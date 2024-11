Sparťané odešli z děkovačky. Klub se fanouškům omlouvá: Podpory si vážíme

Nevole diváků byla pochopitelná, obzvlášť po debaklu 0:6, který v Lize mistrů sparťané schytali od Atlétika Madrid. Příznivci, kteří vyprodali stadion na Letné a celý zápas fotbalisty hnali, čekali vděk.

Dočkali se ale jen na první pohled zmateného momentu, který nemá jasné vysvětlení. Proč se hráči tak najednou sbalili a bez reakce odešli?

Pod kotlem zůstal nechápavě stát jen bek Tomáš Wiesner. Opodál pak ještě hlavní trenér Lars Friis a asistent Jens Askou fanouškům děkovali potleskem. Zbytek fotbalistů už dávno obcházel sousední tribuny.

„Bylo to spíš v emocích. Není to pro fanoušky jednoduché období, ale já pevně věřím, že už o víkendu se to konečně otočí. Budeme dělat všechno, aby se to změnilo a udělali jsme jim radost,“ řekl mezi novináři Wiesner.

Že se ale chvíli předtím stalo něco skutečně zvláštního, naznačuje i fakt, že ještě v noci po skončení zápasu vydal klub prohlášení, v němž se divákům omlouvá za nedokončenou děkovačku. „Vážíme si enormní podpory, kterou fanoušci týmu celých 90 minut věnovali bez ohledu na výsledek. Děkujeme za dlouhodobý support doma i venku,“ zveřejnila Sparta na svých sociálních sítích.

Sparťanští fanoušci během zápasu Ligy mistrů s Atlétikem Madrid.

„Fanoušci na svou reakci mají právo, byla vůči nám naprosto fér,“ řekl předtím kouč Friis na tiskové konferenci. „Byla to nejvyšší klubová porážka v pohárech, nedivme se, že pískají. Je to vůči nám adekvátní.“

Sparta si tak ve chvílích, kdy podporu potřebuje nejvíc, neobratně zavařila. Z posledních dvanácti zápasů jich hned sedm nezvládla. Vítězství za tu dobu napočítala jen dvě. Že bezbřehá fanouškovská podpora nemusí trvat věčně, naznačil už poslední domácí zápas s Teplicemi. Sparťané slavili 131. výročí založení klubu, příznivci při něm glosovali výši vstupného a utkání se po dlouhé době ani nevyprodalo. A po remíze 1:1 přišel pískot a následná frustrace, která kvůli závěru zápasu s Atlétikem ještě narostla.

Klub se navíc rozhodl atmosféru uklidnit, což často nedělá. Naposledy se ozval po spekulacích ohledně problémů Veljka Birmančeviče s některými spoluhráči, které se rozjely po domácí porážce s Baníkem.

Zajímavé bude zajisté sledovat, jak příznivci zareagují v dalším utkání. V sobotu na Dukle a především za týden proti Karviné.