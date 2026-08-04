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Plzeň je blízko duelu s Crvenou zvezdou, Srbové podlehli Hapoelu Beer Ševa

Autor: ,
  21:50

Lima Magalhaes Matheus, brankář Crvené zvezdy Bělehrad | foto: Starsport rs / Shutterstock Editorial Profimedia.cz

Fotbalisté Hapoelu Beer Ševa v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů zdolali 1:0 Crvenu zvezdu Bělehrad. Poražený z dvojzápasu se střetne ve 4. předkole Evropské ligy s Viktorií Plzeň.

Beer Ševa v azylu v maďarském Szombathely rozhodla v 38. minutě, kdy Ahmed potrestal nepřesnou rozehrávku hostů.

Izraelskému celku zkomplikoval situaci po hodině hry Baltaxa kuriózním vyloučením. Nejprve po jeho faulu poskytl rozhodčí soupeři výhodu, během které Baltaxa ostře zastavil unikajícího hráče Crvene zvezdy. Viděl tak dvě žluté karty naráz, ani přesilovka ale hostům nepomohla.

Podobně jako Plzeň čeká na možného soupeře i Hradec Králové, který ale ještě musí ve 3. předkole Evropské ligy přejít přes favorizovaný Besiktas Istanbul. Pokud by se mu to podařilo, zahrál by si v play off o účast v hlavní fázi pravděpodobně s Žalgirisem Kaunas, který je po debaklu 0:5 na hřišti Dinama Záhřeb blízko vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů.

Odvety jsou na programu za týden.

Liga mistrů
3. předkolo 4. 8. 2026 19:30
Levski Sofia Levski Sofia : FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty 1:0 (0:0)
Góly:
90+2. Serginho
Góly:
Sestavy:
Vutsov – Neves, Dmitrov (C), Serafimov (46. Soula), Centelles – El Moubarik, Trdin, Serginho – Oko-Flex (63. Mitkov), Bala (90. Stojančov), Reinaldo (78. Perea).
Sestavy:
Anarbekov – Mrynskij, Martynovič (C), Áfrico, Mata – Mendonça (86. Širobokov), Oksanen, Bajbek (60. Kassabulat) – Gual (78. Tapalov), Edmilson (60. Bekbolat), Jukkola (78. Birkurmanov).
Náhradníci:
Vladimirov, Lukov – Hevertton, Makoun, Kusso, Rajčev.
Náhradníci:
Buč, Kalmurza – Kurgin, Sadybekov, Tujakbajev, Nurgalijev, Tašpulatov.
Žluté karty:
90+3. Serginho
Žluté karty:

Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis (LTU)

Liga mistrů
3. předkolo 4. 8. 2026 20:00
Saint-Gilloise Saint-Gilloise : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 3:3 (2:2)
Góly:
25. Florucz
45+4. Florucz
88. David
Góly:
20. Berg
29. Blomberg
90+1. Bjørtuft
Sestavy:
Chambaere – Mac Allister (C), Sylla, Sykes (56. Havenaar) – Chalajlí, Schoofs, Van de Perre, Guilherme (80. Niang) – Olaru (56. Zeneli) – Florucz (56. Rodriguez), Fuseini (71. David)
Sestavy:
Haikin – Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan (68. Määttä) – Auklend (46. Kitolano), Berg, Brunstad Fet – Blomberg, Brynhildsen (80. Aleesami), Hauge (46. Helmersen)
Náhradníci:
Kavlašvili, Boets – Biondic, Patris, Mofokeng
Náhradníci:
Faye Lund – Nielsen, Riisnæs, Bassi, Hansen
Žluté karty:
18. Sylla, 27. Allister, 32. Olaru, 72. Guilherme, 90. Zeneli
Žluté karty:
41. Gundersen, 43. Brunstad

Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (BIH)

Liga mistrů
3. předkolo 4. 8. 2026 20:00
Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus : NEC Nijmegen NEC Nijmegen 0:0 (0:0)
Sestavy:
Popović – Saliakas (56. Maffeo), Retsos (C) (64. Smajlović), Carmo (56. Pirola), Onyemaechi – Mouzakitis, García – Rodinei, Chiquinho (56. Silva), Casals (46. Martins) – al-Kábí.
Sestavy:
C. Ortega – Storm (70. Pereira), Sandler (74. Hansen-Aarøen), Fonville – Ouiassa (70. Mor), Monteiro (90. Willumsson), Nejašmić, Lebreton – Chery (C), Bischoff – Linssen (74. Tadić).
Náhradníci:
S. Ortega, Tsompanidis, Stournaras – Fortounis, Sá, Scipioni, Filis.
Náhradníci:
Entius, Geneste – Ouwejan, Sierhuis, Kers.
Žluté karty:
11. Carmo, 67. García
Žluté karty:
90+2. Fonville

Rozhodčí: Sánchez (ESP) – Cabañero (ESP), Lopez (ESP)

