentin Tolisso, po neúspěšném přímém kopu se k němu dostal balon a on jej z velké dálky napálil do horního rohu Oblakovy brány. Skóre pak uzavřel Coman poté, co si při úniku do otevřené obrany naprosto vychutnal stopera Felipeho. Tomu se hlava točí možná ještě teď...

„Z mých dvou gólů mám radost, těší mě samozřejmě i výkon celého týmu,“ citoval klubový web Bayernu záložníka Comana. „Je dobře, že se nám vyplatila příprava. Trénovali jsme různé způsoby, jak prolomit pevnou obranu Atlétika, které obvykle bývá hodně zatažené,“ doplnil jej Goretzka.



Trenér Flick jeho slova potvrdil. „Využili jsme prostorů, na něž jsme se zaměřovali. Jsem velmi spokojený, pochopitelně i s výsledkem,“ podotkl a zmínil také skvělou efektivitu.

O ní hovořil také jeho protějšek Diego Simeone.

„Bayern vytěžil ze svých šancí maximum,“ uznal kouč Atlétika. „Hrál velmi dobře. My jsme směrem dozadu nebyli špatní, týmový výkon byl v pořádku, ale měli jsme být víc ostražití. Bayern byl prostě efektivnější než my, musíme se z té porážky poučit,“ dodal.