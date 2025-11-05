Odvolaná penalta? Cítil jsem kontakt, tak jsem spadl, řekl Provod. Chválil fanoušky

Devětadvacetiletý záložník se ve vápně natahoval po balonu, ale nedosáhl na něj a místo toho trefil hostujícího Whitea. Ten odkopl balon, načež oba spadli k zemi.
„Vůbec jsem v té situaci nevěděl, jak to bude. Cítil jsem kontakt s kopačkou soupeře, takže proto jsem se skácel k zemi,“ usmál se Provod. „Ale nevěděl jsem, kdo zahrál míč. Jenom jsem čekal, jak to vyhodnotí rozhodčí.“
Ten ji po kontrole u videa penaltu zrušil, a Slavia nakonec ve čtvrtém zápase hlavní fáze Ligy mistrů prohrála 0:3.
Měla podle vás Slavia kopat penaltu?
A konkrétně Provod byl dost možná největším smolařem utkání. Právě po jeho ruce se totiž ve 32. minutě kopal Saka pokutový kop, z nějž otevřel skóre.
„Bránil jsem Gabriela, což je sám o sobě oříšek, takže jsem se soustředil, hlavně na něj. Vyskočil jsem, od jeho hlavy to šlo do mé hlavy a pak do ruky, takže jsem se jenom modlil, že to VAR nebude řešit, což se málokdy stane,“ krčil rameny. „Sudí říkal, že to šlo od hlavy Gabriela do mojí ruky, což nebyla pravda, nebo jsem o tom aspoň přesvědčenej.“
Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra
O Provodovu hlavu se balon možná lehce otřel, nebyl to však úmyslný dotek, který by dle pravidel mohl penaltu zrušit. Navíc, Provod měl ruku vysoko nad úrovní ramene.
„Sám nevím, jak to pravidlo je, jestli když je to od mé hlavy, tak to penalta je, nebo ne, ale rozhodčí se rozhodl pro penaltu. Ale bylo to smolný,“ popsal Provod. „Byla to smolná penalta, která je dostala na koně,“ souhlasil obránce David Zima.
Správně nařízená penalta?
Ať tak, či onak, rozhodčí ji nařídil a Saka poslal Arsenal do vedení.
Přitom do té doby mu bránění Gabriela, na nějž dostal osobku, šlo obstojně.
„Je to standardní postup. Ve většině zápasů toho nejlepšího hlavičkáře mívám já a musím zaklepat, že zatím se mi to nějakým stylem daří,“ pronesl Provod.
Mimochodem, zrovna když odpovídal novinářům, zmíněný Gabriel okolo něj prošel. Usmál se, poplácal ho po rameni a popřál mu hodně štěstí.
Právě trocha štěstí Slavii proti Arsenalu chyběla. Po povedeném úvodu inkasovala z penalty a pak dostala druhou branku jen třicet vteřin po změně stran, když Trossardův centr poslal do sítě Merino.
Výsledek je pro nás krutý, cítí Provod
„Vstup do druhé půle byl z naší strany katastrofální, nemůžeme si nechat dát gól takhle rychle. Potom už se to hraje těžko, protože kvalitu mají obrovskou a za stavu 2:0 už si s tím poradí. Škoda, že to nevydrželo déle 0:0 nebo aspoň 0:1,“ smutnil Provod.
Těžko říct, jak by se zápas vyvíjel. Když Arsenal zapnul, Slavia mu jednoduše nestačila. Pokud by však na gól čekal déle a déle, možná by znejistěl. „Bylo vidět, že jim to nechutná a od začátku se jim ten zápas nelíbil, což byl náš cíl. Myslí, že to naše DNA tam bylo vidět,“ pochvaloval si Provod.
Jeho i spoluhráče hnali dopředu také už tradičně hlasité kulisy v Edenu.
„Myslím, že to byl zážitek i pro hráče Arsenalu, jelikož kulisa je tady neuvěřitelná. Pamatuju si na zápas s Bodö/Glimt, kde mi jeden hráč říkal, že atmosféra byla skvělá. Podle mě musí být všichni nadšení a my můžeme fanouškům jenom děkovat,“ chválil Provod. Druhý gól nicméně utkání definitivně zlomil. Pak přidal Merino po špatném Markovičově výběhu ještě třetí branku.
„Výsledek mi přijde krutý. Nemyslím si, že jsme si zasloužili prohrát 3:0. To, že je tady přejedeme, nikdo samozřejmě nečekal, ale myslím, že jsme bránili dobře na to, aby to skončilo 3:0,“ uzavřel Provod.
Slavia po porážce zůstává na dvou bodech. V příštím kole bude hrát opět doma, vyzve Bilbao, s nímž před rokem prohrála v Evropské lize 0:1.