Jak sparťané těžce snášejí debakl. Něco nám chybí, ale my to najdeme, věří Tuci

Dost podobně reagoval v takzvané mixzóně, obřím bílém stanu před stadionem vedle zaparkovaných autobusů, také obránce Tomáš Wiesner. „Bojovat, bojovat, bojovat. Jinak to nepůjde a z krize se nedostaneme,“ lamentoval.

Úterní debakl byl vyvrcholením téměř dvouměsíčního tápání, během nějž Sparta poztrácela hromadu bodů. Doma, kde tradičně bývala silná i v těžkých časech, v krátké době padla už počtvrté. Dohromady prohrála už sedmý z posledních dvanácti zápasů. A nikdo pořádně nedokáže vysvětlit, co se s týmem vlastně děje.

„Něco nám chybí. Cosi jsme ztratili a pořád to nemůžeme najít,“ zamýšlel se Tuci. „Ale taktikou to není.“ O chvíli později a pár metrů vedle v tiskovém středisku posléze kouč Lars Friis ujistil, že ze své vůle potápějící se loď neopustí. „To není můj styl. Každý den odvádím maximum pro to, abych situaci zlepšil,“ prohlásil.

Záleží tedy na sparťanském vedení, jak s krizí naloží. „Dokud mě tu klub bude chtít, jsem připravený makat na sto procent,“ dodal Friis.

Mají to tak ale i hráči?

Chtěli jsme přidat i sedmý gól Hodnocení trenéra Diega Simeoneho „Narazily na sebe týmy, které potřebovaly vyhrát. My jsme ale předvedli výkon, který jsme chtěli. Byli jsme nebezpeční a vytvářeli si spousty šancí,“ prohlásil na tiskové konferenci. „Chtěli jsme přidat i sedmý gól, jednoznačně. V novém formátu se totiž každý počítá, budou se nám ještě hodit.“

„Nezaskočil nás soupeř. Zaskočili jsme sami sebe,“ vykládal ostře stoper Martin Vitík před kamerami stanice Nova Sport.

„Procházíme těžkým obdobím a je to vidět. Jsem strašně rád, že Ligu mistrů hraju, ať je situace jakákoli. Je mi úplně jedno, kdo si co myslí. Byl to vždycky můj sen i sen kluků. Bohužel je to tak, jak to je. Jestli chceme být úspěšní a hrát na takové úrovni, musíme tohle skousnout,“ pravil.

„Výsledek hovoří za vše,“ hlesl záložník Qazim Laci. „Zanalyzujeme si ho a řekneme si, co bylo špatně. Hrajeme v Lize mistrů, všichni víme, jak je těžké hrát proti nejlepším týmům v Evropě. Myslím si ale, že výsledek je příliš krutý.“

Krutý, dokonce historicky nejvyšší, jaký Sparta v evropských pohárech zažila. A to v minulé sezoně schytala například dva výprasky 1:5 a 1:6 od Liverpoolu, pouze před měsícem padla 0:5 na Manchesteru City.

„Nálada je teď opravdu na dně,“ navázal Tuci. „Nikdo se dobře necítí. Musíme začít zase bojovat, ještě nedávno jsme byli pořád nahoře a vyhrávali všechno, co se dalo. To nebyla náhoda. Doufám, že všichni se budeme rvát, abychom se zase našli,“ vykládal.

A jak dál?

Podle Friise je potřeba hlavně vyhrát. A to jakkoli. „Důležité je vítězství, abychom to zlomili.“

Reálnější šanci se nastartovat dostane Sparta v sobotu na Dukle. Hned v týdnu ji pak čeká domácí utkání s Karvinou. „Na tvářích vidím, že nám chybí oheň. Ale my ho zase zapálíme,“ burcoval Tuci.