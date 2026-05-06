Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Simeone: Nikdo nečekal, že to dotáhneme tak daleko. Arsenal si postup zasloužil

Autor:
  13:03
Během zápasu tradičně emotivně reagoval na jakýkoliv zajímavější okamžik. Burcoval své mužstvo, hecoval diváky a pozitivní energie ho neopustila ani po závěrečném hvizdu. Přivedl hráče před sektor hostujících fanoušků, povzbudil je a pak jim hlasitě zatleskal. „Jsem hrdý na to, kam jsme to dotáhli,“ pravil smířlivě kouč Atlétika Madrid Diego Simeone po vyřazení v semifinále fotbalové Ligy mistrů s Arsenalem.
Kouč Atlétika Madrid Diego Simeone po odvetě semifinále Ligy mistrů s Arsenalem.

Kouč Atlétika Madrid Diego Simeone po odvetě semifinále Ligy mistrů s Arsenalem. | foto: Reuters

Kouč Atlétika Madrid Diego Simeone po odvetě semifinále Ligy mistrů s Arsenalem.
Kouč Atlétika Madrid Diego Simeone po odvetě semifinále Ligy mistrů s Arsenalem.
Kouč Atlétika Madrid Diego Simeone během odvety semifinále Ligy mistrů s...
Zklamaný Antoine Griezmann po konci v semifinále Ligy mistrů.
13 fotografií

Atlético bylo blízko historicky třetí účasti ve finále, jenže proti Arsenalu nedokázalo v odvetě dát gól a po jediném zásahu Saky ze závěru první půle vypadlo.

„Nikdo nečekal, že to dotáhneme až sem. Hráli jsme proti extrémně silnému týmu, dali do toho všechno a musíme přijmout, že končíme v téhle fázi. Jsem vděčný hráčům i fanouškům,“ pravil klidně.

Možná až nečekaně bez větších emocí.

Ty z něj novináři dostat chtěli, třeba když se ho ptali na sporné momenty.

„Vypadli jsme, protože soupeř využil své šance a zasloužil si jít dál. Když se ptáte mě, já jsem s tím zcela v míru. Tým odevzdal všechno,“ krčil rameny.

Kouč Atlétika Madrid Diego Simeone po odvetě semifinále Ligy mistrů s Arsenalem.
Kouč Atlétika Madrid Diego Simeone během odvety semifinále Ligy mistrů s...

Atlético v utkání hned několikrát reklamovalo penaltu. Nejprve když Calafiori ve vápně odstrčil Giuliana Simeoneho, Diegova syna, a pak po souboji stejného hráče s Gabrielem. Ten nejdiskutovanější okamžik následoval v 55. minutě. Gabriel ve vápně spadl po souboji s Pubillem, načež Calafiori přišlápl Griezmannovi kopačku – jenže sudí ještě předtím odpískal faul na brazilského stopera.

„Byla to jasná penalta, ale nemá smysl se o tom víc bavit. Někdy jsou rozhodnutí sudího ve váš prospěch, někdy ne. Tentokrát jsme neměli štěstí,“ pokračoval Simeone.

Moc dobře ví, že žádné stížnosti výsledek utkání nezmění.

Podívejte se na sporný moment v utkání Arsenalu s Atlétikem:

A že Atlético opět zakončí sezonu bez trofeje. V půlce dubna prohrálo na penalty ve finále španělského poháru, teď přišlo i o šanci uspět v Lize mistrů, kde hrálo semifinále po devíti letech.

„Dělali jsme si velké naděje v obou soutěžích. V lize jsme nebyli dostatečně konzistentní, ale se Sociedadem jsme prohráli na penalty a proti Arsenalu jsme byli blízko postupu. Chyběl nám pokaždé jen kousek,“ smutnil zkušený kapitán Koke.

Tomu končí smlouva a není jisté, zda bude v klubu pokračovat. Kdo naopak jistě odchází je útočník Griezmann, jenž se tak s Atlétikem rozloučí se ziskem jediné větší trofeje – Evropské ligy v roce 2018.

„Je to úžasný hráč a mrzí nás to za něj. A nejenom za něj, za všechny fanoušky Atlétika. Všichni jsme se těšili na finále, ale nevyšlo to,“ hlesl brankář Oblak.

Arsenal - Atlético 1:0, Angličané zvládli odvetu. Po dvaceti letech je čeká finále LM

„Celý tým prožil skvělou sezonu a to hlavně díky tvrdé práci všech hráčů, včetně Griezmanna. Koke byl také skvělý, je to lídr a výborný hráč navzdory vysokému věku. Snad fanoušci ocení, co jsme v posledních týdnech dokázali,“ přidal Simeone.

Jeho odchod naopak určitě nehrozí.

Na jednu stranu lze sezonu Atlétika vnímat jako neúspěšnou, před Simeoneho příchodem by si ale o pravidelné účasti v Lize mistrů mohlo nechat zdát. A stejně tak by každý rok nebylo jedním z kandidátů, byť rozhodně ne favoritem, na trofej ve všech soutěžích. Od titulu v roce 2021 však na další čeká.

Vyjde to v příští sezoně?

