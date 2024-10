Laserová show, boj o lístky a výprask. Jak Bratislavu pohltila fotbalová mánie

Fanoušci byli hladoví a neodcházeli zklamaní, přestože jejich milovaný klub prohrál vysoko 0:4 a prakticky se nedostal k balonu.

„Byli fantastičtí, pořád zpívali. Patří jim velký obdiv,“ shodli se poté oba trenéři Pep Guardiola a Vladimír Weiss.

Velkolepé střetnutí s anglickým mistrem, jedním z nejlepších týmů světa, a vůbec první domácí zápas Slovanu v základní fázi Ligy mistrů nakonec sledovalo přesně 22 500 diváků, což by znamenalo, že nové Tehelné pole bylo zaplněné do poslední sedačky.

Prázdná místa byste přesto našli, i tak se maximální počet na moderním stánku v bratislavském Novom meste hlásil úplně poprvé od generálky s Trnavou v roce 2019. Prý hlavně díky narvanému sektoru hostí, který tentokrát neomezily bezpečnostní prvky.

Obrovský zájem o soutěž dokumentuje také počet prodaných permanentek, který od začátku sezony stoupl z původně avizovaných šestnácti set až někam ke dvanácti tisícům. Jistě, sluší se ale dodat, že až poté, co majitel permanentky získal automaticky předkupní právo na zápasy Ligy mistrů.

Možná byste řekli, že si na obrovském zájmu, na Slovensku rozhodně v posledních letech nevídaném, smlsnou hlavně překupníci, kteří cenu neúměrně napálí.

Aspoň tak to často chodí v Česku při beznadějně vyprodaných zápasech Sparty nebo Slavie.

Jenže vzhledem k už tak vysokým běžným cenám (přes dva tisíce korun), se překupníkům moc nedařilo. „Nikdo už za ještě víc napálenou částku nakupovat nechtěl,“ vysvětlí později na tribuně slovenský novinář a bývalý manažer komunikace tamního svazu Peter Šurin.

V porovnání s kvalifikačními zápasy to ale žádný velký rozdíl nebyl. „Ten největší je tady na novinářských místech. Takový zájem jsem tu nezažil,“ líčí.

Jenom s Manchesterem přijely dva autobusy, jeden pro hráče a druhý pro realizační tým. Navrch další tři dodávky: pro anglická média, klubová média a pro tým starající se o organizaci fanoušků.

Spor se státem i kontroverzní majitel

„Atmosféra toho zápasu město pohltila, všude je najednou cítit, že přijedou velké týmy. Je to specifické a lidi tu dlouho nic podobného neměli,“ poví Šurin, než se nablýskaný stánek zahalí do tmy. „A počkej, až zazní poslední slova hymny, to je opravdu silné.“

Ještě předtím se na hřiště v bleděmodrém obleku podívá také generální manažer Ivan Kmotrík mladší, syn stejnojmenného klubového majitele. Za zády má hned několik fotografů, kteří jeho příchod pečlivě natáčí. Do rukou si bere hrací míč a s kotlem za zády ho políbí.

ivankmotrik Prvý domáci zápas Ligy majstrov je za nami a všetci ste boli neskutoční. Všetkým Vám patrí veľká vďaka a vidíme sa v ďalších kolách na našej vysnívanej ceste.



Spolu sme slovan oblíbit sdílet odpovědět uložit

Bizarní scénku si natáčí i několik fanoušků na hlavní tribuně. Kmotrík zkrátka miluje pozornost. Přestupy a důležité novinky oznamuje zpravidla přes své vlastní profily na sociálních sítích, které následně přesdílí ty klubové. Můžete jen hádat, která osoba se mezi prvními objevila na propagačním videu ke zmíněnému fanshopu. Ten ostatně Kmotrík označil za jeden z dalších klíčových úspěchů, který se mu „podařil pro lidi“.

Kmotríkovi v klubu působí od roku 2008, nový stadion začali stavět po dlouhých prodlevách za osm let. Začátku stavby se účastnil i tehdejší a zároveň současný premiér Robert Fico, s nímž má otec Ivan velmi dobré vztahy. Sám podniká s obaly a tiskárnami, podstatnou část aktiv má v ruském Rostově, což se přirozeně promítá i do politiky. V zimě například Slovan sehrál přípravné utkání s moskevským Dynamem, načež s ním odmítla hrát pražská Slavia.

V klubu po vzájemných neshodách nepůsobí žádné skautské ani analytické oddělení. Všechno funguje tak nějak postaru; šéf velí a ostatní poslouchají. I tak ale Slovan v posledních letech šlape. Hlavně díky trenéru Vladimíru Weissovi a štědrým peněžním příspěvkům majitele.

Kvůli stadionu vede Kmotrík starší dlouhodobý spor se Slovenskou vládou. Zjednodušeně: Ta mu proplatila původně slíbenou dotaci 27 milionů eur, jenže s příslibem, že jednou stadion jednou odkoupí a učiní z něj národní. Obchodní cena ale mezitím z padesáti milionů přešvihla kvůli stavebním úpravám jedno sto a do toho už se bývalému kabinetu Igora Matoviče nechtělo.

S opětovným nástupem Fica je ale možné, že se „investované“ peníze Kmotríkovi nakonec vrátí.

Housle, lasery a lidová hymna

Ale to jsme trochu odbočili.

Potemnělé hřiště začnou skrze lehkou mlhu prosvěcovat fialové, modré a žluté reflektory, z několika úrovní protínají tribuny laserové paprsky, což dohromady s energickou hudbou vytváří působivou atmosféru. Jeden z nich je dokonce umístěn na střeše hotelu vysoko za stadionem. Čeká se velká bitva, připravte se, jako by energie našeptávala buňkám ve vašem těle.

Při čtení základní sestavy se na trávníku laserem propisuje nejprve číslo a poté jméno každého hráče, což přesně koresponduje s vyvoláváním na tribunách. Občas blikne také klubové logo. Zápas se blíží.

Choreo fanoušků Slovanu Bratislava před utkáním s Manchesterem City.

Na stupínek bubeníků za jednou z bran stoupají dámy s houslemi a baskytarou, které zahrají světoznámou píseň Freed From Desire, jež se stala už nedílnou součástí sportovních doprovodných programů. Natěšení fanoušci zpívají, stadion jde znovu do tmy a z reproduktorů se line lidová píseň s textem na míru přímo pro Slovan. „Voláme do neba, Slovan Bratislava,“ zaduní stadion jako jeden muž.

V kotli se rozvine velkoformátová plachta na motivy známého seriálu Dámský gambit z šachového prostředí. „Partie začíná! My jsme Slovan, a jsme ready!“ stálo pod ní.

Nastupující hráči si užívají znělku Ligy mistrů, zatímco kapitán Vladimír Weiss mladší pevně objímá svého syna – mimochodem třetí generaci rodu Weissů, která v tu chvíli byla na trávníku.

Jeden z nich, nebo možná oba, už brzy skončí. Aspoň to naznačovala mlhavá vyjádření trenéra i kapitána. Nejkonkrétnější byl ale španělský velikán Guardiola: „Vím, že Vlado ml. končí, bylo to pro něj emotivní. Potkali jsme se společně v Kataru, klidně bych si ho vzal, aby se mnou pracoval,“ prozradil na tiskové konferenci.

Ať už to dopadne jakkoli, jméno Weiss bude navždy neodmyslitelně spjato s obdobím, v němž Slovan šestkrát za sebou ovládl slovenskou ligu a poprvé v historii postoupil do Ligy mistrů. V nablýskaných kulisách nového stadionu a s kontroverzním majitelem v zádech.