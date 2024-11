Rezignovat nehodlám, prohlásil Friis po debaklu. Teď je pro nás hlavní liga

Ne že by se zrovna proti španělskému velkoklubu čekalo, že to bude ten zápas, v němž se Sparta vzchopí. „Ale rozdíl byl až příliš velký. Dělali jsme spoustu chyb, soupeři góly darovali. Jejich síla nás zadupala,“ prohlásil Friis po sedmé porážce z posledních dvanácti zápasů.

Naposledy po sobotní remíze 1:1 s Teplicemi vyčítal týmu nedostatek kuráže. Věděl, že týmu chybí zápal, že je potřeba přidat. Sparťané to předváděli možná prvních patnáct minut, kdy se nebáli a kombinovali. Jenže po první chybě se sesypali a přišla další pořádná facka.

„Klukům jsem říkal, na co si dávat pozor, ale nestačilo to. Potrestali nás ze všeho. Je to světový tým a má světové hráče. Ukázali několik tváří, výbornou obranu, rozehrávku, protiútoky i pomalé akce. Spoustu věcí jsme jim ulehčili, takové chyby si dovolit nemůžeme,“ kroutil hlavou kouč.

Sparta je v základní fázi milionářské soutěže v takřka beznadějné pozici. V lize je čtvrtá a vítězství naposledy zažila před měsícem proti druholigovému Brnu v poháru.

Fanoušci vás na děkovačce vypískali. Jak složité to je?

Jejich reakce směrem k nám byla naprosto fér. Byla to nejvyšší klubová porážka, takže na tuhle reakci mají právo. I na to, že pískají. Je to vůči nám adekvátní.

Cítíte, že ještě máte způsoby, jak tým zlepšit? Chyby se nadále opakují.

Nepřišlo mi, že bychom dělali stejné chyby jako v minulých zápasech. Byly jiné. Byl to až příliš vysoký level fotbalu, dělali jsme chyby v pohybu, v přihrávkách, dostali góly po protiútocích. Tohle musíme vyřešit i s hráči, které máme.

Dělalo vám problémy bránění standardek, nevytvářeli jste si šance. To se opakuje.

Zdálo se mi, že jsme standardky bránili dobře. Fotbal je o chybách, někde je uděláme a to nás potrestá. Naopak souhlasím s tím, že nám vepředu chybí góly. Snažíme se až moc. Nadřeme se na to, abychom si vytvořili jen jednu příležitost, jak jít dopředu. To není o systému, točili jsme jich několik, máme asi tři. Nahoře to prostě nefungovalo, oni byli skvěle organizovaní a dobře bránili. Nejsme na takové úrovni, musíme být upřímní. Už minule se opakovalo, že se až příliš nadřeme. Na to se musíme zaměřit, protože nás to trápí i v lize.

Rozčílený sparťanský kouč Lars Friis během utkání s Atlétikem Madrid.

Hned po návratu z marodky se opět zranil útočník Haraslín. Čím to je?

Těžko říct. Snažíme se na to přijít, protože neděláme nic jinak než dřív. Může to být tím, že hrál spoustu zápasů i za národní tým, chyběl mu odpočinek. Je to věc, která trápí hodně top týmů, které hrají několik soutěží. Snažíme se přijít na příčinu. Jestli něco děláme špatně v tréninku? V regeneraci? Přijde nám, že to špatně neděláme, ale je pro nás důležité, abychom příčinu našli.

Už víte, jak je na tom?

Ne, jedinou věc, kterou jsem viděl, byl kluk, který byl velmi smutný, že nemůže týmu pomoct. Zranění ho navíc zasáhlo podruhé ve velmi krátké době, což je pro něj hrozné.

Máte pocit, že by někteří hráči měli odpočívat víc?

Někteří odpočinek potřebují, otázka je, jestli na to máme čas a prostor. Rádi bychom rotovali víc, někteří určitě nejsou v top kondici, ale musíme se zaměřit na to, co si skutečně můžeme dovolit. Určitě o tom přemýšlíme a je to něco, na co se zaměřujeme. Navíc ale potřebujeme v sobotu nastoupit v co nejsilnější sestavě, abychom zvládli vyhrát.

Dá se některé hráče nahradit mladíky?

Možná výhledově. Někteří s námi jsou, jiní jsou blízko tomu, aby se té úrovni přiblížili. Nětkeří by možná naskočit mohli, ale také je to jiné, když máme spoustu zraněných.

Není pro některé úroveň Ligy mistrů až příliš vysoká?

Soustředit bychom se teď měli hlavně na českou ligu. Na to já se zaměřuji, ta je úplně jiná než Liga mistrů. Bod číslo jedna je, abychom aspoň jednou vyhráli. A potom znovu a znovu. Jakkoli, nemusí to být 4:0, klidně se můžeme trápit, ale důležité je vítězství. Abychom to zlomili. Liga mistrů teď není hlavní cíl ani měřítko.