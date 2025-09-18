Sudí pustil zpět hráče, jenž pomohl ke gólu. Může na něj být Slavia naštvaná?

Ne, pravidla porušena nebyla. Mohlo se však jednat o necitlivé posouzení. V momentě, kdy po zblokované střele Provoda hosté vyráželi do brejku, se rumunský sudí otočil mezi lavičku a gestem ruky pokynul, že se Helmersen může vrátit do hry.
Hostující hráč se okamžitě do útočné akce zapojil, dostal přihrávku a ocitl se v gólové šanci. Tu sice neproměnil, ale z následného zmatku Fet přece jen skóroval.
„Hlavní rozhodčí si to rozhodl sám, na to má právo. Ale myslím si, že to nebylo citlivé, hráče při útočné akce zvýhodnil,“ přemítal Jiří Kureš, předseda Pravidlové komise fotbalové asociace (FAČR). „Ale o porušení pravidel se nejedná.“
Regule nezapovídají, aby hlavní sudí musel zohledňovat momentální situaci. „Doporučuje se, aby hráče pustili do hry, kdy je míč na středu hřiště. Což sice bylo i nyní, ale zároveň šlo o rychlý brejk,“ podotkl Kureš.
„Se svolením rozhodčího smí (hráč) vstoupit na hrací plochu kdykoli; v době, kdy je míč ve hře, se však smí vrátit pouze z místa za postranní čarou,“ říká pravidlo 3.20.
„Existuje jediné pravidlo, že ho může pustit na hrací plochu až po znovuzahájení hry, ne dříve,“ podotkl Kureš.
To se například řešilo na jaře při utkání Bohemians s Plzní, kdy gól vstřelil Adam Kadlec, jehož předtím pustil na plochu čtvrtý sudí. Jenže do hry šel ve chvíli, kdy ještě nebyla znovu navázaná, tedy během stejného přerušení. Proto gól neplatil.
Na Slavii byla situace jiná.
Co se tedy v posledních minutách středečního zápasu stalo?
Všechno začíná v souboji na polovině trávníku, kde se norský záložník srazí s Davidem Zimou. Sudí zákrok posoudí jako faul hostů, takže rozehrává Slavia a Helmersen odchází k lavičkám za doktory.
Nemusel tedy čerpat tříminutovou čekací dobu, která se uplatňuje ve chvíli, kdy lékaři vstoupí na hřiště. Do zápasu se mohl zapojit znovu hned po navázání hry.
Rumunský sudí podle záznamu několikrát kontroluje, zda je Helmersen připraven vstoupit zpět. Slavia mezitím útočí nejdřív po levé straně, poté získá míč a zkouší to z druhé strany. Odražený míč získává pro Provoda parťák Zafeiris, jenže český záložník střílí a jeho rána se odráží od obránce rovnou na kopačky soupeře.
Hra je tedy po odchodu hostujícího záložníka dávno navázaná víc než minutu.
V tu chvíli, kdy je míč stále na půlce Bodö, dává hlavní sudí pokyn k lavičkám, aby čtvrtý rozhodčí pustil Helmersena do hry.
Míč byl v danou chvíli dost daleko na to, aby ošetřený záložník svým vstupem na trávník přímo ovlivnil hru.
A tak Helmersen využije prostoru a ihned sprintuje do akce, na své pravé straně je úplně volný a doplňuje ho ještě Daniel Bassi, který by se k míči stihl dostat také. Slávisté mezitím všichni navázali Hakona Evjena, který pak jen prostrkává balon na úplně volné spoluhráče.
Chybuje především levý obránce David Douděra, který nesmyslně běží do středu k hráči s míčem, ačkoli se k němu stahují další čtyři spoluhráči, a nechává svou stranu zcela bez dozoru.
Helmersen přebírá míč a zakončuje do Staňka, odražený balon si nachází Fet a prudkou ranou pod břevno vyrovnává.
„Nejde jen o to, že tam vběhl ošetřený hráč z autu. Byl to souběh více věcí, hlavně jsme měli být v lepším postavení,“ nevymlouval se na tiskové konferenci trenér Jindřich Trpišovský.
Sudí v tu chvíli možná podcenili, jak rychle by se mohl Helmersen dostat k zakončení, nicméně pravidla neporušil.