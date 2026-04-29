ONLINE: Atlético - Arsenal 0:0, hraje se druhé semifinále Ligy mistrů

Autor:
Sledujeme online   20:45
Po úterní devítigólové nadílce v Lize mistrů se pozornost obrací na druhé semifinále. Atlético Madrid v úvodním utkání hostí Arsenal. Oba soupeři se potkali už loni na podzim v základní části, kde tehdy zvítězil Arsenal 4:0. Utkání můžete od 21:00 sledovat v online reportáži.

Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu, který vstřelil Eberechi Eze. | foto: Reuters

Atlético bojuje o třetí finále Ligy mistrů za posledních dvanáct let.

V současném ročníku ve vyřazovací části prošlo přes Bruggy, Tottenham a ve čtvrtfinále přes Barcelonu.

Arsenal je vítězem základní části, v osmifinále porazil Leverkusen a naposledy vyřadil portugalský Sporting, ve dvou zápasech padl jediný gól.

Anglický klub vedle závěru Ligy mistrů zároveň bojuje o titul v nejvyšší anglické soutěži.

Liga mistrů
29. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Atlético Madrid Atlético Madrid : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Sestavy:
Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke (C), Cardoso, Lookman – Griezmann, Álvarez.
Sestavy:
Raya – White, Saliba, Magalhães, Hincapié – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Martinelli.
Náhradníci:
Musso, Esquivel – Mendoza, Sørloth, Baena, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Le Normand, Boñar, J. Díaz.
Náhradníci:
Arrizabalaga, T. Setford – Mosquera, Saka, G. Jesus, Eze, Nørgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon.

Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (všichni Nizozemsko)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
6. 5. 21:00
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
0:0
Arsenal
Arsenal
5. 5. 21:00
Atlético Madrid

