ONLINE: Slavia - Bilbao, v základu Mbodji i Sanyang. Hosté bez N. Williamse

Slávističtí fotbalisté hrají v pátém utkání základní fáze Ligy mistrů se španělským Bilbaem. Jejich pokus o první vítězství v milionářské soutěži od roku 2007 sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Potemnělý stadion Slavie před utkáním proti Bohemians | foto:  Michal Sváček, MAFRA

„Asi to zní troufale, ale chceme to urvat. Vyhrát,“ předeslal kouč Jindřich Trpišovský.

Zvolil následující sestavu: Staněk – Moses, Zima, Chaloupek – Douděra, Sadílek, Zafeiris, Mbodji – Provod, Chorý, Sanyang. Oproti sobotnímu zápasu s Bohemians udělal dvě změny, Douděra nahrazuje Vlčka a nalevo místo Bořila nastoupí Mbodji.

V základní fázi Ligy mistrů hraje Slavia pod Trpišovským podruhé a v jedenácti zápasech dosud nezvítězila. Na tři body čeká od roku 2007, kdy ve svém premiérovém duelu na nejslavnějším jevišti porazila 2:1 Steauu Bukurešť.

Letošní sezonu začala domácí remízou 2:2 s norským Bodö/Glimt, kdy byla třem bodům zatím nejblíž. Poté padla 0:3 na Interu, bez gólů hrála v Bergamu a nestačila na Arsenal (0:3).

Žádní nerdi od počítačů. Analytici Slavie o důvěře i řeči čísel: Stále jsou z nás vyvalení

Z posledních pěti soutěžních zápasů je to jediná slávistická porážka. Naposledy si poradili 3:1 s Bohemians, předtím vyhráli v divoké přestřelce 5:3 v Plzni.

Slavia zároveň usiluje o první vítězství v pohárech po 11 zápasech. Mírným favoritem je podle bookmakerů navzdory aktuálnímu výsledkovému trápení španělský celek, který v jediném předchozím vzájemném souboji loni v Evropské lize nad Slavií vyhrál doma 1:0.

Bilbao má v aktuální tabulce Ligy mistrů o bod více: také prohrálo s Arsenalem, padlo i v Dortmundu a naposledy v Newcastlu, předtím zdolalo Karabach. Do utkání se Slavií jde s několika změnami v základní sestavě, jen na lavičce zůstali například zkušený stoper Laporte či hbitý Nico Williams.

Liga mistrů
5. kolo 25. 11. 2025 21:00
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Athletic Bilbao Athletic Bilbao 0:0 (-:-)
Sestavy:
Staněk – Moses, Zima, Chaloupek – Douděra, Sadílek, Zafeiris, Mbodji – Provod (C), Chorý, Sanyang.
Sestavy:
Simón (C) – Areso, Vivian, Paredes, Boiro – Ruiz de Galarreta, A. Rego – Berenguer, Sancet, R. Navarro – Guruzeta.
Náhradníci:
Markovič – Bořil, Cham, Hašioka, Chytil, Holeš, Jelínek, Kušej, Prekop, Ogbu, Vlček.
Náhradníci:
Padilla, M. Santos – Berchiche, Laporte, Lekue, Vesga, Jauregizar, Sanchez, Hierro, Gorosabel, N. Williams.

Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis (Valikonis) (všichni z Litvy)

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 4 4 0 0 14:3 12
2. ArsenalArsenal 4 4 0 0 11:0 12
3. Inter MilánInter 4 4 0 0 11:1 12
4. Manchester CityManchester City 4 3 1 0 10:3 10
5. Paris Saint-GermainPSG 4 3 0 1 14:5 9
6. Newcastle UnitedNewcastle 4 3 0 1 10:2 9
7. Real MadridReal Madrid 4 3 0 1 8:2 9
8. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 9:4 9
9. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 3 0 1 8:6 9
10. TottenhamTottenham 4 2 2 0 7:2 8
11. FC BarcelonaBarcelona 4 2 1 1 12:7 7
12. ChelseaChelsea 4 2 1 1 9:6 7
13. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 2 1 1 8:5 7
14. Borussia DortmundDortmund 4 2 1 1 13:11 7
15. FK KarabachKarabach 4 2 1 1 8:7 7
16. Atalanta BergamoBergamo 4 2 1 1 3:5 7
17. Atlético MadridAtlético 4 2 0 2 10:9 6
18. PSV EindhovenEindhoven 4 1 2 1 9:7 5
19. AS MonacoMonaco 4 1 2 1 4:6 5
20. Pafos FCPafos 4 1 2 1 2:5 5
21. LeverkusenLeverkusen 4 1 2 1 6:10 5
22. BruggyBruggy 4 1 1 2 8:10 4
23. Eintracht FrankfurtFrankfurt 4 1 1 2 7:11 4
24. NeapolNeapol 4 1 1 2 4:9 4
25. Olympique MarseilleMarseille 4 1 0 3 6:5 3
26. Juventus FCJuventus 4 0 3 1 7:8 3
27. Athletic BilbaoBilbao 4 1 0 3 4:9 3
28. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 4 1 0 3 4:12 3
29. Bodo/GlimtBodo/Glimt 4 0 2 2 5:8 2
30. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 2 2 2:8 2
31. Olympiakos PireusPireus 4 0 2 2 2:9 2
32. VillarrealVillarreal 4 0 1 3 2:6 1
33. FC KodaňKodaň 4 0 1 3 4:12 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 4 0 1 3 2:11 1
35. Benfica LisabonBenfica 4 0 0 4 2:8 0
36. Ajax AmsterdamAjax 4 0 0 4 1:14 0
Zobrazit více
Sbalit

