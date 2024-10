Jak Sparta balancuje. Dravost a odvaha, nebo autobus ve vápně?

A teď se v tom vyznejte.

Vážně Sparta vyrostla tak moc, že hledá chyby, i když boduje proti týmu, který v minulé sezoně v tabulce přeskočil i suverénní Bayern? Před dvěma týdny dokonce trápil Real Madrid a hned potom o víkendu nasypal v lize pět gólů Dortmundu. To vám pak Zeleného slova mohou vyznít třeba jako rouhání.

Jenže takhle teď Sparta zkrátka funguje, tak je nastavená.

Nespokojí se s málem, s průměrem, často ani s nadprůměrem. Dělá všechno pro to, aby byla za každé situace perfektní: a když něco nevyjde stoprocentně podle plánu, hledá se příčina.

V úterý večer klapl dokonale první poločas, kdy byla Sparta dokonce lepší. Ve druhém už přepnula na úsporný mód, ale bylo to špatně?

Záleží na úhlu pohledu. Možná, že Stuttgart mohl být zranitelnější, kdyby zůstala aktivní a nezatáhla se. Ale taky to mohlo skončit průšvihem. Jako na jaře ve dvojzápase s Liverpoolem, kdy Sparta za 180 minut schytala 11 gólů.

„Když budu upřímný, právě tahle dvě utkání nás hodně vycvičila,“ uznal kouč Lars Friis. Klidně v jeho slovech hledejte odpověď na to, proč Sparta tentokrát byla o hodně obezřetnější. Jak sbírá evropské zkušenosti, hledá si vlastní cestu, jak čelit obrovské síle, která v Lize mistrů číhá na každém kroku.

Ve Stuttgartu zvolila jakýsi mix: nejdřív dravost, agresivita a odvaha, pak zase stoprocentní opatrnost. Přesně takový přístup jí přitom chyběl, aby dotáhla postup mezi evropskou honoraci už loni: pamatujete, jak v play off neustála divoký domácí zápas s Kodaní? Stačilo lehce podřadit a nenechat motor řvát, ale to tehdy Sparta neuměla. Jak velký pokrok od té doby udělala, se dost možná ukáže za tři týdny v Manchesteru. Zápas proti City, možná nejlepšímu týmu světa? To bývá trochu za odměnu a trochu za trest.

V úterý to poznal Slovan Bratislava. Poprvé od slavnostního otevření vyprodal dvaadvacetitisícový stadion, s velkou pompou otevřel klubový fanshop, před výkopem rozjel působivou laserovou show, fanoušci si večer užili. Ale na mašinu v netradičních vínových dresech neměl jejich tým ani náhodou.

„Jsou pro nás na nebesích, v podstatě se nedají bránit,“ vydechl trenér Vladimír Weiss po porážce 0:4.

Při vší úctě k němu: přesně takhle Sparta nesmí uvažovat, pokud nechce v Manchesteru schytat nálož. Spíš musí strategii vybalancovat tak, aby nenechala City rozjet a nezůstala zahrabaná od první minuty hluboko ve vlastním vápně.

Jistě, řekne se to lehce.

Ale Spartě může prospět, že si už teď uvědomuje, jaké riziko od Haalanda a spol. reálně hrozí.

Děkovačka sparťanských fotbalistů po zápase ve Stuttgartu.

„Když jsem viděl, jak jsme zalezlí ve Stuttgartu, trochu se bojím, abychom na City všichni neskončili v bráně,“ usmál se Zelený.

Upřímně: cokoli jiného než porážka by byl zázrak, protože City v Evropě doma od září 2018 z 32 utkání pouze třikrát remizovali a prohráli jedinkrát: na jaře ve čtvrtfinále. Na penalty. S Realem Madrid.

Mission impossible? Možná. Ale Sparta má na to, aby ji ustála se ctí.