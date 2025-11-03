O Slavii jen pár slov. Arteta ale v Edenu zmínil Rosického: Snad se potkáme!

Jiří Čihák
  21:27
Kdyby o Slavii nezačal sám, reportéři z Ostrovů by se nevyptávali. „Čeká nás těžký zápas proti soupeři, který doma v aktuální sezoně ještě neprohrál,“ varoval Mikel Arteta, kouč fotbalistů londýnského Arsenalu. „Jsou na sebe zvyklí, hrají dlouho pohromadě, mají jasnou vizi i styl a fanoušci na tomhle stadionu umí vytvořit fakt dobrou atmosféru. Nic jednoduchého.“
Trenér Mikel Arteta na tiskové konferenci Arsenalu před utkáním se Slavií v...

Trenér Mikel Arteta na tiskové konferenci Arsenalu před utkáním se Slavií v Lize mistrů. | foto: ČTK

Leandro Trossard na tiskové konferenci Arsenalu před utkáním se Slavií v Lize...
Gabriel slaví vítězství Arsenalu po skončení zápasu proti Crystal Palace.
Trenér Arsenalu Mikel Arteta reaguje během zápasu s Crystal Palace.
Bukayo Saka se raduje z branky Arsenalu.
8 fotografií

Zápas podzimu pro fotbalovou Slavii.

Další z mnoha pro anglický Arsenal.

V Lize mistrů se v úterý v pražském Edenu od 18.45 rozehraje čtvrté kolo. Ale podvečerní tisková konference hostů se točila kolem úplně jiných témat. Jak je na tom zraněný útočník Gyökeres? Jak se vypořádat s našlapaným vánočním programem? Jak vypadá forma jednotlivých opor? A jak se hráčům líbí nové dresy s dlouhými rukávy?

„Jsou fajn. Jako malý jsem je nosil, pak z fotbalu na čas zmizely, ale teď se vrací do módy,“ usmál se belgický útočník Leandro Trossard, který mezi novináře dorazil před osmou večer jako první. Jedenáct minut trpělivě odpovídal Angličanům a na česká média se pak v časovém presu nedostalo, protože za dveřmi už čekal trenér Arteta.

Přitom otázek by se nabízela spousta.

Trossard v Edenu už dvakrát nastoupil, ale ani jednou v Praze nevyhrál. Jako kapitán Genku tady v únoru 2019 remizoval v Evropské lize 0:0, jako reprezentant Belgie zažil o dva roky později plichtu 1:1. Co teď?

Nic jiného než vítězství si hosté z Anglie nepřipouštějí. V Lize mistrů jsou stoprocentní, naposledy po výhře 4:0 vyprovodili silné Atlético Madrid a s italským Interem jako jediní nedostali v soutěži ani gól. Pokud neinkasují ani v úterý, vyrovnají klubový rekord v počtu čistých kont v řadě.

Leandro Trossard na tiskové konferenci Arsenalu před utkáním se Slavií v Lize mistrů.

Aktuálně táhnou sérii sedmi nul po sobě. Od začátku sezony inkasovali v patnácti soutěžních duelech jen třikrát: v Liverpoolu, s Manchesterem City a v Newcastlu.

Právě defenzivu tým kouče Artety v posledních měsících doslova vyšperkoval. Už v minulých sezonách patřila obrana Arsenalu k nejlepším v Evropě, ovšem letos je i díky příchodu známého asistenta Gabriela Heinzeho, bývalého argentinského reprezentanta, ještě pevnější.

„Není to jen o něm, ale o práci celého trenérského štábu. A hlavně o hráčích,“ odpovídal španělský kouč na další z otázek.

Z letiště Václava Havla, kde tým přistál se zpožděním až těsně před sedmou večer, se do Edenu vydal ucpanou Prahou jen on a zmiňovaný Trossard. Zbytek mužstva zamířil rovnou do Fairmont Golden Prague hotelu v centru města. Předzápasový trénink totiž mužstvo absolvovalo po obědě v Londýně.

Kde najít slabou stránku Arsenalu? Mají nejlepší standardky na světě, ví Trpišovský

Většinu času zamračený Arteta na dotazy anglických médií odpovídal stručně. Nechtělo se mu do podrobností o zraněném útočníkovi Gyökeresovi, kterého čekají další vyšetření, a přítomné prosil: „Nechte to na doktorech. A vůbec: pojďme se raději bavit o zápase a o těch, kteří jsou k dispozici.“

Usmál se vlastně jen na konci, kdy uslyšel český dotaz na bývalého spoluhráče Tomáše Rosického. Volali si? Potkají se?

