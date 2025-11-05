Tušil, že plány, jak zaskočit superfavorita, letí do koše.
Gól, kterým na hraně ofsajdu mazaně schovaný Španěl Merino zvýšil na 2:0, rozsekl sváteční utkání, na něž se nadupaný Eden tak těšil. Start druhé půle si Slavia neohlídala a už se vezla.
Od Merina poté schytala ještě jednu ránu, když se útočník s třiadvacítkou na dresu vmáčkl do skulinky mezi stopera Chaloupka a brankáře Markoviče, který se marně snažil chytit míč do koše.
Z kluků jsem nadšenej, ale mrzí mě výsledek. Měli jsme na víc, řekl Trpišovský
To slávisté chybovali, zato v první půli si vyžrali smůlu. Provodovi se ve vápně balon odrazil od zátylku, brnkl o prsty levé ruky a ázerbájdžánský rozhodčí Aghajev u videa rozhodl: penalta!
Kapitán Saka ji po půlhodině narval k tyči a čekalo se, co bude dál. Slavia, dlouho aktivní a sebevědomá, se už neotřepala. I přesto, že nedostala gól z rohu, což je v zápase s Arsenalem v podstatě výjimečná událost.
Zdánlivě obyčejnou fotbalovou disciplínu Artetův tým v posledních letech povýšil na zbraň hromadného ničení.
Sezonu od sezony se zlepšuje, v té minulé vykouzlil ze standardek pětadvacet gólů, letos už třináct.
„Mají je ustřelené od všech ostatních týmů, nic podobného jsem nikdy neviděl,“ žasl den před výkopem Trpišovský, když se rozpovídal na tiskové konferenci. „Sejde se tam načasování, síla, výška i přesnost centrů. Reagují i na to, kam soupeř postaví nejlepší hlavičkáře a jsou schopní to měnit a balon poslat jinam.“
I proto se slávisté v úterý rohům přes dvacet minut bránili jako čert kříži. Když se balon za lajnu u rohového praporku šoural poprvé, stoper Vlček ze své pozice vystartoval, aby z toho byl aspoň aut. Stejně ale hosté do pauzy posbírali rohů hned sedm.
Jejich fanoušci už si zvykli oslavovat dopředu: když francouzský asistent Jover začne u střídačky dirigovat a posouvat, zatímco Rice nebo Saka, dva excelentní kopáči, se pomalu loudají k praporku. Trvá to pokaždé dlouho, v průměru okolo tři čtvrtě minuty, což dráždí a provokuje. Ostatně možná i kvůli Arsenalu brzy vznikne časový limit, který by měl prodlevy před rohovými kopy omezit.
Zatím ale mají Arteta a spol. i díky benevolenci sudích dost času na to, aby hráče pečlivě rozestavili po celém pokutovém území. Všimli jste si v úterý v Edenu, jak skoro pokaždé netradičně nabíhají od vzdálenější tyče? Někteří mají za úkol vytvořit blok bránícím soupeřům a získat prostor pro hlavičkáře.
„Už před deseti lety mě napadlo, že ze standardek si může můj tým jednoho dne vytvořit neskutečnou výhodu,“ vyprávěl Arteta nedávno. „Rozhodl jsem se, že se obklopím těmi nejlepšími experty, aby se to povedlo.“
Arsenal je nelítostný tým a obranný stroj. Slavii chyběl zakončovatel, píší v Británii
„Je pravda, že jsme standardkám během přípravy věnovali tentokrát víc času než obvykle. Vzali jsme to jako výzvu,“ říkal slávistický záložník Provod, který dostal na starosti nejnebezpečnějšího hlavičkáře soupeře, Brazilce Gabriela. „Ve většině zápasů je to standard, ale tentokrát to byl vážně oříšek,“ uznal.
„Jsem rád, že jsme za rok a čtvrt dostali ze standardky snad jediný gól, což je super vizitka. Jenom škoda, že nám míč spadne na ruku a je z toho penalta,“ litoval kouč Trpišovský. „Každopádně naši analytici slyšeli od lidí z Arsenalu chválu: stejně jako my se od nich učíme ofenzivní standardky, oni se prý od nás budou učit ty obranné.“
Byly toho však daleko víc, co fotbalový Arsenal v úterý večer ukázal. Třeba neprolomitelnou defenzivu, která od léta dovolila soupeřům ve všech soutěžích jen tři góly a v posledních sedmi zápasech dokonce žádný. Hosté věděli, že když neinkasují ani v Praze, vyrovnají 122 let starý klubový rekord.
Povedlo se, i když k tomu v závěru znovu pomohlo video, které odvolalo penaltu po ošemetném zákroku Whitea na Provoda.
Přitom v úvodu Slavia možná lehce nepřipraveného favorita odvážným nástupem zaskočila. Viděli jste, kolik místa zpočátku urostlí stopeři dopřávali útočníkovi Chorému, který si na útočné polovině v klidu stahoval balony ze vzduchu a rozdával je spoluhráčům?
Možná lehce nekoncentrovaným hvězdám v úvodu odskakovaly i jednoduché míče, také proto se musel po deseti minutách ze střídačky zvednout i Gabriel Heinze, bývalý argentinský reprezentant a současný Artetův asistent, který má na starosti defenzivu, aby obráncům rázně vmetl, že vzadu musí přidat.
Rozladěný byl i Arteta, který střídal zamyšlený pohled s nespokojenými gesty. Kapitánovi Sakovi přes šířku hřiště vyhuboval za špatné postavení a další hráče před sebou posouval jako figurky.
V tu chvíli Slavia věřila. Ale záhy zjistila, že zázraky se nedějí.