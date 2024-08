Nedosahovali jsme úrovně Ligy mistrů. Selhal tým, ne jednotlivci, káral Friis

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta AC Sparta Praha

Od začátku to sparťanům drhlo. Kupili chyby v rozehrávce, snadno odevzdávali míče a chvílemi byste neřekli, že byli ještě před utkáním jasným favoritem.

Připravené FCSB je viditelně zaskočilo. Úporností, snahou a aktivním napadáním. Že by před burácející Letnou na hráče dolehl tlak z vidiny postupu do základní fáze milionářské soutěže po dlouhých dvaceti letech?

„Víte, to si nemyslím,“ dlouze se zamyslel Friis. „Ale rozhodně jsme nestačili na to, co se na téhle úrovni očekává. Umíme hrát na mnohem vyšší převod. Navíc jsme takto těžké zápasy už zažili a uměli si s nimi poradit. Ti kluci hráli daleko mimo Letnou, proti velkým protivníkům a uspěli. Tím to nebude.“

Tak čím si to vysvětlit? Zaskočil vás soupeř něčím?

Vůbec ne. Jsme v Lize mistrů a hrajeme proti těm nejlepším v různých zemích. Víme, co čekat a vůbec mě nepřekvapilo, jak se soupeř prezentoval. Věděli jsme, že jsou dobří, častokrát jsme je přeci viděli a zmiňovali se o tom. Musíme se zvednout hlavně my.

Převládá zklamání kvůli neuznanému gólu v závěru, nebo je remíza nakonec spravedlivá?

Na to neexistuje jen jedna odpověď. Tu situaci jsem teď viděl znovu a spousta přímých kopů vypadala podobně. Tak to prostě je, není to výmluva. My měli dost jiných šancí, které jsme měli proměnit. A ano, v určitých oblastech zklamaný jsem.

Například? Jak si Sparta může vést lépe?

Musíme se zklidnit. Musíme se lépe vypořádat s tlakem na míči, a to jak individuálně, tak týmově. Dobré je, že už jsme v takových situacích byli. S nepříznivým výsledkem v zádech a taky jsme je zvládli, museli překonat vysoké hory a povedlo se. To se opakuje a může nám to pomoci.

Sparťanský stoper Asger Sörensen v diskuzi s hráči FCSB.

Zmínil jste tlak na míči. Z čeho pramení opakující se chyby v rozehrávce, kterých se dopustil i brankář Peter Vindahl?

Toho je víc a intenzivně se o tom bavíme a řešíme to. Záleží vždycky na celém týmu a ne jen na tom, kdo je zrovna u balonu nebo bezprostředně vedle něj. Všichni musejí chtít hrát míč, dynamicky se nabízet a vytvářet prostory. A já vím, že v tom umíme být vážně dobří, takže zlepšení je nasnadě. Nechci ukazovat na jednotlivce, na rozehrávce se podílejí všichni. Navíc fotbal je o chybách a ty rozhodují ve chvíli, kdy je druhý tým potrestá, což se naštěstí tentokrát nestalo. My jsme nepředvedli v tomto směru ideální výkon, ale v Bukurešti si za tím půjdeme.

V první půli jste neměli ani jednu střelu na bránu. Není to od vás prostě příliš málo?

Ano, to jsem se snažil říct, že jsem od týmu čekal víc. Ještě máme pořád kam růst. V předkolech je normální, že se v zápasech moc šancí neurodí. A když ano, musíte je proměnit. Střel jsme nakonec měli dost, ale nevyužili jsme je.

V tomto směru dost pomohli střídající hráči, zejména střelec Victor Olatunji.

Fakt se mi líbí, že máme široký a hlavně kvalitní kádr. Že když základní jedenáctce dochází baterky, kdokoli zaskočí z lavičky a týmu okamžitě pomůže. Victor přesně ukázal, že umí povstat a dávat góly. A to klidně hned na začátku sezony. Už naposledy jsem říkal, že lépe trénuje, kvalitněji se připravuje a když je na hřišti, máte větší šanci, že se mu zápas povede. Zároveň se tlačí do základu, což je vždycky dobře.

Proč chyběl Jaroslav Zelený? Není trochu nevýhoda, že jste na levé straně obrany neměli leváka?

Léčil menší zranění, proto nehrál. Kdyby mohl, pravděpodobně by nastoupil. Ale nezapomínejte, že právě Asger Sörensen na levé straně odehrál spoustu zápasů a dobrými výkony pomohl k titulu. Rozhodně se výkon netočil kolem tohoto postu, záleželo na všech. Na záloze, útoku, pravé straně... Nenašli jsme rytmus, správnou strukturu, prostě úroveň, na které se běžně pohybujeme.

Jan Kuchta se tentokrát příliš nedostával k míči. Nečekal jste od něj lepší výkon?

Jak jsem říkal, na jednotlivce ukazovat nebudu. Sice nebyl moc na míči, ale je správné se taky ptát, jestli jsme mu jich dostatek poskytli, jestli jsme ho správně využívali, jestli jsme mu vytvářeli dostatek prostoru... Jak jsem už několikrát zmínil, nedosahovali jsme úrovně této soutěže, ale vím, že jsme toho schopní. Můžeme chtít a hrát lépe jako tým, ale v jednotlivcích to není. Ani ve výmluvách, že třeba nemáme leváka na stoperu. Teď se budeme soustředit na malé derby na Bohemians a poté si do Bukurešti pojedeme pro vítězství.