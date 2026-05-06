Simeone: Nikdo nečekal, že to dotáhneme tak daleko. Arsenal si postup zasloužil

Atlético bylo blízko historicky třetí účasti ve finále, jenže proti Arsenalu nedokázalo v odvetě dát gól a po jediném zásahu Saky ze závěru první půle vypadlo.
„Nikdo nečekal, že to dotáhneme až sem. Hráli jsme proti extrémně silnému týmu, dali do toho všechno a musíme přijmout, že končíme v téhle fázi. Jsem vděčný hráčům i fanouškům,“ pravil klidně.
Možná až nečekaně bez větších emocí.
Ty z něj novináři dostat chtěli, třeba když se ho ptali na sporné momenty.
„Vypadli jsme, protože soupeř využil své šance a zasloužil si jít dál. Když se ptáte mě, já jsem s tím zcela v míru. Tým odevzdal všechno,“ krčil rameny.
Atlético v utkání hned několikrát reklamovalo penaltu. Nejprve když Calafiori ve vápně odstrčil Giuliana Simeoneho, Diegova syna, a pak po souboji stejného hráče s Gabrielem. Ten nejdiskutovanější okamžik následoval v 55. minutě. Gabriel ve vápně spadl po souboji s Pubillem, načež Calafiori přišlápl Griezmannovi kopačku – jenže sudí ještě předtím odpískal faul na brazilského stopera.
„Byla to jasná penalta, ale nemá smysl se o tom víc bavit. Někdy jsou rozhodnutí sudího ve váš prospěch, někdy ne. Tentokrát jsme neměli štěstí,“ pokračoval Simeone.
Moc dobře ví, že žádné stížnosti výsledek utkání nezmění.
Podívejte se na sporný moment v utkání Arsenalu s Atlétikem:
A že Atlético opět zakončí sezonu bez trofeje. V půlce dubna prohrálo na penalty ve finále španělského poháru, teď přišlo i o šanci uspět v Lize mistrů, kde hrálo semifinále po devíti letech.
„Dělali jsme si velké naděje v obou soutěžích. V lize jsme nebyli dostatečně konzistentní, ale se Sociedadem jsme prohráli na penalty a proti Arsenalu jsme byli blízko postupu. Chyběl nám pokaždé jen kousek,“ smutnil zkušený kapitán Koke.
Tomu končí smlouva a není jisté, zda bude v klubu pokračovat. Kdo naopak jistě odchází je útočník Griezmann, jenž se tak s Atlétikem rozloučí se ziskem jediné větší trofeje – Evropské ligy v roce 2018.
„Je to úžasný hráč a mrzí nás to za něj. A nejenom za něj, za všechny fanoušky Atlétika. Všichni jsme se těšili na finále, ale nevyšlo to,“ hlesl brankář Oblak.
„Celý tým prožil skvělou sezonu a to hlavně díky tvrdé práci všech hráčů, včetně Griezmanna. Koke byl také skvělý, je to lídr a výborný hráč navzdory vysokému věku. Snad fanoušci ocení, co jsme v posledních týdnech dokázali,“ přidal Simeone.
Jeho odchod naopak určitě nehrozí.
Na jednu stranu lze sezonu Atlétika vnímat jako neúspěšnou, před Simeoneho příchodem by si ale o pravidelné účasti v Lize mistrů mohlo nechat zdát. A stejně tak by každý rok nebylo jedním z kandidátů, byť rozhodně ne favoritem, na trofej ve všech soutěžích. Od titulu v roce 2021 však na další čeká.
Vyjde to v příští sezoně?