„Doufám!“ vypálil Arteta. „Moc rád bych ho viděl a zavzpomínal na staré dobré časy. Tomáš je jedním z mých nejoblíbenějších spoluhráčů. Pokud budu mít šanci se s ním během úterka potkat, pokud na mě bude mít čas, obejmu ho a pokecáme.“

S TROFEJÍ. Fotbalisté Arsenalu oslavují vítězství ve Superpoháru. Nablýskanou...

Arsenal bude v Praze kromě zmiňovaného Gyökerese postrádat zraněné Havertze, Ödegaarda, Jesuse, Maduekeho a vykartovaného Zubimendiho. S otazníkem zůstává start křídelníka Martinelliho, jednoho z pamětníků posledního vzájemného zápasu. Vybavíte si ho ještě?

V dubnu před čtyřmi lety vyhrál Arsenal v odvetě čtvrtfinále Evropské ligy na Slavii 4:0, jenže zatímco tenkrát se v anglické lize trápil a sezonu dokončil na osmém místě, nyní je po deseti kolech o šest bodů první a věří, že poprvé od roku 2004 získá titul.

Ten je ale v listopadu pořád hodně daleko.

Na rozdíl od utkání na Slavii.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu

4. kolo

SK Slavia Praha vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 11.80
  • 5.94
  • 1.26
Neapol vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 1.62
  • 4.51
  • 5.27
Tottenham vs. FC Kodaň //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.34
  • 5.47
  • 9.67
Paris Saint-Germain vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.45
  • 4.17
  • 2.63
Olympiakos Pireus vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.60
  • 3.66
  • 2.71
Liverpool vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.51
  • 4.01
  • 2.63
Juventus FC vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.95
  • 3.73
  • 4.02
Bodo/Glimt vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.24
  • 3.83
  • 3.13
Atlético Madrid vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.25
  • 6.54
  • 12.00
Pafos FC vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 6.82
  • 4.86
  • 1.44
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 13:3 9
2. Bayern MnichovBayern 3 3 0 0 12:2 9
3. Inter MilánInter 3 3 0 0 9:0 9
4. ArsenalArsenal 3 3 0 0 8:0 9
5. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 8:1 9
6. Borussia DortmundDortmund 3 2 1 0 12:7 7
7. Manchester CityManchester City 3 2 1 0 6:2 7
8. Newcastle UnitedNewcastle 3 2 0 1 8:2 6
9. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 9:4 6
10. LiverpoolLiverpool 3 2 0 1 8:4 6
11. ChelseaChelsea 3 2 0 1 7:4 6
11. Sporting LisabonSporting 3 2 0 1 7:4 6
13. FK KarabachKarabach 3 2 0 1 6:5 6
14. Galatasaray IstanbulGalatasaray 3 2 0 1 5:6 6
15. TottenhamTottenham 3 1 2 0 3:2 5
16. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 8:6 4
17. Atalanta BergamoBergamo 3 1 1 1 2:5 4
18. Olympique MarseilleMarseille 3 1 0 2 6:4 3
19. Atlético MadridAtlético 3 1 0 2 7:8 3
20. BruggyBruggy 3 1 0 2 5:7 3
21. Athletic BilbaoBilbao 3 1 0 2 4:7 3
22. Eintracht FrankfurtFrankfurt 3 1 0 2 7:11 3
23. NeapolNeapol 3 1 0 2 4:9 3
24. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 1 0 2 3:9 3
25. Juventus FCJuventus 3 0 2 1 6:7 2
26. Bodo/GlimtBodo/Glimt 3 0 2 1 5:7 2
27. AS MonacoMonaco 3 0 2 1 3:6 2
28. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 2 1 2:5 2
29. Pafos FCPafos 3 0 2 1 1:5 2
30. LeverkusenLeverkusen 3 0 2 1 5:10 2
31. VillarrealVillarreal 3 0 1 2 2:5 1
32. FC KodaňKodaň 3 0 1 2 4:8 1
33. Olympiakos PireusPireus 3 0 1 2 1:8 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 3 0 1 2 1:9 1
35. Benfica LisabonBenfica 3 0 0 3 2:7 0
36. Ajax AmsterdamAjax 3 0 0 3 1:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

S komentářem si vystačila na čtyři věty. Podle komise rozhodčích fotbalové asociace měly úvodní dva neuznané góly v utkání Sparty s Bohemians platit. Do obou situací vstupoval VAR, intervenoval však...

O Slavii jen pár slov. Arteta ale v Edenu zmínil Rosického: Snad se potkáme!

