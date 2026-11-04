Slavia se pokusí ukončit sérii osmnácti utkání bez výhry v evropských pohárech. Čeká ji ale nadmíru těžký úkol.
Jen v Lize mistrů nezvítězila dvaadvacetkrát po sobě a je blízko negativnímu rekordu soutěže. Rumunský FCSB mezi lety 2006 a 2013 neuspěl třiadvacetkrát po sobě. Ještě o jeden duel delší sérii měl mezi roky 1992 až 2006 AEK Atény, první tři utkání nelichotivé šňůry nicméně nebyla ve skupinové fázi.
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský do dalšího pokusu posílá následující základní sestavu: Domčak – Holeš, Vlček, Zima – Suleiman, Moses, Sadílek, Kubiak – Ayaosi, Nowak, Šturm.
Jeho protějšek Mikel Arteta zvolil následující jedenáctku: Raya – White, Konsa, Gabriel, Hincapié – Rice, Merino, Zubimendi – Eze, Gyökeres, Madueke.
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Domácí v úvodních třech utkáních padli 2:3 doma s Lens, poté 0:2 v Baku se Sabahem a naposledy vybojovali remízu 2:2 v Istanbulu na Fenerbahce.
Arsenal se o víkendu osamostatnil v čele anglické ligy po vítězství 1:0 na Liverpoolu, kde uspěl po dvanácti letech. Svěřenci kouče Artety v sezoně padli jen v Brightonu (0:3), před týdnem je pak z Ligového poháru vyřadil Fleetwood Town ze čtvrté ligy po penaltovém rozstřelu.
V Lize mistrů má Arsenal na kontě sedm bodů, poprvé ztratil v minulém kole remízou v Mnichově s Bayernem.
Domčak – Holeš (C), Zima, Kubiak, Šturm, Suleiman, Moses, Ayaosi, Sadílek, Vlček, Nowak.
Raya – White, Hincapié, Magalhães, Eze, Gyökeres, Konsa, Madueke, Merino, Zubimendi, Rice (C).
Markovič, Rezek – Chaloupek, N'Guessan, Chytil, Provod, Diakité, Kačor, Jurásek, Konečný, Barčot, Kotrba.
Arrizabalaga, Meslier – Saliba, Mosquera, Ødegaard, Timber, Tzolis, Havertz, Calafiori, Guimarães, Lewis-Skelly, Dowman.
Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Weickenmeier (GER)Přejít na online reportáž