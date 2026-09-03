Bez Staňka, zato s Chorým i posilami. Slavia zveřejnila soupisku pro Ligu mistrů

Je to potvrzení toho, že je zkušený třicetiletý gólman opravdu na odchodu a Slavia s ním nepočítá.
Staněk přišel o místo jedničky na jaře, když se zranil a zastoupil ho Jakub Markovič. Ten zatím odchytal i všechny zápasy v novém ročníku, dvojkou je Ukrajinec Nazar Domčak.
„Pokud odejde Jindra Staněk, tak si myslím, že dvojice Markovič - Domčak bude skvělá, absolutní špička v lize. Počítáme i s odchody dalších hráčů,“ naznačoval na předsezonní tiskové konferenci šéf Jaroslav Tvrdík.
Staněk sice zatím neodešel, na podzim si ale Ligu mistrů ve slávistickém dresu nezahraje.
Zahrát by si ji naopak měl Chorý, jehož Slavia odmítla prodat zpět do Plzně. Chorý vynechal úvodní tři zápasy nové sezony kvůli dobíhajícímu trestu za červenou kartu z minulé sezony, postupně ale začíná sbírat minuty.
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Plzeň usilovala o návrat Chorého. Slavia ho ale prodat nechce a nabídky odmítla
Na soupisce pak nechybí ani letní posily. Kromě Domčaka obránci Ange N’Guessan a Oskar Kubiak, záložníci Wiktor Nowak, Toumani Diakité či Pavel Kačor nebo ofenzivní Danijel Šturm, Emmanuel Ayaosi a Bryan Ouanda.
Právě s touto útočnou trojicí v základu mimochodem Slavia vyhrála nedělní derby na Letné.
První zápas v novém ročníku Ligy mistrů Slavia odehraje 10. září doma s francouzským Lens, pak v půlce října poletí do ázerbajdžánského Baku.
Kompletní program Slavie v Lize mistrů
1. kolo – 10. září: Slavia – Lens
2. kolo – 13. října: Sabah Baku – Slavia
3. kolo – 20. října: Fenerbahce – Slavia
4. kolo – 4. listopadu: Slavia – Arsenal
5. kolo – 25. listopadu: Slavia – Villareal
6. kolo – 8. prosince: Bayern – Slavia
7. kolo – 19. ledna: Porto – Slavia
8. kolo – 27. ledna: Slavia – Aston Villa