Kdyby o Slavii nezačal sám, reportéři z Ostrovů by se nevyptávali. „Čeká nás těžký zápas proti soupeři, který doma v aktuální sezoně ještě neprohrál,“ varoval Mikel Arteta, kouč fotbalistů...

3. listopadu 2025  21:27

Budějovice se dostávají do formy. Venku smázly Chrudim a vyhrály počtvrté v řadě

Fotbalisté Českých Budějovic v pondělí večer zvítězili v dohrávaném utkání patnáctého kola druhé ligy v Chrudimi 4:0 a upevnili si desáté místo v neúplné tabulce. Dynamo vyhrálo počtvrté po sobě....

3. listopadu 2025  19:55

U týmu nevydržel ani rok. Weber skončil v trápícím se Prostějově, střídá ho Balcárek

Když letos v lednu přebíral koučování druholigového Prostějova, jistě doufal, že se na Hané usadí déle. Fotbalový trenér Jozef Weber ale v pondělí v klubu po vzájemné dohodě s vedením skončil....

3. listopadu 2025  18:54

Koho proti Arsenalu nasadit na kraje? Na celý zápas to ještě nevidím, říká Douděra

V říjnu kvůli svalovému zranění neodehrál vůbec nic, o víkendu naskočil na sedm minut proti Ostravě. „Co si vybavuju, poprvé se mi ve Slavii stalo, abych chyběl celý měsíc,“ přemítal krajní obránce...

3. listopadu 2025  18:02

Kde najít slabou stránku Arsenalu? Mají nejlepší standardky na světě, ví Trpišovský

O nejbližším soupeři v Lize mistrů mluvil dlouze, nad jeho kvalitou i hrou se takřka až rozplýval. „Koukám, že některé z vás už bolí prsty od klávesnice, tak to radši zkrátím,“ prohodil trenér...

3. listopadu 2025  15:36

Slavia - Arsenal v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Jeden z nejlepších týmů světa se v úterý večer ukáže v Edenu. Fotbalisté Slavie ve 4. kole Ligy mistrů přivítají lídra anglické ligy Arsenal. Kde můžete zápas nejprestižnější pohárové soutěže...

3. listopadu 2025  13:56

Syllův úder správně jen za žlutou, řekla komise. Plzeňský Adu měl být vyloučen

Ačkoliv ta situace nápadně připomínala vyloučení Tomáše Chorého, byť s menší intenzitou, olomoucký fotbalista Abdoulaye Sylla dostal za úder do rozkroku Filipa Matouška pouze žlutou kartu. A podle...

3. listopadu 2025  12:22

Slovácko na rozcestí. Trenér Kameník skončil, tým přebírá Šumulikoski. A co dál?

Roman West, Ondřej Smetana... A nově i Jan Kameník. Poté, co po posledních vzájemných zápasech s Libercem skončili předčasně dva trenéři Slovácka, se to samé stalo dalšímu. A to všechno za pouhý...

3. listopadu 2025  10:30,  aktualizováno  10:48

NEJ Z LIGY: Úder do rozkroku za žlutou i prokletý Ramírez. A koho to objevil Zlín?

Že by snad pořadí v čele tabulky zůstalo chvíli neměnné? Ne! Závody o první místo ve fotbalové lize nekončí, teď je zase vedoucím celkem Slavia, která po výhře 2:0 nad Baníkem o skóre přeskočila...

3. listopadu 2025

Naštvaný Frťala: Nechápu, šílené! Pan rozhodčí byl vůči Plzni tolerantní

Emoce s ním cloumaly jako severák, drsnou ligovou porážku s Plzní ztěžka vydýchával. Trenéra teplických fotbalistů Zdenka Frťalu v nedělním zápase nadzvedly některé výroky rozhodčích. „Je mi kluků...

3. listopadu 2025  9:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kováč po Slovácku: Zareagovali jsme skvěle, žádné ultimátum jsem nedostal

Po prohře v derby s Jabloncem si fotbalisté Liberce vyslechli kritiku i nadávky fanoušků. Ve 14. ligovém kole však odpověděli tím nejlepším způsobem a poslední Slovácko na jeho hřišti smetli...

3. listopadu 2025  9:31

Nejistá a křehká, venku bezradná. Sparta vypadala, jako by se vrátila o rok zpátky

Jakmile zjistil, že dostane od obránců na útočné polovině dost prostoru i času, aby se s balonem otočil, protože ho nikdo ze sparťanů natěsno nedostoupil, senegalský útočník Abdallah Gning neváhal....

3. listopadu 2025  9:15

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.