Třetí finále během pěti let? Liverpool je blízko, jen dotáhnout odvetu

Liverpool už si zahrál finále v sezonách 2018/19 a 2019/20, kdy dokonce trofej po vítězství nad Tottenhamem získal. V předešlém ročníku skončil v osmifinále, letos už je ale zase blízko přímému souboji o celkové prvenství.

Minulou středu na Anfieldu dominoval a mohl vyhrát mnohem větším rozdílem. V prvním poločase Jordan Henderson a Thiago Alcántara trefili břevno a po změně stran se favorité dočkali i gólů. V 53. minutě si dal vlastní branku Pervis Estupiňán a o chvíli později zvýšil Sadio Mané.

Podle liverpoolského trenéra Jürgena Kloppa se hosté v odvetě musí pokusit zapomenout na vedení 2:0. „Nejlepší způsob, jak k tomu přistoupit, je ignorovat náskok, jít do toho, jako by to bylo 0:0, a snažit se znovu vyhrát,“ prohlásil německý kouč. Jeho svěřenci můžou v této sezoně získat tzv. quadruple neboli čtyři trofeje.

Villarreal nevyhrál v Lize mistrů s anglickými soupeři ani jedno z 13 utkání a posledních šest prohrál. Doma však úřadující vítěz Evropské ligy drží sérii 12 duelů bez soutěžní porážky. Liverpool v tomto ročníku LM zvítězil ve všech pěti venkovních zápasech.

„V odvetě se samozřejmě pokusíme něco změnit. Ve Villarrealu to bude jiné než v prvním zápase a Liverpool potrápíme víc než u nich doma,“ prohlásil kouč španělského týmu Unai Emery.

Villarreal - Liverpool úterý 21.00 ONLINE

Liverpool v ligové generálce na odvetu vyhrál v Newcastlu 1:0 a z druhého místa tabulky nadále ztrácí bod na vedoucí Manchester City. Villarreal rovněž v sobotu překvapivě podlehl na hřišti předposledního Alavésu 1:2 a ve španělské lize je sedmý.

Postupující si v sobotu 28. května v Paříži zahraje o trofej s lepším z dvojice Manchester City, Real Madrid. Angličtí šampioni první domácí zápas vyhráli 4:3, odveta je na programu ve středu.