Spartu čeká tým z nebes: City se nedají bránit, řekl Weiss. Hrálo se za odměnu

Vzápětí překvapil, když připustil, že by v jiném zápase nasadil úplně odlišnou sestavu. „Hráli ti, kteří nám postup přes čtyři předkola vybojovali. Záměrně jsem ji takto složil, aby takový zápas zažili.“

Na Slovensku se bezpochyby hrál jeden z největších zápasů klubového fotbalu posledních tří dekád. Na dobrý výsledek dopředu asi nikdo nepomýšlel. „Ale na kluky jsem hrdý. Je pro nás čest hrát proti City a já jsem rád, že jsem mohl stát pět metrů od Pepa Guardioly,“ řekl Weiss.

Nedlouho předtím se oba na trávníku bavili a objímali, zatímco diváci domácím tleskali vestoje. „Byli fantastičtí,“ shodli se trenéři.

Trenér Slovanu Bratislava Vladimír Weiss během zápasu s Manchesterem City. Trenér Manchesteru City Pep Guardiola před zápasem proti Slovanu Bratislava.

Vyprodané nové Tehelné pole v úterý ubytovalo 22 a půl tisíce diváků, lístky tedy podobně jako na poslední kvalifikační zápasy zmizely úplně všechny. Bouřlivá atmosféra z úvodu utkání gradovala už ve druhé minutě, když velkou šanci zahodil Tolič. V tu chvíli jako by se anglický obr probral a domácí fanoušky už mockrát do euforie nepustil.

„Nikdy jsem proti takovému mužstvu nehrál, byla to jasná záležitost. Viděli jsme absolutní špičku. Dynamická technika, hra v meziprostorech a otáčení těžiště. My hrajeme to, na co stačíme,“ řekl čerstvě šedesátiletý kouč.

Slovan nevydržel ani osm minut, za čtvrt hodiny už prohrával o dva góly. Soupeř zvolnil, ve druhé půli pak přidal stejnou porci a nakonec odjížděl spokojený, přestože španělský trenér Guardiola celý zápas nervózně přešlapoval a svým svěřencům emotivně vyčítal každičký malinkatý detail.

Kdo španělského geniálního stratéga zná, dobře ví, že na hřišti není spokojený s ničím. Po zápase se ale rozplýval: „Jsem nadšený. Radost mi dělá náš přechod do útoku, gólů jsme mohli dát mnohem víc,“ vyprávěl s typickým zpěvným přízvukem na tiskové konferenci.

Rico Lewis z Manchesteru City padá ve vápně Slovanu Bratislava.

Na trávníku se spíš hrála házená, anglický mistr držel soupeře maximálně dvacet metrů od brány a pečlivě kombinoval. Když se zničehonic odhodlal k rychlé narážečce, míč většinou skončil v síti, na tyči nebo odražený od výborného gólmana Takáče, jenž si připsal deset zákroků.

V sestavě sice Guardiola udělal několik změn, ponechal ale hvězdy Haalanda nebo Gündogana, kteří se oba prosadili. Na pravém křídle tradičně zaujal devatenáctiletý Lewis. „Rico? Fenomenální. Na svůj věk zastane úplně všechno, dělá správná rozhodnutí. Skvělý hráč,“ chválil Guardiola.

Chvíli poté se rozesmál, když na anglického podsaditého šikulu s kudrnatými vlasy přišel další dotaz. „Vsadil bych se, že jsem právě teď na tuhle otázku odpověděl,“ rozhlížel se zmateně s hereckým výrazem ve tváři.

„Byl to krásný večer, vy ho mějte také,“ popřál zaplněnému sálu hned poté.

V dalším kole míří do Manchesteru pražská Sparta, která má i díky úterní remíze 1:1 ve Stuttgartu zatím v Lize mistrů čtyři body a v tabulce je na tom stejně jako City. Po výprascích s Liverpoolem (1:5 a 1:6) ji čeká další tuze těžký anglický soupeř. Jeho sílu si už vyzkoušel Slovan, jak dopadne český mistr?