Rosický se synem na ramenou, Letná si ulevila. Jak sparťané vítali Ligu mistrů

Místo nerváku to v poslední minutách byla v ochozech jedna velká párty. Už se jen čekalo na stvrzenku, kterou francouzský sudí Turpin odšpuntuje slavnostní okamžik.

Tak už?

Ani byste to možná nepostřehli. Kdo čekal, že se hráči zuřivě vrhnou na trávník slavit, spletl se. Jediné, co jste všude kolem cítili, byla úleva. Konečně! jako by všichni okolo gesty naznačovali.

Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský oslavuje v čestné lóži na Letné postup svého klubu do Ligy mistrů.

Bylo to jiné, než v zápasech, které mistr v loňské sezoně doma doháněl a dramaticky otáčel. Nervozita atmosféru poznamenala. Sparta před sebou neměla úkol, který mohla splnit, ale vzhledem k prvnímu zápasu prostě musela. Kdy jindy než teď.

Tenhle dvojzápas si totiž mohla prohrát jedině sama. Tak, jako už to v minulosti při dobře nakousnutých duelech dokázala. Devětkrát to nevyšlo, shodou okolností i s letošními soupeři Malmö nebo FCSB. V paměti ještě vyštracháte památné porážky se Žilinou v závěrečném předkole.

POJĎME SI SPLNIT SEN! Fanoušci Sparty se před zápasem pomodlili, aby jejich oblíbenci po devatenácti letech pronikli do Ligy mistrů.

Tam je Sparta od té doby teprve podruhé, tentokrát uspěla.

Stejně jako v úvodním zápase ve Švédsku porazila Malmö 2:0 a s jistotou ji čeká osm utkání mezi smetánkou a nový ligový formát soutěže. Napětí bouchlo až v tradičním pozápasovém kolečku, v němž se uprostřed pošťuchovali Haraslín s Birmančevičem a poté všichni ostatní.

Když z reprodukturů zněla píseň Na srdci S, na tribuně zářily bíločervené plameny, sparťané si pak s fanoušky užili tradiční děkovačku.

Když už hráči odešli do kabin, od střídaček se ke zbývajícím příznivcům začal přibližovat sportovní ředitel Tomáš Rosický s jedenáctiletým synem Tomášem. Zvedl ho na ramena a poslouchal, jak fanoušci vyvolávají jeho jméno. I díky němu je teď Sparta takhle daleko. A po jaké době!

Vždyť Tomáš junior poslední epizodu milionářské soutěže na Letné ani nezažil.

Teď už s ostatními vyhlíží čtvrteční los, který Spartě v 18 hodin přiřkne osmičku soupeřů. Se čtyřmi z nich se utká doma, se čtyřmi venku. „Let the dream come true,“ stálo na transparentu v kotli ještě před utkáním.

Dlouholetý sen se splnil. Naposledy se na Letné představil Arsenal, Ajax a Thun. Kdo to bude tentokrát?