Výkop v úterý od 18.45 českého času na takřka sedmdesátitisícovém Olympijském stadionu kousek od centra města.
Pro Slavii minimálně papírově největší šance v tomto ročníku na tříbodový zisk, na nějž čeká přes devatenáct let.
Ale buďte si jistí, že Sabah si dělá podobné naděje.
A je to pro něj ještě větší událost, jelikož ho čeká první domácí zápas v hlavní fázi evropských pohárů vůbec. A rovnou v Champions League, kam se v létě coby mistr probojoval přes všechna čtyři předkola a stal se po Karabachu druhým ázerbájdžánským týmem v historii milionářské soutěže.
Ne, Sabah rozhodně není zajetou a známou značkou. Alespoň zatím. Nakročeno k tomu má, ale Liga mistrů pamatuje i příběhy týmů, které podobně vyletěly a nedopadly příliš zdárně.