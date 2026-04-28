ONLINE: PSG - Bayern 2:1, domácí posílá do vedení Neves

Autor: ,
Sledujeme online   20:45aktualizováno  21:38
Obhájci titulu proti týmu s nejlepší formou v Evropě. Fotbalisté Paris St. Germain hrají v úvodním semifinále Ligy mistrů doma proti rozjetému Bayernu Mnichov. Zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s Bayernem. | foto: AP

Fanoušci Bayernu při prvním semifinále Ligy mistrů s PSG.
Fanoušci PSG před začátkem semifinálového utkání Ligy mistrů s Bayernem Mnichov.
Útočník Bayernu Harry Kane dostává míč z dosahu Joaa Nevese z PSG.
Obránce PSG Nuno Mendes v souboji o míč s Michaelem Olisem z Bayernu.
8 fotografií

Odveta se hraje za týden v Mnichově.

Pařížané se loni dočkali premiérového triumfu a finále se shodou okolností hrálo v Mnichově.

Letos postupně vyřadili Monako, Chelsea a Liverpool. Teď je však čeká zdaleka nejtěžší soupeř v rámci vyřazovací fáze. S Bayernem se utkali už na podzim a doma s ním prohráli 1:2.

Oba týmy na sebe v Lize mistrů v posledních letech naráží pravidelně a pokaždé z posledních pěti případů uspěl Bayern – loni a předloni v ligové fázi, v roce 2020 ve finále a pak ještě dvakrát ve čtvrtfinále.

Nepadlo nic hrubého, stěžoval si Kompany na sudího. Za další žlutou nesmí na lavičku

Mnichovský celek, s šesti tituly spolu s Liverpoolem třetí nejúspěšnější klub soutěže, skončil v základní fázi druhý, když prohrál jen s Arsenalem. Pak s přehledem vyřadil Atalantu a poradil si také ve čtvrtfinále s Realem Madrid.

Na rozdíl od PSG má jistý titul v domácí soutěži, takže se může plně soustředit na Champions League. Jelikož postoupil i do finále poháru, může navíc stále usilovat o treble.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Arsenal s Atlétikem Madrid, první zápas sehrají ve středu.

Liga mistrů
28. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 2:2 (-:-)
Góly:
24. Kvaracchelia
33. Neves
Góly:
17. Kane
.
Sestavy:
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaracchelia.
Sestavy:
Neuer (C) – Stanišić, Upamecano, Tah, A. Davies – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, L. Díaz – Kane.
Náhradníci:
Chevalier, Marin – Beraldo, Zabarnyj, Ruiz, G. Ramos, I Kang-in, L. Hernández, Mayulu, P. Fernández, Barcola, Mbaye.
Náhradníci:
Ulreich, Urbig – Kim Min-čä, Goretzka, Jackson, Itó, Laimer, Ofli, Pavič.
Žluté karty:
12. Marquinhos
Žluté karty:

Rozhodčí: Schärer (SUI) – Nevado (ESP), Porras (ESP)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
2:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
6. 5. 21:00
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
29. 4. 21:00
Arsenal
Arsenal
5. 5. 21:00
Atlético Madrid

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Nic jsme neobdrželi, zní z města

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Vedení fotbalového Dynama České Budějovice podalo městu nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. Druholigový celek o tom informoval na sociálních sítích. Město zatím žádnou nabídku...

28. dubna 2026  18:27,  aktualizováno 

Cena míru pro Trumpa a pak? FIFA ji nemá udělovat, lobbuje šéfka norského fotbalu

Donald Trump přejímá od Gianniho Infantina Cenu míru FIFA.

Byl to jeden z hlavních bodů programu, když se v prosinci ve Washingtonu losovaly skupiny nadcházejícího mistrovství světa. Donald Trump, americký prezident, dostal od šéfa FIFA Gianniho Infantina...

28. dubna 2026  18:05

United blízko Lize mistrů a Carrick sklízí chválu. Bude trenérem i v příští sezoně?

Trenér Manchesteru United Michael Carrick po utkání s Brentfordem.

V lednu převzal trápící se mužstvo, během 13 zápasů s ním devětkrát zvítězil a je na dobré cestě ho po dvouleté pauze vrátit do Ligy mistrů. Budoucnost Michaela Carricka na lavičce fotbalistů...

28. dubna 2026  15:18

Žlutá amnestie. Na šampionátu se karty budou mazat po skupinách i po čtvrtfinále

Dánský obránce Victor Nelsson vidí žlutou kartu v baráži s Českem.

I ten největší raubíř bude mít „problémy“ se na mistrovství světa vykartovat. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) schválí, že na blížícím se šampionátu v Americe po každých třech zápasech bude...

28. dubna 2026  12:30

Marcolino, kasovní trhák Ústí? I v lize je takových málo, tvrdí Habanec

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký Alan do...

Své první dva domácí góly za druholigový fotbalový Viagem dal Alan Do Marcolino hlavou, což u této 194 centimetrů vysoké věže z Gabonu asi nikoho nepřekvapí. Ani kouč Svatopluk Habanec ale nečekal,...

28. dubna 2026  8:04

Ťuk ťuk: Nařiďte penaltu! Itálie řeší další skandál, točí se kolem šéfa rozhodčích

Premium
Gianluca Rocchi

Klidně to berte jako důkaz, že i když to nevypadá, vždycky může být ještě hůř. Ačkoli si to asi fotbalová Itálie před necelým měsícem vůbec neuměla představit. Tehdy kvůli barážovému fiasku s Bosnou...

28. dubna 2026

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

vydáno 28. dubna 2026

Manchester United zvládl dohrávku s Brentfordem. Rozhodl Šeško s Casemirem

Fernandes a Šeško z Manchesteru United se radují z gólu do sítě Brentfordu.

Fotbalisté Manchesteru United se po pondělní dohrávce 34. kola anglické Premier League osamostatnili na třetím místě. Na domácím stadionu zdolali devátý Brentford 2:1. Druhý gól za poslední tři...

27. dubna 2026  20:50,  aktualizováno  23:14

Slováci jsou bez trenéra. Calzona se nedohodl se svazem na nové smlouvě

Italský trenér Francesco Calzona, který vede slovenskou fotbalovou reprezentaci.

U fotbalistů Slovenska nebude pokračovat trenér Francesco Calzona. O ukončení spolupráce s italským koučem informoval slovenský svaz.

27. dubna 2026  19:34

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Otazníky před nadstavbou: co stačí Slavii k titulu? Co potřebuje Baník k záchraně?

Titulová radost fotbalistů Slavie.

Fotbalistům Slavie k obhajobě titulu stačí sedm bodů bez ohledu na výsledky Sparty. Mladá Boleslav a Zlín ve skupině o záchranu mají jistotu, že neobsadí poslední příčku a přímý sestup je potkat...

27. dubna 2026  18:39

Vyloučení Lurvinka za faul na slávistu Douděru bylo v pořádku, řekla komise

Zleva David Douděra (Slavia) v souboji o balon s Ahmadem Ghalim z Olomouce.

Fotbalový rozhodčí Stanislav Volek v klíčové situaci sobotního utkání závěrečného kola základní části první ligy na Slavii nechyboval, když vyloučil olomouckého obránce Louise Lurvinka za faul na...

27. dubna 2026  15:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.