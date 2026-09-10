Soupeř Slavie v datech: Lens hrají rychle a přímočaře. A pozor na Thauvina!

Na úvod se ještě sluší dodat, že data vychází ze tří zápasů Lens ve francouzské lize a sedmi zápasů Slavie v té české. Čísla z aktuální sezony jsou proto spíš orientační a kde to jde, jsou vedle nich i data z té minulé.
Nový trenér, stejný styl
Jak tým postupuje během útoku popisují dva ukazatele: kolik přihrávek potřebuje na jednu sekvenci a jak rychle se s míčem posouvá k brance.
Rychlost postupu
O kolik metrů k soupeřově brance se míč posune za sekundu držení. Měří tempo, ne počet přihrávek.
Fotbalisté Lens se v tomto ohledu od minulé sezony nezměnili. V rychlosti postupu jsou pořád třetí v rámci francouzské ligy, kterou hraje celkem osmnáct týmů. Pro srovnání, loni byli čtvrtí a graf dokazuje, že rozdíl je opravdu minimální.
Mimochodem, Slavia je v lize ještě přímočařejší a v rychlosti postupu je v Chance Lize dokonce druhá. Je však potřeba dodat, že kvůli odlišné náročnosti obou lig se jedná o čistě orientační srovnání.
Přihrávky na sekvenci
Kolik přihrávek tým v průměru spotřebuje na jednu sekvenci. Nízké číslo = přímočará hra.
V Edenu se každopádně potkají dva týmy, které mají podobný styl.