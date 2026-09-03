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Bez Staňka, zato s Chorým i posilami. Slavia zveřejnila soupisku pro Ligu mistrů

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  10:29

Slávistický brankář Jindřich Staněk zasahuje v utkání proti Jablonci. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

V průběhu středečního odpoledne se objevily spekulace o jeho odchodu, fotbalová Slavia ale nabídky Plzně na útočníka Tomáše Chorého odmítla a ten tak figuruje na 25členné soupisce pro Ligu mistrů. Schází na ní naopak brankář Jindřich Staněk.

Je to potvrzení toho, že je zkušený třicetiletý gólman opravdu na odchodu a Slavia s ním nepočítá.

Staněk přišel o místo jedničky na jaře, když se zranil a zastoupil ho Jakub Markovič. Ten zatím odchytal i všechny zápasy v novém ročníku, dvojkou je Ukrajinec Nazar Domčak.

„Pokud odejde Jindra Staněk, tak si myslím, že dvojice Markovič - Domčak bude skvělá, absolutní špička v lize. Počítáme i s odchody dalších hráčů,“ naznačoval na předsezonní tiskové konferenci šéf Jaroslav Tvrdík.

Staněk sice zatím neodešel, na podzim si ale Ligu mistrů ve slávistickém dresu nezahraje.

Zahrát by si ji naopak měl Chorý, jehož Slavia odmítla prodat zpět do Plzně. Chorý vynechal úvodní tři zápasy nové sezony kvůli dobíhajícímu trestu za červenou kartu z minulé sezony, postupně ale začíná sbírat minuty.

Plzeň usilovala o návrat Chorého. Slavia ho ale prodat nechce a nabídky odmítla

Na soupisce pak nechybí ani letní posily. Kromě Domčaka obránci Ange N’Guessan a Oskar Kubiak, záložníci Wiktor Nowak, Toumani Diakité či Pavel Kačor nebo ofenzivní Danijel Šturm, Emmanuel Ayaosi a Bryan Ouanda.

Právě s touto útočnou trojicí v základu mimochodem Slavia vyhrála nedělní derby na Letné.

První zápas v novém ročníku Ligy mistrů Slavia odehraje 10. září doma s francouzským Lens, pak v půlce října poletí do ázerbajdžánského Baku.

Kompletní program Slavie v Lize mistrů

1. kolo – 10. září: Slavia – Lens

2. kolo – 13. října: Sabah Baku – Slavia

3. kolo – 20. října: Fenerbahce – Slavia

4. kolo – 4. listopadu: Slavia – Arsenal

5. kolo – 25. listopadu: Slavia – Villareal

6. kolo – 8. prosince: Bayern – Slavia

7. kolo – 19. ledna: Porto – Slavia

8. kolo – 27. ledna: Slavia – Aston Villa

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1. kolo

Bruggy vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
8.9. 18:45
  • 2.63
  • 3.69
  • 2.41
AEK Atény vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
8.9. 18:45
  • 1.76
  • 3.95
  • 4.13
Real Madrid vs. Inter Milán //www.idnes.cz/sport
8.9. 21:00
  • 1.56
  • 4.40
  • 5.14
Lille vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
8.9. 21:00
  • 2.19
  • 3.47
  • 3.12
FC Porto vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
8.9. 21:00
  • 4.28
  • 4.00
  • 1.73
Borussia Dortmund vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
8.9. 21:00
  • 1.79
  • 4.05
  • 3.90
Stuttgart vs. Viking FK Stavanger //www.idnes.cz/sport
9.9. 18:45
  • 1.23
  • 6.80
  • 9.27
FC Barcelona vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
9.9. 18:45
  • 1.11
  • 10.10
  • 18.20
Sporting CP Lisabon vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
9.9. 21:00
  • 1.89
  • 3.76
  • 3.72
Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
9.9. 21:00
  • 1.04
  • 18.00
  • 49.00
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4. předkolo - Play-off

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AEK AtényAEK Atény 0 0 0 0 0:0 0
2. ArsenalArsenal 0 0 0 0 0:0 0
3. AS ŘímAS Řím 0 0 0 0 0:0 0
4. Aston VillaAston Villa 0 0 0 0 0:0 0
5. Atlético MadridAtlético 0 0 0 0 0:0 0
6. FC BarcelonaBarcelona 0 0 0 0 0:0 0
7. Bayern MnichovBayern 0 0 0 0 0:0 0
8. Real BetisBetis 0 0 0 0 0:0 0
9. Bodo/GlimtBodo/Glimt 0 0 0 0 0:0 0
10. BruggyBruggy 0 0 0 0 0:0 0
11. ComoComo 0 0 0 0 0:0 0
12. Borussia DortmundDortmund 0 0 0 0 0:0 0
13. PSV EindhovenEindhoven 0 0 0 0 0:0 0
14. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 0 0 0 0 0:0 0
15. Feyenoord RotterdamFeyenoord 0 0 0 0 0:0 0
16. Galatasaray IstanbulGalatasaray 0 0 0 0 0:0 0
17. Inter MilánInter 0 0 0 0 0:0 0
18. Racing LensLens 0 0 0 0 0:0 0
19. LilleLille 0 0 0 0 0:0 0
20. LASK LinzLinz 0 0 0 0 0:0 0
21. LiverpoolLiverpool 0 0 0 0 0:0 0
22. Manchester CityManchester City 0 0 0 0 0:0 0
23. Manchester UnitedManchester Utd. 0 0 0 0 0:0 0
24. NeapolNeapol 0 0 0 0 0:0 0
25. FC PortoPorto 0 0 0 0 0:0 0
26. Paris Saint-GermainPSG 0 0 0 0 0:0 0
27. RB LipskoRB Lipsko 0 0 0 0 0:0 0
28. Real MadridReal Madrid 0 0 0 0 0:0 0
29. Sabah BakuSabah 0 0 0 0 0:0 0
30. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
31. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 0 0 0 0 0:0 0
32. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 0 0 0 0 0:0 0
33. StuttgartStuttgart 0 0 0 0 0:0 0
34. Šachtar DoněckŠachtar 0 0 0 0 0:0 0
35. Viking FK StavangerViking 0 0 0 0 0:0 0
36. VillarrealVillarreal 0 0 0 0 0:0 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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