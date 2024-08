Haraslín: Únava až po kariéře. Přestup? Vždyť jsem Slovák, v zahraničí už hraju

V kabině popadnul kopačku a polonahý rozjížděl oslavné chorály za neustálého bubnování do kustodské stříbrné bedny. Hlasivky dostaly zabrat, i proto pak Lukáš Haraslín mezi novináři raději moc hlučný nebyl. K radosti měl důvod, v odvetě play off proti Malmö (2:0) zapsal gól a asistenci a pomohl Spartě hladce proklouznout do základní fáze Ligy mistrů.