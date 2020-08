Kluk, který po smrti otce dospěl. Teď chce Nagelsmann vyhrát Ligu mistrů

Precizní taktika, rychlost, dynamika, ťuk, ťuk, ťuk, gól. Fotbalisté Lipska baví snad všechny - jen ne své soupeře. Vždyť cestou do semifinále Ligy mistrů skolili Tottenham Hotspur i Atlético Madrid. A nemají dost. V úterý večer si chtějí v semifinále Ligy mistrů smlsnout na Paris Saint-Germain.

Lipsko vs. PSG Online reportáž ze semifinále Ligy mistrů od 21 hodin

Za senzačním příběhem Lipska stojí i Julian Nagelsmann. Trenér, kterému je teprve 33 let a fanoušci ho mohou zahlédnout s padákem na kopci při paraglidingu či v ulicích na skateboardu. „Občas na něm jezdím z tréninku domů, mám to jen sedm kilometrů. Co na to lidi? Smějí se. Neříkají, že jsem blázen, jen žiju normálním životem,“ říká.



Jeho trenérský životopis ale zrovna běžný není. Posuďte sami. Nejmladší kouč, který kdy dovedl svůj tým do semifinále Ligy mistrů. Nejmladší trenér v dějinách bundesligy. A dost možná momentálně nejžádanější fotbalový kouč na světě. Přitom nechybělo málo a fotbal nadobro opustil.



Psal se rok 2007, kdy na sebe v béčku Augsburgu narazili tehdy začínající kouč Thomas Tuchel a mladík Julian Nagelsmann, jenž svou hráčskou kariéru vinou zranění kolene právě končil. „Můj velký sen stát se profesionálním fotbalistou se rozpadl na kusy. Sesypal jsem se. Říkal jsem si, že všechen ten čas v dětství s míčem byl nanic,“ vzpomínal pro britský zpravodajský portál Joe. Zvažoval, že půjde prodávat auta. Pak přišla ještě větší rána. Nečekaně mu po krátké nemoci zemřel otec Erwin, bylo mu 56 let.



„Najednou jsem musel řešit takové věci, které jsem myslel, že nikdy dělat nebudu. Prodali jsme dům, auto, vyřizoval jsem pozůstalost,“ říká. Starší bratr i sestra již byli pryč z domova a museli pracovat, takže se o tyto záležitosti staral nejmladší Julian.

Krušné období. Vždyť během krátké doby ztratil dvě své jistoty - fotbal a tátu. Někde tady začal přerod z bezstarostného chlapce v zodpovědného muže a později kouče.

Hlavně žádná nuda

Pařížský kouč Thomas Tuchel, soupeř Lipska v semifinále Ligy mistrů.

Ještě mu běžela hráčská smlouva, když mu trenér Tuchel nabídl, aby pro něj jako skaut sledoval budoucí soupeře. „Ano, byl to nápad Thomase, abych začal trénovat,“ přiznává Nagelsmann. Trenérské řemeslo ho pohltilo, u mládeže se ale moc dlouho neohřál. Bylo mu 28 let, když coby trenér Hoffenheimu U19, který dovedl k dorosteneckému titulu, převzal v únoru 2016 tamní áčko.

Předposlední tým bundesligy. Co s ním tenhle trenérský holobrádek zmůže?

Respekt si získal brzy. Nejen že partu kolem Pavla Kadeřábka v bundeslize zachránil, ale také ji dvakrát dovedl do Ligy mistrů.



Dostal sice přezdívku Baby Mourinho, vždy ale chtěl být sám sebou. U postranní čáry co chvíli pumpuje pěstmi, mocně gestikuluje nebo se čertí na rozhodčí. Nechává hráče, aby mu tykali. Při tréninku využívá drony i obří plátno, na němž ukazuje svým svěřencům chyby v přímém přenosu.

Tvrdí, že největším nepřítelem hráče je rutina. Nikdy nechce, aby se hráč nudil. Chovej se k hráčům z lavičky stejně jako k ostatním, zní další z jeho rad.



Julian Nagelsmann ještě coby trenér Hoffenheimu.

Herní rozestavení dokáže měnit rychleji než ponožky, až je mnohdy složité rozklíčovat, kdo nastupuje na kterém postu. Samotní hráči ale mají jasno.



„Mezi čtyřma očima mě pořád ponoukal, abych víc zakončoval, centroval, tlačil se dopředu. Každý pod ním přesně věděl, co má za úkol. Takticky byl skutečně vyspělý,“ vyprávěl Pavel Kadeřábek před rokem v rozhovoru pro MF DNES. „Každý z nás se pod ním zlepšil, obrovsky nás vytáhl.“



Je libo Real Madrid? Bayern Mnichov? Anebo Borussii Dortmund? O Nagelsmanna byl mezi elitními kluby zájem. Po třech a půl letech v Hoffenheimu se nakonec loni v červnu rozhodl pro RB Lipsko. A jak je jeho dobrým zvykem, jede nad plán.

Co na tom, že mu v červnu prodali nejlepšího střelce Tima Wernera do Chelsea. Že nemá v týmu velké hvězdy. Rád je ze svých hráčů vytváří. Ať už z Wernera nebo třeba stopera Upamecana či záložníka Sabitzera. Na řadě je i Patrik Schick.



Občas si Nagelsmann vzpomene na slova svého táty: „Soustřeď se na své cíle a budeš úspěšný.“

Zatím se mu to daří náramně. „Chceme postoupit do finále,“ hlásí před soubojem s Paris Saint-Germain, které vede kouč Thomas Tuchel. Chlapík, díky kterému si tehdy mladičký Julian oblíbil trénování.

Tenhle příběh není ještě zdaleka u konce.