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ONLINE: Slavia - Arsenal, na hrotu Nowak, v základu také Suleiman či Holeš

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Sledujeme online   19:50

Slávistický stoper Ange N’Guessan slaví vstřelený gól. | foto: ČTK

Slávističtí fotbalisté hrají čtvrtý zápas v základní fázi Ligy mistrů. Po roce doma opět hostí Arsenal, lídra anglické Premier League, mistra poslední sezony a také posledního finalistu milionářské soutěže. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Slavia se pokusí ukončit sérii osmnácti utkání bez výhry v evropských pohárech. Čeká ji ale nadmíru těžký úkol.

Jen v Lize mistrů nezvítězila dvaadvacetkrát po sobě a je blízko negativnímu rekordu soutěže. Rumunský FCSB mezi lety 2006 a 2013 neuspěl třiadvacetkrát po sobě. Ještě o jeden duel delší sérii měl mezi roky 1992 až 2006 AEK Atény, první tři utkání nelichotivé šňůry nicméně nebyla ve skupinové fázi.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský do dalšího pokusu posílá následující základní sestavu: Domčak – Holeš, Vlček, Zima – Suleiman, Moses, Sadílek, Kubiak – Ayaosi, Nowak, Šturm.

Jeho protějšek Mikel Arteta zvolil následující jedenáctku: Raya – White, Konsa, Gabriel, Hincapié – Rice, Merino, Zubimendi – Eze, Gyökeres, Madueke.

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Domácí v úvodních třech utkáních padli 2:3 doma s Lens, poté 0:2 v Baku se Sabahem a naposledy vybojovali remízu 2:2 v Istanbulu na Fenerbahce.

Arsenal se o víkendu osamostatnil v čele anglické ligy po vítězství 1:0 na Liverpoolu, kde uspěl po dvanácti letech. Svěřenci kouče Artety v sezoně padli jen v Brightonu (0:3), před týdnem je pak z Ligového poháru vyřadil Fleetwood Town ze čtvrté ligy po penaltovém rozstřelu.

V Lize mistrů má Arsenal na kontě sedm bodů, poprvé ztratil v minulém kole remízou v Mnichově s Bayernem.

Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2026 21:00
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Sestavy:
Domčak – Holeš (C), Zima, Kubiak, Šturm, Suleiman, Moses, Ayaosi, Sadílek, Vlček, Nowak.
Sestavy:
Raya – White, Hincapié, Magalhães, Eze, Gyökeres, Konsa, Madueke, Merino, Zubimendi, Rice (C).
Náhradníci:
Markovič, Rezek – Chaloupek, N'Guessan, Chytil, Provod, Diakité, Kačor, Jurásek, Konečný, Barčot, Kotrba.
Náhradníci:
Arrizabalaga, Meslier – Saliba, Mosquera, Ødegaard, Timber, Tzolis, Havertz, Calafiori, Guimarães, Lewis-Skelly, Dowman.

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Weickenmeier (GER)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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4. kolo

RB Lipsko vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 5.33
  • 4.69
  • 1.59
FC Porto vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.03
  • 3.65
  • 3.82
PSV Eindhoven vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.99
  • 4.39
  • 3.37
Borussia Dortmund vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.72
  • 4.20
  • 4.74
Viking FK Stavanger vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.48
  • 5.18
  • 6.01
Racing Lens vs. Como //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 3.82
  • 4.13
  • 1.91
SK Slavia Praha vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 13.50
  • 6.20
  • 1.25

5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 4 4 0 0 20:5 12
2. FC BarcelonaBarcelona 4 3 0 1 14:6 9
3. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 12:6 9
4. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
5. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 10:5 9
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
7. Real BetisBetis 3 3 0 0 7:4 9
8. Bayern MnichovBayern 4 2 2 0 12:5 8
9. ArsenalArsenal 3 2 1 0 6:2 7
10. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
11. ComoComo 3 2 0 1 10:5 6
12. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
13. BruggyBruggy 3 2 0 1 9:6 6
14. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
15. LASK LinzLinz 4 2 0 2 10:9 6
16. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
17. Manchester UnitedManchester Utd. 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
19. AS ŘímAS Řím 4 1 1 2 10:8 4
20. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
21. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
22. Atlético MadridAtlético 4 1 1 2 4:5 4
23. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
24. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Racing LensLens 3 1 0 2 3:7 3
27. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
28. RB LipskoRB Lipsko 3 1 0 2 3:8 3
29. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
31. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
32. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
33. Viking FK StavangerViking 3 0 1 2 5:9 1
34. LilleLille 4 0 1 3 4:10 1
35. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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