Počet diváků: 31134

Liga mistrů
3. předkolo 4. 8. 2026 19:30
Hapoel Be'er Sheva FC Hapoel Be'er Sheva FC : Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad 1:0 (1:0)
Góly:
38. Ahmed
Góly:
Sestavy:
Marciano – Mizrahi (63. Amador), Vítor (C), Rotman, Baltaxa – Yehoshua (63. Diop), Ventura, Peretz (88. Kanaan) – East (83. Ohana), Zlatanović (46. Abu Rumi), Ahmed.
Sestavy:
Matheus – Sol Jong-u, Luckassen, Eraković, Tiknizjan – Krunić, Abu Fani (46. Cham) – Bukari (74. Katai), Kostov (46. Arnautović), Ivanić (C) (46. Elšnik) – Duarte (74. Loizou).
Náhradníci:
Wolff – Amador, Kanaan, Ganah, Davidzada, Levy, Ohana, Koren, Hazut, Stojanov, Diop, Abu Rumi.
Náhradníci:
Guteša – Arnautović, Balov, Enem, Katai, Veljković, Elšnik, Stanković, Strika, Tebo Uchenna, Cham, Loizou.
Žluté karty:
58. Baltaxa, 64. Rotman
Žluté karty:
15. Fani, 45+2. Eraković, 85. Cham, 85. Tiknizjan
Červené karty:
58. Baltaxa
Červené karty:

Rozhodčí: Gil Manzano – Porrasová, Martínez (ESP)

Liga mistrů
3. předkolo 4. 8. 2026 18:00
Ararat-Armenia Jerevan Ararat-Armenia Jerevan : NK Celje NK Celje 2:1 (1:1)
Góly:
38. Serobyan
70. Franca
Góly:
22. Sešlar
Sestavy:
João Bravim – Junior Julio, Bruno Wilson, Malis, Grigoryan – Oliveira (90. Ndour), Muradyan (C), Carlier (59. Tera) – Serobyan (59. Franca), Lima (90. Ayongo), Banjaqui (83. Ayvazyan)
Sestavy:
Leban – Širvys, Hrka, Tutyškinas – Kvešić, Daniel (90+5. Poplatnik), Zabukovnik (C), Tusha (46. Dukuly) – Sešlar (64. Kotnik), Kučys (64. Požeg), Avdyli
Náhradníci:
Nersesyan – Luis Felipe, Ayvazyan, Shaghoyan, Balanta, Eloyan, Pereira, Tera, Ndour, Oliveira Dias, Ayongo, Franca
Náhradníci:
Kolár, Frelih – Vukliševič, Verbič, Kotnik, Diounkou, Čalušič, Koutris, Ivanšek, Dukuly, Požeg, Poplatnik
Žluté karty:
42. Tulipa (hl. trenér)
Žluté karty:
58. Kvešić, 90+5. Daniel

Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK)

Liga mistrů
3. předkolo 4. 8. 2026 20:00
Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb : FK Kauno Žalgiris FK Kauno Žalgiris 5:0 (2:0)
Góly:
32. Zajc
33. McKenna
51. Lisica
76. Stojković
90+4. Kačavenda
Góly:
Sestavy:
Filipović – Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf – Stojković (86. Vidović), Mišić (C), Zajc (71. Kačavenda) – Lisica (71. Topić), Beljo (86. Prevljak), Hoxha (61. Oršić)
Sestavy:
Švedkauskas – Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar (46. Edokpolor) – Baldassarra – Kreković (46. Karashima), Benchaib (84. Debeljuh), Slivka, Ourega (57. Fiolić) – Oliveira (65. Kalik)
Náhradníci:
Zagorac, Nevistić – Goda, Radeljić, Tabinas, Galešić, Šuta
Náhradníci:
Mikelionis – Racic, Sirgėdas, Léo Ribeiro, Hernandez, Burba
Žluté karty:
Žluté karty:
85. Kalik

Rozhodčí: Lambrechts – De Weirdt, Monteny (BEL)

Liga mistrů
3. předkolo 4. 8. 2026 18:00
Mjällby AIF Mjällby AIF : Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1:2 (0:0)
Góly:
61. Stroud
Góly:
78. Camara Sanneh
90+4. Kianga
Sestavy:
Wallinder – Iqbal, Svanberg, Pettersson – Granath (81. Nielsen), Gustavsson (C), Gustafson (81. Arrhenius Leandersson), Stroud – Samuelsen (89. Lindberg), Kjær (70. Manneh) – Bergström (70. Youssef)
Sestavy:
Takáč – Blackman, Bajrić (C), Marković, Cruz – Martínez (79. Ibrahim), Pokorný, Gajdoš (66. Mustafić) – Maroš (66. Camara Sanneh), Kukharevych (79. Kianga), Yirajang
Náhradníci:
Lundin – Agnarsson, Norén, Bang-Kittilsen, Hoffman, Tidstrand, Miettinen
Náhradníci:
Popović, Macík – Kozlovský, Wimmer, Tomáško, Hofstädter, Ihnatenko, Matsuoka
Žluté karty:
41. Samuelsen, 89. Gustavsson
Žluté karty:
52. Martínez

Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (SCO)

Počet diváků: 3327

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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3. předkolo

AGF Aarhus vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
5.8. 18:30
  • 1.61
  • 3.98
  • 5.16
Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz //www.idnes.cz/sport
5.8. 20:00
  • 1.35
  • 4.97
  • 8.14
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Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
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Leverkusen
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Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
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0:1
Arsenal
Arsenal
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Paris Saint-Germain
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Bayern Mnichov
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Atlético Madrid
1:1
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1:0
Atlético Madrid
Paris Saint-Germain
1:1
Arsenal
Paris Saint-Germain

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