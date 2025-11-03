O Slavii jen pár slov. Arteta ale v Edenu zmínil Rosického: Snad se potkáme!

Zápas podzimu pro fotbalovou Slavii.
Další z mnoha pro anglický Arsenal.
V Lize mistrů se v úterý v pražském Edenu od 18.45 rozehraje čtvrté kolo. Ale podvečerní tisková konference hostů se točila kolem úplně jiných témat. Jak je na tom zraněný útočník Gyökeres? Jak se vypořádat s našlapaným vánočním programem? Jak vypadá forma jednotlivých opor? A jak se hráčům líbí nové dresy s dlouhými rukávy?
„Jsou fajn. Jako malý jsem je nosil, pak z fotbalu na čas zmizely, ale teď se vrací do módy,“ usmál se belgický útočník Leandro Trossard, který mezi novináře dorazil před osmou večer jako první. Jedenáct minut trpělivě odpovídal Angličanům a na česká média se pak v časovém presu nedostalo, protože za dveřmi už čekal trenér Arteta.
Přitom otázek by se nabízela spousta.
Trossard v Edenu už dvakrát nastoupil, ale ani jednou v Praze nevyhrál. Jako kapitán Genku tady v únoru 2019 remizoval v Evropské lize 0:0, jako reprezentant Belgie zažil o dva roky později plichtu 1:1. Co teď?
Nic jiného než vítězství si hosté z Anglie nepřipouštějí. V Lize mistrů jsou stoprocentní, naposledy po výhře 4:0 vyprovodili silné Atlético Madrid a s italským Interem jako jediní nedostali v soutěži ani gól. Pokud neinkasují ani v úterý, vyrovnají klubový rekord v počtu čistých kont v řadě.
Aktuálně táhnou sérii sedmi nul po sobě. Od začátku sezony inkasovali v patnácti soutěžních duelech jen třikrát: v Liverpoolu, s Manchesterem City a v Newcastlu.
Právě defenzivu tým kouče Artety v posledních měsících doslova vyšperkoval. Už v minulých sezonách patřila obrana Arsenalu k nejlepším v Evropě, ovšem letos je i díky příchodu známého asistenta Gabriela Heinzeho, bývalého argentinského reprezentanta, ještě pevnější.
„Není to jen o něm, ale o práci celého trenérského štábu. A hlavně o hráčích,“ odpovídal španělský kouč na další z otázek.
Z letiště Václava Havla, kde tým přistál se zpožděním až těsně před sedmou večer, se do Edenu vydal ucpanou Prahou jen on a zmiňovaný Trossard. Zbytek mužstva zamířil rovnou do Fairmont Golden Prague hotelu v centru města. Předzápasový trénink totiž mužstvo absolvovalo po obědě v Londýně.
|
Kde najít slabou stránku Arsenalu? Mají nejlepší standardky na světě, ví Trpišovský
Většinu času zamračený Arteta na dotazy anglických médií odpovídal stručně. Nechtělo se mu do podrobností o zraněném útočníkovi Gyökeresovi, kterého čekají další vyšetření, a přítomné prosil: „Nechte to na doktorech. A vůbec: pojďme se raději bavit o zápase a o těch, kteří jsou k dispozici.“
Usmál se vlastně jen na konci, kdy uslyšel český dotaz na bývalého spoluhráče Tomáše Rosického. Volali si? Potkají se?
„Doufám!“ vypálil Arteta. „Moc rád bych ho viděl a zavzpomínal na staré dobré časy. Tomáš je jedním z mých nejoblíbenějších spoluhráčů. Pokud budu mít šanci se s ním během úterka potkat, pokud na mě bude mít čas, obejmu ho a pokecáme.“
Arsenal bude v Praze kromě zmiňovaného Gyökerese postrádat zraněné Havertze, Ödegaarda, Jesuse, Maduekeho a vykartovaného Zubimendiho. S otazníkem zůstává start křídelníka Martinelliho, jednoho z pamětníků posledního vzájemného zápasu. Vybavíte si ho ještě?
V dubnu před čtyřmi lety vyhrál Arsenal v odvetě čtvrtfinále Evropské ligy na Slavii 4:0, jenže zatímco tenkrát se v anglické lize trápil a sezonu dokončil na osmém místě, nyní je po deseti kolech o šest bodů první a věří, že poprvé od roku 2004 získá titul.
Ten je ale v listopadu pořád hodně daleko.
Na rozdíl od utkání na Slavii.