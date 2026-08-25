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Ázerbájdžánský Sabah si poprvé zahraje Ligu mistrů, Daňkův Linec se snaží o zázrak

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  21:38
Velká radost. Hráči Sabahu se radují z historicky prvního postupu do základní...

Velká radost. Hráči Sabahu se radují z historicky prvního postupu do základní fáze Ligy mistrů. | foto: Profimedia.cz

Robert Ljubicic z LASK střílí gól do sítě Celticu.
Gólman Celticu Viljami Sinisalo se snaží zastavit pokus domácích.
Samuel Adeniran z LASK oslavuje branku do sítě Celticu.
Fotbalisté Celticu slaví vstřelení důležité branky na půdě LASK Linec.
6 fotografií
Fotbalisté Sabahu poprvé v historii postoupili do hlavní fáze Ligy mistrů. Ázerbájdžánský tým v dnešní odvetě závěrečného 4. předkola zdolal Hapoel Beer Ševa 5:2 po prodloužení, první utkání vyhrál izraelský soupeř 2:1. Hapoel v utkání hraném v Baku dvakrát vedl zásluhou Zlatanoviče a Mizrahiho. Od 21.00 je v akci také tým Kryštofa Daňka LASK Linec. Rakušané se snaží v domácím prostředí odčinit prohru 0:3 se Celtikem.

Za domácí odpověděli Nwachukwu a Rachmonalijev. Izraelský tým směřoval k historicky první účasti v ligové fázi „milionářské“ soutěže, ve čtvrté minutě nastavení však poslal duel do prodloužení střídající Mutallimov.

Ve 100. minutě uviděl druhou žlutou kartu hostující obránce Diop a Sabah vzápětí přesilovku zužitkoval díky dalšímu příchozímu hráči z lavičky Mbinovi. Tečku za postupem udělal Mickels. Následně byl ještě vyloučen záložník Hapoelu Peretz.

Beer Ševa tak ani na třetí pokus nezvládla závěrečný dvojzápas o postup do nejprestižnější evropské soutěže. Naopak Sabah se může těšit na setkání s elitou. Úřadující mistr Ázerbájdžánu se poprvé představí v hlavní fázi některého z pohárů. V Lize mistrů se může utkat i s pražskou Slavií. Losování je na pořadu ve čtvrtek.

Úterní program závěrečného předkola pokračuje utkáním osmifinalisty uplynulého ročníku – norské Bodö/Glimt hraje doma proti nizozemskému Nijmegenu (první zápas 3:1 pro Bodö). Poslední úterní zápas hraje LASK s Celtikem (první zápas 3:0 pro Celtic). Český záložník Kryštof Daněk na rozdíl od prvního utkání začal zápas na lavičce.

Liga mistrů
Odvetná utkání 4. předkola 25. 8. 2026 18:45
Sabah Baku Sabah Baku : Hapoel Be'er Sheva FC Hapoel Be'er Sheva FC 5:2P (1:1)

první zápas 1:2 - postupuje tým Sabah Baku

Góly:
38. Nwachukwu
74. Rachmonalijev
90+4. Mutallimov
102. Mbina
115. Mickels
Góly:
10. Zlatanović
61. Mizrahi
Sestavy:
Pokatilov (C) – Zedadka (87. Mutallimov), Solvet Dašdamirov, Puchacz (91. McCarthy) – Rachmonalijev (80. Severina), Simić (87. Chajbulajev), Lepinjica – Parris (63. Mbina), Mickels, Nwachukwu (63. Isajev).
Sestavy:
Marciano – Mizrahi (78. Baltaxa), Vítor (C) (46. Diop), Rotman (101. Davidzada), Amador – Jehošua (73. Levy), Ventura, Peretz – East (78. Malede), Zlatanović (35. Abu Rumi), Ahmed.
Náhradníci:
Ramazanov, Mirzammadov – Rustamli, Lachaab, Almeida, Fernandes.
Náhradníci:
Wolff – Kna'an, Ganah, Ohana, Stojanov, Victor.
Žluté karty:
21. Parris, 73. Lepinjica
Žluté karty:
84. Peretz, 89. Diop, 92. Malede
Červené karty:
Červené karty:
100. Diop, 116. Peretz

Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU)

Liga mistrů
Odvetná utkání 4. předkola 25. 8. 2026 21:00
Bodo/Glimt Bodo/Glimt : NEC Nijmegen NEC Nijmegen 3:0 (2:0)

první zápas 3:1 - postupuje tým Bodo/Glimt

Góly:
45+2. Bjørkan
45+6. Auklend
73. Fonville (vla.)
Góly:
Sestavy:
Chajkin – Sjøvold (80. Solhaug), Nielsen, Bjørtuft (80. Saltnes), Bjørkan (74. Määttä) – Auklend, Berg (C), Fet (80. Kitolano) – Blomberg, Helmersen (80. Brynhildsen), Hauge.
Sestavy:
Crettaz – Pereira, Storm, Fonville – Chery (C) (46. Kabar), Nejasmić (46. Nuytinck), Lebreton, Bischoff – Linssen (62. Willumsson), Sierhuis (5. Polster), Tadić (62. Hansen-Aarøen).
Náhradníci:
Lund – Aleesami, Mvuka, Bassi.
Náhradníci:
Geneste – Ouwejan, Tahaui, van Crooij, Kers, Monteiro, Brás.
Žluté karty:
Žluté karty:
15. Lebreton, 83. Pereira
Červené karty:
Červené karty:
3. Crettaz

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (ENG)

Liga mistrů
Odvetná utkání 4. předkola 25. 8. 2026 21:00
LASK Linz LASK Linz : Celtic Glasgow Celtic Glasgow 5:1P (1:1)

první zápas 0:3 - postupuje tým LASK Linz

Góly:
32. Usor
48. Ljubičić
58. Adeniran
90+1. Flecker
109. Adeniran
Góly:
22. McGregor
Sestavy:
Jungwirth – Mbuyamba, Tornich, Andrade – Jørgensen, Ljubičić, Bogarde, Horvath (K), Bello – Usor, Adeniran.
Sestavy:
Sinisalo – Donovan, Carter-Vickers, Trusty, Tierney – McGregor (K), Baur – Durán, Nygren, Hyunjun Yang – Høgh.
Náhradníci:
Schützenauer, Schilinger – Freckleton, Smakaj, Daněk, Schöpf, Verhaeghe, Dibango, Lang, Flecker.
Náhradníci:
Doohan – Scales, Balikwisha, McCowan, Tounekti, Osmand, Hassan, Kenny, Hatate, Murray, Forrest, Ralston.
Žluté karty:
74. Usor, 76. O'Neill (trenér), 90+3. Tornich
Žluté karty:
103. McCowan

Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (všichni Polsko)

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