ONLINE: Liga mistrů pokračuje. Postup si může zajistit Barcelona či Atlético

Barcelona si svou situaci ve skupině H zkomplikovala prohrou se Šachtarem (1:2). Může ji však odčinit už proti Portu, se kterým má na čele stejně bodů. Pokud ho porazí, bude slavit postup. To samé platí i pro jejího soupeře, ten však musí vstřelit alespoň dva góly, aby měl případně lepší skóre ve vzájemných zápasech.

Za určitých okolností může být pro oba celky výhodná remíza. To by ale Šachtar musel prohrát s nováčkem z Antverp, který dosud nezískal ani bod.

Radovat se večer může i další španělský celek. Atlético vede skupinu E a čeká ho náročné utkání na Feyenoordu. Když ho zvládne vítězně, má jistou účast v jarní fázi. Výhra svěřenců Diega Simeoneho by se hodila také druhému Laziu, kterému by tak k postupu do osmifinále stačilo porazit Celtic.

Nejvyrovnanější je nadále skupina F, kterou posledně zamotal AC Milán domácím vítězstvím nad Paris St. Germain (2:1). Vedoucí Borussii Dortmund posune do osmifinále vítězství právě na stadionu italského celku, Pařížané vedle domácího triumfu nad Newcastlem potřebují i bodovou ztrátu Milána.

Naopak ve skupině G je o horních příčkách rozhodnuto, Manchester City s Lipskem budou pouze bojovat o to, kdo půjde z prvního místa. První střetnutí zvládl anglický celek v poměru 3:1. Crvena zvezda tak bude s Young Boys hrát jenom o Evropskou ligu.

Skupina E

S. S. Lazio S. S. Lazio : Celtic Glasgow 0:0 (-:-) Sestavy:

Provedel – Lazzari, Patric, Gila, Marušić – Guendouzi, Rovella, Luis Alberto – Isaksen, Castellanos, F. Anderson. Sestavy:

Hart – Taylor, Scales, Carter-Vickers, A. Johnston – Bernardo, McGregor, O'Riley – Jang Hjon-jun, Furuhaši, Forrest. Náhradníci:

Sepe, Magro – Pellegrini, Kamada, Pedro, Immobile, Hysaj, Cataldi, Ruggeri. Náhradníci:

Bain, Morrison – Lagerbielke, N. Phillips, Turnbull, Holm, O Hjon-gju, Ralston, Welsh, M. Johnston, Frame. Rozhodčí: Meler – Eyisoy, Ersoy (Turecko) Přejít na on-line reportáž

Feyenoord Rotterdam : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-) Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (ENG) Přejít na on-line reportáž

Tabulka

TÝM Z V R P S B 1. Atlético Madrid 4 2 2 0 12:5 8 2. Lazio Řím 4 2 1 1 5:5 7 3. Feyenoord Rotterdam 4 2 0 2 7:5 6 4. Celtic 4 0 1 3 3:12 1

Skupina F

AC Milán AC Milán : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:0 (-:-) Rozhodčí: I. Kovács – V. Florin Marinescu, O. Artene (všichni ROU) Přejít na on-line reportáž

Tabulka

TÝM Z V R P S B 1. Dortmund 4 2 1 1 3:2 7 2. Paris St. Germain 4 2 0 2 7:6 6 3. AC Milán 4 1 2 1 2:4 5 4. Newcastle 4 1 1 2 4:4 4

Skupina G

Manchester City Manchester City : RB Lipsko RB Lipsko 0:0 (-:-) Rozhodčí: Nyberg (SWE) – Beigi (SWE), Söderqvist (SWE) Přejít na on-line reportáž

BSC Young Boys : FK Crvena Zvezda Bělehrad 0:0 (-:-) Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (NED) Přejít na on-line reportáž

Tabulka

TÝM Z V R P S B 1. Manchester City 4 4 0 0 12:3 12 2. Lipsko 4 3 0 1 9:6 9 3. Crvena zvezda Bělehrad 4 0 1 3 5:10 1 4. Bern 4 0 1 3 4:11 1

Skupina H

FK Šachtar Doněck : Royal Antverpy 0:0 (-:-) Sestavy:

Riznyk – Gočolejšvili, Bondar, Matvijenko, Azarov – Stěpaněnko (C) – Zubkov, Sudakov, Kryskiv, Newerton – Sikan. Sestavy:

Butez – Wijndal, Alderweireld (C), Coulibaly, Bataille – Vermeeren, Yusuf – Muja, Kerk, Balikwisha – Janssen. Náhradníci:

Rudko – Bondarenko, Castillo, Eguinaldo, Kaščuk, Kelsy, Kozik, Lemkin, Očeretko, Pedrinho, Topalov, Rakyckyj. Náhradníci:

Devalckeneer, Lammens – Corbanie, Ejuke, Ilenikhena, Van Den Bosch, Smits. Rozhodčí: Frankowski – Boniek, Winkler (POL) Přejít na on-line reportáž

Tabulka