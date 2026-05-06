ONLINE: Bayern - PSG, hosté hájí náskok v semifinálové odvetě Ligy mistrů

Autor: ,
Sledujeme online   20:45
Paris St. Germain hájí náskok ve fotbalové Lize mistrů, na hřišti Bayernu, šestinásobného vítěze soutěže, bojuje v semifinálové odvetě po úvodním vítězství 5:4. Zápas můžete sledovat od 21:00 v online reportáži.

Debaty s rozdodčím Sandrem Schärerem během úvodního semifinále Ligy mistrů mezi PSG a Bayernem. | foto: Reuters

Bayern stahuje jednogólové manko po historicky prvním střetnutí, ve kterém v Lize mistrů padlo devět branek. V něm sice nejdříve vedl německý klub, o přestávce už to ale bylo 3:2 ve prospěch PSG.

Ve druhém poločase dali obhájci titulu ještě dva góly, Bayern ale do konce zápasu stihl korigovat na konečných 5:4.

Vítěz se ve finále střetne s Arsenalem, který v úterý prošel přes Atlético Madrid. První utkání skončilo remízou 1:1, odveta v Londýně pak vyšla lépe pro domácí. Jediný gól dal Saka.

Finále se hraje 30. května v Budapešti.

Liga mistrů
6. 5. 2026 21:00
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)
Sestavy:
Neuer – Stanišić, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, L. Díaz – Kane.
Sestavy:
Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaracchelia.
Náhradníci:
Ulreich, Urbig – Bischof, A. Davies, Goretzka, Guerreiro, Itó, Jackson, Karl, Kim Min-čä.
Náhradníci:
Marin, Vignaud, Laurendon – Barcola, Beraldo, P. Fernández, L. Hernández, I Kang-in, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnyj.

Rozhodčí: Pinheiro -Jesus, Maia

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
0:0
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid

Nejčtenější

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

Béčko Sparty rozstřílelo Prostějov, debakl schytala i rezerva Slavie. Brno remizovalo

Jihlavský Omotoye (v žlutém) sice vstřelil gól Českým Budějovicím, Jihlava ale...

Fotbalisté Sparty B ve vloženém 27. kole druhé ligy rozdrtili ve středu v záchranářském souboji Prostějov 5:1 a oživili naději na udržení. Na poslední místo se za Pražany po porážce 1:3 v Českých...

6. května 2026  19:49

Nikdy jsem tu nic podobného nezažil, díky. Arteta o postupu do finále Ligy mistrů

Trenér Arsenalu Mikel Arteta slaví gól v semifinále Ligy mistrů.

Držel se za ruku s Declanem Ricem i s Nonim Maduekem a společně se rozběhli vstříc nadšeným fanouškům na tribunách. „Nemůžu být šťastnější,“ jásal Mikel Arteta. Trenér fotbalistů Arsenalu právě...

6. května 2026  16:14

Simeone: Nikdo nečekal, že to dotáhneme tak daleko. Arsenal si postup zasloužil

Kouč Atlétika Madrid Diego Simeone po odvetě semifinále Ligy mistrů s Arsenalem.

Během zápasu tradičně emotivně reagoval na jakýkoliv zajímavější okamžik. Burcoval své mužstvo, hecoval diváky a pozitivní energie ho neopustila ani po závěrečném hvizdu. Přivedl hráče před sektor...

6. května 2026  13:03

Mírné zdražení a nové výhody. Sparta oznámila ceny vstupenek i permanentek

Fanoušci Sparty povzbuzují domácí fotbalisty v derby proti Slavii.

Pokud v příští sezoně půjdete na domácí zápas fotbalové Sparty, za nejlevnější vstupenku zaplatíte 350 až 700 korun podle atraktivity zápasu, čili stejně jako v současném ročníku. Podobné je to i s...

6. května 2026  13:02

Ullman: Liga v Lotyšsku? Na školní umělce. Riga má peníze jak Sparta a Slavia

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga.. Vlevo Ondřej Ullman,...

Není to Premier League ani žádná další fotbalová soutěž z evropské top pětky, přesto Češi objevují lotyšskou ligu. Zkusili si ji bratři Martin a Filip Haškovi, Petr Mareš i nynější obránce ústeckého...

6. května 2026  12:51

Baníkovská naděje Drozd: První start v lize mám, teď se soustředím hlavně na sebe

Ostravský útočník Šimon Drozd se raduje z gólu, který dal Opavě.

Drozd je z historie fotbalistů ostravského Baníku známé jméno. Obránce Peter Drozd s týmem vybojoval v roce 2004 titul. Útočník reprezentace do 19 let Šimon Drozd má kariéru před sebou. „S Peterem...

6. května 2026  9:45

POHLED: Španělský šéf arbitrů? Změna, jež se čekala. Kovařík ale nebyl hlavní potíž

Premium
Carlos Clos Gómez, nový předseda komise rozhodčích FAČR, na tiskové konferenci.

Zase jeden den, který zatřásl českým fotbalem. Tentokrát dokonce dvakrát během několika hodin. Stíhali jste to vůbec sledovat? Kolem oběda vypustila třaskavou zprávu etická komise, která odhalila...

6. května 2026

Arsenal - Atlético 1:0, Angličané zvládli odvetu. Po dvaceti letech je čeká finále LM

Euforie. Arsenal si podruhé ve své historii zahraje finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Arsenalu zvládli odvetu semifinále Ligy mistrů. Atlético Madrid porazili 1:0 a po dvaceti letech si zahrají ve finále nejprestižnější klubové soutěže. O postupu londýnského celku rozhodl v...

5. května 2026  20:53,  aktualizováno  23:16

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program a výsledky od semifinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstoupila do nejatraktivnější fáze. Semifinále odstartovalo 28. dubna. Prohlédněte si kompletní program hlavní části play off v přehledném článku.

5. května 2026

Jsem jako trenér sedmnáctého týmu ligy, říká nový šéf českých rozhodčích

Carlos Clos Gómez na tiskové konferenci ve strahovském sídle fotbalové asociace...

Když dostal slovo, o rozhodčích a jejich problematice mluvil dlouho a zaníceně. „Aspoň vidíte, proč jsme se zdrželi,“ prohodil s úsměvem předseda fotbalové asociace David Trunda k projevu Carlose...

5. května 2026  18:44

Fotbalovým sudím v Česku bude šéfovat cizinec. Kovaříka nahradí španělský expert

Carlos Clos Gómez, někdejší španělský sudí byl jmenován novým předsedou komise...

Fotbalovým sudím v Česku bude zase šéfovat cizinec. Carlos Clos Gómez, bývalý španělský arbitr a ještě loni člen tamní komise rozhodčích se zaměřením na VAR, od příští sezony nahradí Libora Kovaříka....

5. května 2026  16:12

Napojení na Černaje, nabádání k nekalým praktikám. Olomoucký Elbel nesmí hrát

Olomoucký obránce Elbel se snaží zablokovat střelu teplického Nyarka.

Ve víkendovém utkání fotbalové ligy na Bohemians odehrál přibližně čtvrthodiny. Další minuty však olomoucký obránce Jakub Elbel minimálně do konce sezony už nepřidá. Etická komise mu s okamžitou...

5. května 2026  12:12,  aktualizováno  14:49

