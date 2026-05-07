Enriqueho fotbalová mašina. Říkal jsem vám, že jsme nejlepší, smál se kouč PSG

  13:01
Po prvním zápase varoval, že jeho svěřenci budou potřebovat navzdory výhře ještě alespoň tři góly. Nakonec jim stačil v odvetě na půdě Bayernu jeden a k tomu takřka dokonalý defenzivní výkon. „Ukázali jsme charakter proti kvalitnímu týmu, mám z toho obrovskou radost,“ liboval si kouč PSG Luis Enrique po postupové remíze 1:1.
foto: Reuters

Dlouho se zdálo, že Bayernu nedovolí v odvetě vstřelit ani ten jeden gól, nakonec se ale v samotném závěru prosadil Kane. Na obrat však bylo pozdě.

A tak PSG čeká druhé finále Ligy mistrů v řadě. Vyzve v něm Arsenal.

„Máme z toho obrovskou radost. Byl to špičkový a intenzivní zápas, velmi náročný. Bayern hraje fotbal na nejvyšší úrovni. Oba týmy jsou si podobné, mají skvělé napadání i přechod do útoku. O to víc si postupu vážíme,“ pokračoval pětapadesátiletý Enrique, jenž už předtím milionářskou soutěž ovládl s Barcelonou.

Kdo čekal podobnou přestřelku (5:4) jako minulý týden, byl asi trochu zklamán.

Zčásti za to nicméně mohl rychlý gól Dembélého už ve 3. minutě, po němž se Pařížané zatáhli.

„Ten gól byl důležitý a hodně nám pomohl,“ uznal křídelník Kvarachelija, po jehož sprintu přes půlku hřiště a následné přihrávce držitel Zlatého míče skóroval. „Viděl jsem, jak nabíhá a ten balon jsem mu musel poslat. Zakončil to skvěle.“

„Nemůžeme každý zápas vyhrát senzačním způsobem. Tentokrát jsme dobře bránili. V tom je naše síla, umíme útočit i bránit,“ přidal mladík Doué. „Nejradši vyhráváme dobrým fotbalem, ale máme rádi i bitvy. Jsme schopní se vypořádat se všemi výzvami,“ navázal Enrique.

Bizarní pravidlo, o němž nikdo nevěděl? Bayern si stěžoval na ruku ve vápně

Čím déle Bayern nedokázal vstřelit první gól, tím více se proti precizní obraně PSG trápil.

„Byl to od nás skvělý zápas. Bayern si také zaslouží chválu, o takových zápasech jako malí sníte. A teď si musíme vychutnat postup,“ doplnil Doué.

„Dvě finále v řadě, to je neskutečné. Do Budapešti pojedeme s tím, že chceme zase uspět. Hráče jsem chválil, jací to jsou válečníci,“ pochvaloval si katarský prezident klubu Násir Al-Chelajfí.

Tak dlouho Pařížané čekali na první triumf, až mohou najednou pomýšlet na obhajobu, což se v moderní historii soutěže povedlo pouze Realu Madrid (dokonce dvakrát za sebou).

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

„Říkal jsem vám po ligové fázi, že nevidím žádné lepší mužstvo, než jsme my. Všichni mě za to kritizovali, ale měl jsem pravdu. Jsme podruhé za sebou ve finále Ligy mistrů, to mluví za vše. Ukázali jsme, jaký jsme tým,“ pronesl Enrique.

Možná ambiciózní slova, ale v tuhle chvíli opravdu jen těžko budete hledat lepší tým než PSG.

A je to z velké části i zásluha právě Enriqueho, jenž poskládal funkční a vítězný tým, kde každý jeden hráč staví na první místo úspěch mužstva. Když po hodině hry střídal Dembélé, neviděli jste na něm ani špetku vzteku či frustrace. Bylo mu jasné, že Enrique ví, co dělá.

Ve finále ho mimochodem čeká španělský souboj s krajanem Mikelem Artetou.

Teprve počtvrté v novodobé historii Ligy mistrů se ve finále potkají trenéři ze stejné země. V roce 2003 to byli Italové Ancelotti a Lippi na lavičkách Milánu s Juventusem a po nich dvakrát Němci Heynckes s Kloppem (Bayern a Dortmund, 2013) a Flick s Tuchelem (Bayern a PSG, 2020).

Bude to rovněž zápas nejlepšího útoku (PSG – 44 vstřelených branek), proti nejlepší obraně (Arsenal – šest inkasovaných gólů).

Který ze Španělů se bude na konci května radovat v Budapešti?

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
1:1
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid

