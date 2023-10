Veterán Pepe má rekord: Hlavně chci pomáhat mladým a dělat to, co miluju

„Mísí se ve mně velké množství emocí. Je to skvělý rekord, zvlášť v tak těžké soutěži jako je Liga mistrů. Za ty roky jsem na sobě tvrdě dřel a jsem rád, že můžu nadále dělat to, co miluji,“ rozplýval se po utkání.

V něm Porto zvítězilo zdánlivě s přehledem, ještě o poločase však prohrávalo 0:1.

„V první půli se nám vůbec nedařilo praktikovat náš herní styl. Trenér v kabině pár věcí pozměnil a zároveň nás nabudil. Hodně nám také pomohl rychlý gól hned po přestávce,“ popsal Pepe.

O ten se postaral útočník Evanlinson, který nastoupil krátce před odchodem do kabin a nakonec si připsal hattrick. Čtvrtou branku vstřelil Stephen Eustaquio.

„Byl to neuvěřitelný večer, nikdy by mě nenapadlo, že zvládnu třikrát skórovat. Jsem za to opravdu rád, ale ještě větší radost mám z výhry a našeho výkonu ve druhém poločase,“ řekl Evanlinson.

„Prvních čtyřicet pět minut jsem hráče nepoznával. Ale na výkon týmu ve zbytku zápasu můžu být hrdý, byli jsme silnější a odvážnější. Ale příště takhle musíme hrát hned od začátku,“ zhodnotil trenér Sergio Conceicao.

Antverpy si i po přestávce připsaly několik šancí, ale skórovat už nedokázaly. Přispěl k tomu i zkušený Pepe, jenž se vrátil po měsíční absenci, během které léčil zranění lýtka. Jinak ale i ve svém věku hraje pravidelně a patří k oporám mužstva.

Evanlinson z Porta slaví gól do sítě Antverp.

„Jsem rád, že jsem mohl konečně nastoupit a svému týmu pomoct. Po zranění už se cítím zase stejně silný jako dřív,“ pochvaloval si.

Porto vítězstvím nad Antverpami udělalo důležitý krok k postupu. Po třech kolech je se šesti body na druhém místě skupiny H za suverénní Barcelonou. Na třetí Šachtar má tříbodový náskok, a navíc vyhrálo první vzájemné střetnutí. Je tak ve výhodné pozici.

„Nesmíme ztratit respekt vůči našim soupeřům, pořád hrajeme nejtěžší klubovou soutěž na světě,“ mírnil vášně Conceicao.

„Uděláme všechno pro to, abychom se kvalifikovali do jarní fáze. Nejdůležitější je pokračovat ve směru, kterým jsme se vydali. Chceme nadále dělat v Evropě dobré jméno nejen našemu klubu ale i celé zemi,“ pokračoval Pepe.

Stoper a kapitán Porta Pepe (vlevo) v akci během utkání s Antverpami.

Sám u toho určitě nechce chybět, s každým dalším startem navíc vylepší rekord o několik dní.

„Z toho milníku mám samozřejmě radost, ale ještě více mě naplňuje to, že můžu nadále hrát takhle velké zápasy a pomáhat mladým hráčům okolo mě se zlepšovat.“

Absolutním rekordmanem soutěže je brankář Marco Ballotta, jenž nastoupil v bráně Lazia Řím ve věku 43 let a 253 dní. Pepe by tedy musel hrát ještě další tři roky, což není málo, ale u tak zarputilého bojovníka, jakým portugalský veterán je, jeden nikdy neví.