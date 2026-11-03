Slavia proti zdi. Arsenal téměř neztrácí balon, soupeřům v Anglii dovoluje nejmíň

Protivníci se často k bráně londýnského klubu ani nedostanou.
A ukazují to i čísla. Arsenal dovoluje soupeřům ve slavné Premier League jen 0,97 xG bez penalt, což jsou jinak řečeno šance, ze kterých se očekává o trochu méně než jeden gól na zápas.
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Nejde navíc o jednu sezonu. Ve statistice non-shot xG, které počítá i s místy, odkud šlo vystřelit, mají soupeři proti Arsenalu nejhorší bilanci už čtvrtou sezonu po sobě (v sezoně 26/27 0,97 ns-xG na zápas, medián 1,59).
Z toho lze vyčíst, že mají velice kompetentní obranu, která soupeřům příliš dobré pozice ke skórování nenabízí.
Non-shot xG: pravděpodobnost, že by z dané pozice padl gól, kdyby hráč vystřelil, i když nakonec nevystřelil. Model ohodnotí každé místo, kde měl hráč míč v situaci vhodné ke střele, stejnými parametry jako xG: vzdálenost, úhel, tlak a počet soupeřů mezi míčem a brankou. Protože počítá i situace, ze kterých se nakonec nestřílelo, bývá nonshot xG týmu obvykle vyšší než jeho xG.
Velkou část bránění přitom Arsenal odvede preventivně. Začíná to územní převahou (která lze měřit podílem doteků v útočné třetině proti soupeři, což je cílenější pohled než pouhé držení míče). V útočné třetině patří Arsenalu přes dvě třetiny doteků obou týmů (68 %, druhý nejlepší v lize, medián 47 %). Soupeř je tak většinu zápasu pod tlakem daleko od jeho brány a k založení vlastního útoku se hned tak nedostane.
Tady skutečně platí, že nejlepší obrana je útok.
Šanci na jakýkoli protiútok navíc Arsenal protivníkům vlastními chybami neposkytuje, protože míč téměř neztrácí. V tom je dokonce druhý nejlepší v Premier League (28 ztrát, medián ligy je 41) a figuruje mezi nejlepšími čtyřmi v jednotlivých třetinách hřiště. V počtu nebezpečných ztrát, po kterých soupeř obratem obejde čtyři a víc protihráčů, je čtvrtý nejlepší (1,7 na 100 doteků, medián 2,0).