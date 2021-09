Šeriff a postup? Zatím jsme nedokázali nic mimořádného, tvrdí kouč

„Thillův gól byl jako z jiného světa. O takovém sníte. Po zápase jsem mu poděkoval,“ řekl kapitán Šeriffu Franck Casteňada.



Také bylo za co! Nováček díky Thillově bombě veze z Madridu senzační vítězství a další tři body. „Splněný sen. Jsme strašně šťastní, jen si to užíváme. Věříme tomu, co děláme, a zatím to vychází,“ pokračoval Casteňada.

Šeriff Tiraspol hraje Ligu mistrů poprvé v historii. A zatím si vede fantasticky. Už první zápas proti Šachtaru Doněck se týmu z Podněstří povedl, zvítězil 2:0.

Ale v úterý večer to přece jen byla jiná káva. Stál proti němu Real Madrid, evropský gigant.

„Přijeli jsme sem vyhrát. Nechtěli jsme jen nečinně přihlížet. Víme, že máme kvalitní hráče. Madrid naštěstí svoje šance nevyužil, my ano,“ vysvětloval Casteňada šokující vítězství 2:1.

Stadion Santiago Bernábeu zmrazil už v prvním poločase uzbecký fotbalista Džasur Jachšibojev. Host z Legie Varšava vyplaval na zadní tyči nikým nehlídaný a centr zakončil přesně hlavou. Real odpověděl až po pauze, když se z pokutového kopu trefil Karim Benzema.

I remíza by z pohledu Šeriffu byla skvělá. Senzační tři body vystřelil životní ranou v závěru Thill. A to ještě kvůli ofsajdu neplatila branka střídajícího Bruna.

„Jsem vděčný klukům za to, co tu dokázali. Šli do toho jako tým a zaslouženě zvítězili. Samozřejmě jsme museli bránit, což se dařilo. Také nám šly protiútoky a na konci jsme dali vítěznou branku,“ hodnotil trenér Jurij Vernydub.

Co to pro Šeriff znamená? Hlavně to, že po dvou kolech je stoprocentní a se šesti body vede skupinu D před Realem Madrid a Interem Milán, kterému se v Champions League zatím nedaří skórovat a má jen bod za bezbrankovou remízu se Šachtarem.



„O osmifinále zatím nepřemýšlíme, protože jsme zatím nedokázali nic mimořádného. Máme ještě čtyři důležité zápasy. O tom, co bude dál, se budeme bavit, až budeme mít všechno odehrané,“ mírnil Vernydub euforii.



Ta ale z kapitána Casteňady jen prýštila: „Chceme postoupit ze skupiny. Teď se musíme soustředit na Inter. Budeme tvrdě pracovat, aby dobré výsledky pokračovaly. Půjdeme od zápasu k zápasu. Máme těžkou skupinu, ale dáme do toho všechno.“

Povede se? Šeriff má zatím nakročeno výborně.