Vstoupit do diskuse

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
6. 5. 21:00
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid

Nejčtenější

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

Ullman: Liga v Lotyšsku? Na školní umělce. Riga má peníze jak Sparta a Slavia

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga.. Vlevo Ondřej Ullman,...

Není to Premier League ani žádná další fotbalová soutěž z evropské top pětky, přesto Češi objevují lotyšskou ligu. Zkusili si ji bratři Martin a Filip Haškovi, Petr Mareš i nynější obránce ústeckého...

6. května 2026  12:51

Baníkovská naděje Drozd: První start v lize mám, teď se soustředím hlavně na sebe

Ostravský útočník Šimon Drozd se raduje z gólu, který dal Opavě.

Drozd je z historie fotbalistů ostravského Baníku známé jméno. Obránce Peter Drozd s týmem vybojoval v roce 2004 titul. Útočník reprezentace do 19 let Šimon Drozd má kariéru před sebou. „S Peterem...

6. května 2026  9:45

POHLED: Španělský šéf arbitrů? Změna, jež se čekala. Kovařík ale nebyl hlavní potíž

Premium
Carlos Clos Gómez, nový předseda komise rozhodčích FAČR, na tiskové konferenci.

Zase jeden den, který zatřásl českým fotbalem. Tentokrát dokonce dvakrát během několika hodin. Stíhali jste to vůbec sledovat? Kolem oběda vypustila třaskavou zprávu etická komise, která odhalila...

6. května 2026

Arsenal - Atlético 1:0, Angličané zvládli odvetu. Po dvaceti letech je čeká finále LM

Euforie. Arsenal si podruhé ve své historii zahraje finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Arsenalu zvládli odvetu semifinále Ligy mistrů. Atlético Madrid porazili 1:0 a po dvaceti letech si zahrají ve finále nejprestižnější klubové soutěže. O postupu londýnského celku rozhodl v...

5. května 2026  20:53,  aktualizováno  23:16

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program a výsledky od semifinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstoupila do nejatraktivnější fáze. Semifinále odstartovalo 28. dubna. Prohlédněte si kompletní program hlavní části play off v přehledném článku.

5. května 2026

Jsem jako trenér sedmnáctého týmu ligy, říká nový šéf českých rozhodčích

Carlos Clos Gómez na tiskové konferenci ve strahovském sídle fotbalové asociace...

Když dostal slovo, o rozhodčích a jejich problematice mluvil dlouho a zaníceně. „Aspoň vidíte, proč jsme se zdrželi,“ prohodil s úsměvem předseda fotbalové asociace David Trunda k projevu Carlose...

5. května 2026  18:44

Fotbalovým sudím v Česku bude šéfovat cizinec. Kovaříka nahradí španělský expert

Carlos Clos Gómez, někdejší španělský sudí byl jmenován novým předsedou komise...

Fotbalovým sudím v Česku bude zase šéfovat cizinec. Carlos Clos Gómez, bývalý španělský arbitr a ještě loni člen tamní komise rozhodčích se zaměřením na VAR, od příští sezony nahradí Libora Kovaříka....

5. května 2026  16:12

Napojení na Černaje, nabádání k nekalým praktikám. Olomoucký Elbel nesmí hrát

Olomoucký obránce Elbel se snaží zablokovat střelu teplického Nyarka.

Ve víkendovém utkání fotbalové ligy na Bohemians odehrál přibližně čtvrthodiny. Další minuty však olomoucký obránce Jakub Elbel minimálně do konce sezony už nepřidá. Etická komise mu s okamžitou...

5. května 2026  12:12,  aktualizováno  14:49

Obviněný rozhodčí Petřík se přiznal ke korupci, usiluje o dohodu o vině a trestu

Hlavní rozhodčí Jan Petřík uděluje pokutový kop pro Slavii v utkání proti...

Fotbalový rozhodčí Jan Petřík, který figuruje v sázkařské kauze, se podle serveru odkryto.cz přiznal ke korupci. Třiatřicetiletý sudí podle webu usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík měl za úplatu...

5. května 2026  14:12

Trest na 15 let mu zmírnili, teď Hladíka fotbal prošetřuje za manipulace znovu

Fotbal, hřiště, míč.

Před dvěma lety si vyslechl verdikt, který mu změnil život. A o kterém se stále soudí. Patnáctiletý zákaz působení ve fotbale pro Michala Hladíka, tehdejšího hráče třetiligového Frýdlantu nad...

5. května 2026  14:08

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Titul už nemáme ve vlastních rukách. City možná o trofej připraví i nevídaná chyba

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola během utkání na Evertonu.

Jeho nepovedená zpětná přihrávka nastartovala obrat Evertonu. Stoper Marc Guéhi si ji pravděpodobně bude dlouho vyčítat, zvlášť pokud remíza 3:3 v konečném součtu připraví fotbalisty Manchesteru City...

5. května 2026  11:45

Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

Co to bylo? Šéf fotbalového Liberce Ondřej Kania prožil těžkou sobotu. Jeho...

Nejdřív si ulevil na sítích, pak Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, zkritizoval sobotní prohru 1:2 se Slavií ještě v pondělí před kamerami. „Udělám všechno pro to, aby ti dva pitomci u videa,...

5. května 2026  9:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.