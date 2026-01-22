Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat falešné vstupenky na středeční utkání Ligy mistrů mezi Slavií a Barcelonou (2:4).
Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku. | foto: MAFRA

Fotbalista Filip Gedeon si odpykává trest za doping.
Fotbalista Filip Gedeon si odpykává trest za doping.
Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku 2027.
Fotbalista Filip Gedeon si odpykává trest za doping.
Na jeho chování upozornil youtuber RobStark, jenž celý nákup zdokumentoval – od prvního kontaktu až po platbu. Jelikož za vstupenky Gedeonovi dal více než 10 tisíc korun, policie může případ vyšetřovat jako trestný čin.

Filip Gedeon je synem bývalého reprezentačního záložníka Patrika, jenž dlouho kopal za Duklu a předtím také za Slavii. Filip původně tvrdil, že právě od svého otce lístky dostal.

„Ty lístky mi někdo posílal a já si myslel, že jsou pravé. Nevím, co na to říct. Nic z toho bych nikdy neudělal a ten, kdo mě zná, tak to ví. Peníze všem chci vrátit, i když to nejsem já, kdo by ty peníze měl vracet. Vám všem furt nedochází, že já byl podvedený ještě víc jak vy,“ napsal na svůj instagramový profil. Vyjádření ale záhy smazal.

„Největší chyba je, že jsem řekl, že lístky jsou od táty. Lituju to, že jsem ho dostal do takových s*aček. Netušil jsem, co z toho může být. Hovory zvedat nebudu, každý si to jen chce nahrát,“ přidal Filip Gedeon.

Redakci iDNES.cz sice telefon zvedl, vyjádřit se však odmítl.

„Až později. Připletl jsem se k tomu, je z toho docela prů*er. Na svou obranu bych něco řekl, ale musím počkat,“ pronesl.

Nejenom kvůli Gedeonovi ve středu před zápasem varoval slávistický šéf Jaroslav Tvrdík fanoušky na sociální síti X, aby vstupenky od překupníků nesháněli.

Deset milionů za den. Slavia odkryla, jak si překupníci libují na Barceloně

„Dohromady lidé utratili deset milionů korun na platformách mimo oficiální prodejní kanály klubu jen během posledních 24 hodin,“ přiblížil s tím, že všechny lístky od překupníků klub zablokoval – i kdyby třeba původně byly pravé.

„Raději nám fanděte v teple u televize nebo s přáteli v hospodě, než bez peněz před branami Edenu,“ doplnil Tvrdík.

Filip Gedeon má od října 2024 stopku kvůli nalezu kokainu v jeho těle – na prohřešek se přišlo po futsalovém zápase jarního čtvrtfinále play off se Slavií Praha. Gedeon tehdy nastupoval za FC Baník Chomutov.

Z fotbalisty dělník. Prý jsem druhý Lavi, kokain je zlo, říká potrestaný Gedeon

„Jeden čas jsem přemýšlel o léčení, ale zjistil jsem, že závislý nejsem. Podle mě tady bere kokain milion lidí, dá se sehnat na každém rohu,“ šokoval poté v rozhovoru pro iDNES.cz.

Dříve působil v mládežnických výběrech Sparty, trénoval třeba s Rynešem, Vitíkem, Karabcem, Hložkem. Jenže pak si nejenom fotbalovou kariéru zkazil.

A teď má další průšvih.

