Trpišovský: Potrápili jsme Dortmund, tak máme šanci i proti Barceloně

Tenkrát, před osmi lety, Plzeň v azylu Barceloně podlehla 0:4 – a Lionel Messi hattrickem překonal dvousetgólovou hranici v klubu.

Teď se argentinský fenomén pomalu blíží sedmi stům v kariéře.

„Génius, jeden z nejlepších na světě,“ kývl Trpišovský. „Víte, na Barcelonu na jednu stranu jednodušší se nachystat, protože hráčům nemusíte vysvětlovat, kdo je Messi nebo Suárez. Ale samozřejmě to je strašně těžký protivník, na kterého je strašně složité se připravit.“



Jak by mělo utkání vypadat, abyste měli šanci?

Určitě nechceme dopadnout jako Tomáš Vaclík, který od Barcelony dostal na začátku měsíce čtyři góly. Hrajeme doma, musíme se pokusit jí vnutit náš styl, to je jediná šance. Pokud se bude hrát podle jejích not, moc šancí nemáme. Musíme ze sebe dostat to nejlepší a udělat to soupeři nepříjemné. Viděl jsem její zápas s Dortmundem, ten jsme potrápili, takže tu šanci prostě máme. Chtěli bychom se Barceloně vyrovnat minimálně v držení míče.

Borussii jste minule podlehli 0:2, ale za výkon vás chválili. Brali byste teď víc skvělý výkon, nebo skvělý výsledek?

Těžko říct. Zápas s Dortmundem je pořád ve mně... Byl jsem rád, jak jsme se prezentovali, ale každý si pamatuje výsledek. Ideální varianta je skvělý výkon a dobrý výsledek, o to se samozřejmě budeme snažit.



Slavia - Barcelona středa 21.00, rozhodčí Madden Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Ševčík - Masopust, Stanciu, Olayinka - Tecl. Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Arthur - Messi, Suárez, Griezmann.

Co jste říkal na soupeřovu sobotní výhru nad Eibarem (3:0)?

Eibar hrál výborně, ale rozhodla individuální kvalita hráčů. Byl do třinácté minuty lepší, ale dostal nešťastnou branku... Jak Barceloně nabídnete sebemenší chybu, tak ji trestá. Ale určitě jsme si z tohoto zápasu, nebo z toho s Dortmundem, chtěli vzít recept, abychom byli úspěšní.

Dá se Barcelona vůbec nečím překvapit?

Doufám, že ji naši fanoušci překvapí atmosférou. Ve spojení s euforií našich hráčů to může být velká zbraň.



Máte už rozmyšlenou sestavu? Jaké taktické varianty máte nachystané?

Jsme hlavně rádi, máme všechny hráče k dispozici. I Hovorka už absolvoval celý trénink a je velká šance, že se dá dohromady. Varianty máme dvě, je možné, že v průběhu zápasu budeme přecházet z jedné na druhou. Uvidíme, jak to bude fungovat, záleží na typologii. Když hraje, nebo nehraje Messi. Když je Busquets první na rozehrávce, nebo ne.

Slavia v Lize mistrů zaujala i nesmírnou kondicí, běhavostí.

Já hráčům často říkám, že fotbal je už nenaučím, ale běhat jo. (úsměv) Ale oni to chtějí podstupovat, je to věc, podle které se hráče snažíme vybírat. Jde o to, aby běhavost měla smysl. Třeba můžete lítat jak chcete, ale dostanete šest gólů... Když naběháte 120 kilometrů a nebude to s balonem, nemůže to stačit na úspěch.

Minule jste litoval, že z dobrého výkonu nebyl ani bod. Litoval byste, vzhledem k renomé soupeře, i teď?

Určitě! Chcete vyhrávat, bodovat. Když ne, nemá smysl hrát. Můžeme tady mluvit o tom, proti komu stojíme. Že si Barcelony vážíme, že k ní chováme úctu. Ale v první řadě jde o fotbalový zápas, který chceme sportovně zvládnout. Potřebujeme bodovat a nemůžem moc koukat na to, kdo stojí proti nám. Na dvě hodiny půjde respekt stranou. Kluci na Interu i s Dortmundem předvedli skvělé výkony a troufnu si říct, že jeden získaný bod je zatím málo. Třeba tentokrát budeme mít štěstí my - kdybychom si to nemysleli, můžeme na hřiště poslat naše manželky.

Barcelona je plná famózních fotbalistů, ale vypíchl byste jednoho, který se vám vyloženě líbí?

Samozřejmě tam je Messi, Busquets, Piqué a spol. Ale pro mě je úžasný brankář Ter Stegen. Skvostná hra nohama, doufám, že se mu Ondra Kolář někdy přiblíží. A z hráčů v poli stoper Lenglet. Levonohý, skvělá rozehrávka, rychlý, dobrý v soubojích, strašně vyspělý. Teď doufám, že to nedopadne jako s Hakimim, kterého jsem tu posledně vychválil a on nám dal dva góly...

Bude to pro vás největší zápas kariéry?

Je to velký zápas. Barcelonu jsem dřív hodně sledoval, za dob trenéra Guardioly šlo o nejdominantnější tým, co jsem kdy viděl. Xavi, Iniesta a spol, to byl víc než fotbal. Ať na ně kdokoliv zkoušel cokoliv, dali jim čtyři góly v chůzi. Před několika lety by mě nenapadlo, že budu v této roli. Hltal jsem u televize, jak Barcelona přehrávala soupeře. A teď máme možnost si dokázat, že s ní můžeme držet krok. Všichni v klubu si hrozně vážíme toho, že takový zápas můžeme hrát.