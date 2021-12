ONLINE: Lipsko hraje o třetí místo, o postup pak Porto, Milán a Atlético

Do osmifinále Ligy mistrů už fotbalisté Lipska postoupit nemohou, ale v duelu proti Manchesteru City na dálku bojují s Bruggami o třetí místo, ze kterého se jde do play off Evropské ligy. Belgický tým nastupuje na hřišti Paris St. Germain. Sledujte duely od 18.45 v podrobných online přenosech.