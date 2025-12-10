Snadná výhra Tottenhamu s průměrnou Slavií, píší britská média. Řeší i návštěvu

Průměrný výkon, který příliš neztížil cestu za vítězstvím Tottenhamu. Tak charakterizují britská média počínání pražské Slavie v úterním utkání Ligy mistrů (0:3). Novináři zároveň upozorňují, že by příznivci anglického celku neměli zisk tří bodů po rozpačitém začátku sezony přeceňovat.
Slávista Michal Sadílek dotírá na brankáře Guglielma Vicaria z Tottenhamu.

Slávista Michal Sadílek dotírá na brankáře Guglielma Vicaria z Tottenhamu. | foto: Reuters

Český brankář Antonín Kinský sedí na lavičce Tottenhamu během utkání Ligy...
Slávističtí hráči děkují fanouškům za podporu po zápase s Tottenhamem.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský děkuje fanouškům za podporu po zápase s...
Slávističtí fotbalisté děkují fanouškům za podporu po zápase s Tottenhamem.
Domácí se ujali vedení v 26. minutě po vlastním gólu Davida Zimy. Krátce po změně stran zvýšil z penalty Mohammed Kudus a stejným způsobem přidal pojistku v 79. minutě Xavi Simons.

„Simons řídil snadné vítězství, tlak na trenéra Thomase Franka zase trochu poleví,“ napsal The Guardian. „Nebyl to ideální výkon, Tottenham nabídl průměrné Slavii příliš šancí, ale zápas byl celou dobu pod kontrolou,“ uvedl web BBC. „V domácí obraně se objevovaly díry, ale průměrný soupeř je nedokázal potrestat,“ přidal Daily Mail.

Slavia žádala o přemístění duhové vlajky. Vadil nám znak Tottenhamu, hájila se pak

Slavia s aktuálně desátým týmem Premier League držela v prvním poločase krok, gólové šance měly oba týmy. Londýnskému celku pomohl Zimův smolný zásah hlavou, reprezentační stoper po rohovém kopu nešťastně poslal míč do vlastní sítě.

„Hosté toho mnoho nepředvedli, navíc si dali bizarní vlastní gól a darovali soupeři zbytečné penalty. Zdá se, že českému týmu by více seděla spíš Evropská liga, proto nemá cenu mluvit o tom, že se z Frankova mužstva stává na Tottenham Hotspur Stadium stroj na vítězství,“ připomněl The Guardian tři výhry ze tří domácích zápasů v Lize mistrů.

Trpišovský chválil i po prohře: Není nula tři jako nula tři. Soupeř z nás měl respekt

„Spurs měli v první půli větší šance, Zimova rána hlavou je poslala do zaslouženého vedení,“ podotkl Sky Sports.

Na stadion pro 63 000 lidí si našlo cestu jen 47 000 diváků. „Třetí domácí zápas v Lize mistrů a znovu nebylo vyprodáno. Nedalo se však čekat, že zrovna proti Slavii se to změní, i vzhledem k formě Tottenhamu a vysokým cenám vstupenek. Na Tottenham teprve čekají těžší výzvy, třeba se dočkáme i plného stadionu,“ napsal Daily Mail.

6. kolo

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 5 5 0 0 14:1 15
2. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
3. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
4. Paris Saint-GermainPSG 5 4 0 1 19:8 12
5. Inter MilánInter 6 4 0 2 12:4 12
6. Real MadridReal Madrid 5 4 0 1 12:5 12
7. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
8. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
9. TottenhamTottenham 6 3 2 1 13:7 11
10. Borussia DortmundDortmund 5 3 1 1 17:11 10
11. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
12. Manchester CityManchester City 5 3 1 1 10:5 10
13. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 6 3 1 2 12:8 10
14. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
15. Newcastle UnitedNewcastle 5 3 0 2 11:4 9
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
18. AS MonacoMonaco 6 2 3 1 7:8 9
19. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
20. LeverkusenLeverkusen 5 2 2 1 8:10 8
21. FK KarabachKarabach 5 2 1 2 8:9 7
22. NeapolNeapol 5 2 1 2 6:9 7
23. Juventus FCJuventus 5 1 3 1 10:10 6
24. Pafos FCPafos 5 1 3 1 4:7 6
25. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
26. Olympiakos PireusPireus 6 1 2 3 6:13 5
27. BruggyBruggy 5 1 1 3 8:13 4
28. Athletic BilbaoBilbao 5 1 1 3 4:9 4
29. FC KodaňKodaň 5 1 1 3 7:14 4
30. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
31. Benfica LisabonBenfica 5 1 0 4 4:8 3
32. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
33. Bodo/GlimtBodo/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
34. VillarrealVillarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. FC Kajrat AlmatyKajrat 6 0 1 5 4:15 1
36. Ajax AmsterdamAjax 5 0 0 5 1:16 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Otočky Barcelony i Bayernu, Liverpool rozhodl penaltou v závěru. Chelsea padla

Barcelonští hráči oslavují gól proti Frankfurtu.

Fotbalisté mnichovského Bayernu otočili v Lize mistrů duel se Sportingem Lisabon na výsledných 3:1 a v neúplné tabulce se vyhoupli na druhé místo. Obrat se povedl také Barceloně, která si poradila s...

9. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  23:22

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Slavia ve fotbalové Lize mistrů stále čeká na výhru. Český mistr má za sebou už šest duelů a čekají ho zbývající dva. Doma přivítá Barcelonu a venku nastoupí na stadionu Pafosu. Jaké jsou termíny...

9. prosince 2025

