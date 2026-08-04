Plzeň je blízko duelu s Crvenou zvezdou, Srbové podlehli Hapoelu Beer Ševa

Beer Ševa v azylu v maďarském Szombathely rozhodla v 38. minutě, kdy Ahmed potrestal nepřesnou rozehrávku hostů.
Izraelskému celku zkomplikoval situaci po hodině hry Baltaxa kuriózním vyloučením. Nejprve po jeho faulu poskytl rozhodčí soupeři výhodu, během které Baltaxa ostře zastavil unikajícího hráče Crvene zvezdy. Viděl tak dvě žluté karty naráz, ani přesilovka ale hostům nepomohla.
Podobně jako Plzeň čeká na možného soupeře i Hradec Králové, který ale ještě musí ve 3. předkole Evropské ligy přejít přes favorizovaný Besiktas Istanbul. Pokud by se mu to podařilo, zahrál by si v play off o účast v hlavní fázi pravděpodobně s Žalgirisem Kaunas, který je po debaklu 0:5 na hřišti Dinama Záhřeb blízko vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů.
Odvety jsou na programu za týden.
90+2. Serginho
Vutsov – Neves, Dmitrov (C), Serafimov (46. Soula), Centelles – El Moubarik, Trdin, Serginho – Oko-Flex (63. Mitkov), Bala (90. Stojančov), Reinaldo (78. Perea).
Anarbekov – Mrynskij, Martynovič (C), Áfrico, Mata – Mendonça (86. Širobokov), Oksanen, Bajbek (60. Kassabulat) – Gual (78. Tapalov), Edmilson (60. Bekbolat), Jukkola (78. Birkurmanov).
Vladimirov, Lukov – Hevertton, Makoun, Kusso, Rajčev.
Buč, Kalmurza – Kurgin, Sadybekov, Tujakbajev, Nurgalijev, Tašpulatov.
90+3. Serginho
Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis (LTU)
25. Florucz
45+4. Florucz
88. David
20. Berg
29. Blomberg
90+1. Bjørtuft
Chambaere – Mac Allister (C), Sylla, Sykes (56. Havenaar) – Chalajlí, Schoofs, Van de Perre, Guilherme (80. Niang) – Olaru (56. Zeneli) – Florucz (56. Rodriguez), Fuseini (71. David)
Haikin – Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan (68. Määttä) – Auklend (46. Kitolano), Berg, Brunstad Fet – Blomberg, Brynhildsen (80. Aleesami), Hauge (46. Helmersen)
Kavlašvili, Boets – Biondic, Patris, Mofokeng
Faye Lund – Nielsen, Riisnæs, Bassi, Hansen
18. Sylla, 27. Allister, 32. Olaru, 72. Guilherme, 90. Zeneli
41. Gundersen, 43. Brunstad
Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (BIH)
Popović – Saliakas (56. Maffeo), Retsos (C) (64. Smajlović), Carmo (56. Pirola), Onyemaechi – Mouzakitis, García – Rodinei, Chiquinho (56. Silva), Casals (46. Martins) – al-Kábí.
C. Ortega – Storm (70. Pereira), Sandler (74. Hansen-Aarøen), Fonville – Ouiassa (70. Mor), Monteiro (90. Willumsson), Nejašmić, Lebreton – Chery (C), Bischoff – Linssen (74. Tadić).
S. Ortega, Tsompanidis, Stournaras – Fortounis, Sá, Scipioni, Filis.
Entius, Geneste – Ouwejan, Sierhuis, Kers.
11. Carmo, 67. García
90+2. Fonville
Rozhodčí: Sánchez (ESP) – Cabañero (ESP), Lopez (ESP)
Počet diváků: 31134
38. Ahmed
Marciano – Mizrahi (63. Amador), Vítor (C), Rotman, Baltaxa – Yehoshua (63. Diop), Ventura, Peretz (88. Kanaan) – East (83. Ohana), Zlatanović (46. Abu Rumi), Ahmed.
Matheus – Sol Jong-u, Luckassen, Eraković, Tiknizjan – Krunić, Abu Fani (46. Cham) – Bukari (74. Katai), Kostov (46. Arnautović), Ivanić (C) (46. Elšnik) – Duarte (74. Loizou).
Wolff – Amador, Kanaan, Ganah, Davidzada, Levy, Ohana, Koren, Hazut, Stojanov, Diop, Abu Rumi.
Guteša – Arnautović, Balov, Enem, Katai, Veljković, Elšnik, Stanković, Strika, Tebo Uchenna, Cham, Loizou.
58. Baltaxa, 64. Rotman
15. Fani, 45+2. Eraković, 85. Cham, 85. Tiknizjan
58. Baltaxa
Rozhodčí: Gil Manzano – Porrasová, Martínez (ESP)
38. Serobyan
70. Franca
22. Sešlar
João Bravim – Junior Julio, Bruno Wilson, Malis, Grigoryan – Oliveira (90. Ndour), Muradyan (C), Carlier (59. Tera) – Serobyan (59. Franca), Lima (90. Ayongo), Banjaqui (83. Ayvazyan)
Leban – Širvys, Hrka, Tutyškinas – Kvešić, Daniel (90+5. Poplatnik), Zabukovnik (C), Tusha (46. Dukuly) – Sešlar (64. Kotnik), Kučys (64. Požeg), Avdyli
Nersesyan – Luis Felipe, Ayvazyan, Shaghoyan, Balanta, Eloyan, Pereira, Tera, Ndour, Oliveira Dias, Ayongo, Franca
Kolár, Frelih – Vukliševič, Verbič, Kotnik, Diounkou, Čalušič, Koutris, Ivanšek, Dukuly, Požeg, Poplatnik
42. Tulipa (hl. trenér)
58. Kvešić, 90+5. Daniel
Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK)
32. Zajc
33. McKenna
51. Lisica
76. Stojković
90+4. Kačavenda
Filipović – Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf – Stojković (86. Vidović), Mišić (C), Zajc (71. Kačavenda) – Lisica (71. Topić), Beljo (86. Prevljak), Hoxha (61. Oršić)
Švedkauskas – Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar (46. Edokpolor) – Baldassarra – Kreković (46. Karashima), Benchaib (84. Debeljuh), Slivka, Ourega (57. Fiolić) – Oliveira (65. Kalik)
Zagorac, Nevistić – Goda, Radeljić, Tabinas, Galešić, Šuta
Mikelionis – Racic, Sirgėdas, Léo Ribeiro, Hernandez, Burba
85. Kalik
Rozhodčí: Lambrechts – De Weirdt, Monteny (BEL)
61. Stroud
78. Camara Sanneh
90+4. Kianga
Wallinder – Iqbal, Svanberg, Pettersson – Granath (81. Nielsen), Gustavsson (C), Gustafson (81. Arrhenius Leandersson), Stroud – Samuelsen (89. Lindberg), Kjær (70. Manneh) – Bergström (70. Youssef)
Takáč – Blackman, Bajrić (C), Marković, Cruz – Martínez (79. Ibrahim), Pokorný, Gajdoš (66. Mustafić) – Maroš (66. Camara Sanneh), Kukharevych (79. Kianga), Yirajang
Lundin – Agnarsson, Norén, Bang-Kittilsen, Hoffman, Tidstrand, Miettinen
Popović, Macík – Kozlovský, Wimmer, Tomáško, Hofstädter, Ihnatenko, Matsuoka
41. Samuelsen, 89. Gustavsson
52. Martínez
Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (SCO)
Počet diváků: 3327