Všichni makali na max. Kairinen cítil po Interu zlepšení: Máme na čem stavět

Do venkovního stanu, kde se teplota odhadem pohybovala těsně pod nulou, přišel mezi novináře v pantoflích a bez ponožek. Na noze měl čerstvý krvavý šrám z jednoho ze soubojů.

Těsný rozdíl ve skóre v závěru atmosféru trochu vyhrotil, zvlášť frustrující bylo, když si v posledních chvílích Inter přihrával na vlastní polovině a sparťané na balon ne a ne dosáhnout.

„Úplně příjemné to nebylo, to je pravda. Ale každý se snažil, i když to tentokrát nestačilo. Jsme si vědomi té obrovské síly, která proti nám stála,“ líčil Kairinen.

Takže jste vzhledem k výkonu spíš zklamaní, nebo spokojení?

Asi obojí, po dlouhou dobu jsme hráli docela dobře, ale samozřejmě nejsme nikdy rádi, když prohrajeme. Ještě když jsme měli i docela dobré šance. Ale ano, s výkonem jsme určitě spokojení. Bylo tam dost pozitiv, na kterých můžeme stavět.

Po debaklech v Manchesteru, s Atlétikem i na Feyenoordu jste tentokrát inkasovali jen jednou. Příjemné, ne?

Určitě, proti minulým zápasům jsme byli mnohem víc kompaktní, ani jsme jim nedovolili tolik velkých šancí. To je něco, na čem jsme v přípravě pracovali a jsme rádi, že byl vidět výsledek.

Brankář Interu Yann Sommer zasahuje.

Rozhodl výstavní gól Lautara Martíneze. Co na něj říkate?

Extratřída světového hráče. Ani si tu situaci moc nevybavuju, byl to centr na zadní tyč a on zakončoval z první. S tím toho moc nenaděláte, prostě skvělý gól.

Ve druhé půli jste se zlepšili, nebáli se. Co za tím bylo?

Jednak jsme prohrávali, ale řekli jsme si, že po nich musíme jít a víc riskovat. Bylo to lepší, ale bohužel se nám nepodařilo proměnit ani jednu naši šanci.

Trenér Lars Friis mluvil o potřebě pohybu a presinku. V tom jste se zlepšili, souhlasíte?

Jednoznačně, hodně jsme se snažili, ale oni jsou skutečně skvělí. Dokážou z nás snadno vyjet, ale na tým jsem hrdý za to, co předvedl a jak jim to kazil.

Takže jste se konečně přiblížili té úrovni Ligy mistrů, kterou kouč také často zmiňuje?

Jo, myslím si to. Ukázali jsme už v několika zápasech, že na to máme. I když jsme nezískali tolik bodů, vidíme, že jsme schopní tady hrát a vyrovnat se top týmům. Zároveň je třeba si uvědomit, že protivník trestá každou chybu, kterou uděláte. A to vážně tvrdě.

Ze soutěže už jste vyřazení. S čím pojedete k poslednímu zápasu do Leverkusenu?

Určitě s čistou hlavou a bez starostí. Budeme se chtít ukázat a nemůžeme nic ztratit. Samozřejmě jde o další tým ze světové špičky, takže musíme být stejně týmoví, nedovolit jim tolik šancí a hlavně tentokrát využít ty naše, protože určitě nějaké budou. Hodně nás to všechno posouvá, i tam nás čeká dost věcí, ze kterých se budeme moct poučit.