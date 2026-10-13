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Existuje devět let, nemá vlastní stadion a už hraje Ligu mistrů. Znáte soupeře Slavie?

Štěpán Ťalský
  12:00

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Velká radost. Hráči Sabahu se radují z historicky prvního postupu do základní fáze Ligy mistrů. | foto: Profimedia.cz

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu - Před vzájemným zápasem vás tahle skutečnost vyloženě trkne. Sabah Baku, vznik 8. září 2017. Jen tři a půl měsíce před tím, než trenér Jindřich Trpišovský převzal fotbalovou Slavii a nastartoval jednu z nejúspěšnějších ér v historii klubu. Teď se oba týmy potkávají v Lize mistrů.

Výkop v úterý od 18.45 českého času na takřka sedmdesátitisícovém Olympijském stadionu kousek od centra města.

Pro Slavii minimálně papírově největší šance v tomto ročníku na tříbodový zisk, na nějž čeká přes devatenáct let.

Ale buďte si jistí, že Sabah si dělá podobné naděje.

A je to pro něj ještě větší událost, jelikož ho čeká první domácí zápas v hlavní fázi evropských pohárů vůbec. A rovnou v Champions League, kam se v létě coby mistr probojoval přes všechna čtyři předkola a stal se po Karabachu druhým ázerbájdžánským týmem v historii milionářské soutěže.

Ne, Sabah rozhodně není zajetou a známou značkou. Alespoň zatím. Nakročeno k tomu má, ale Liga mistrů pamatuje i příběhy týmů, které podobně vyletěly a nedopadly příliš zdárně.

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2. kolo

Sabah Baku vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:45
  • 3.78
  • 3.98
  • 1.95
Racing Lens vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:45
  • 2.55
  • 3.81
  • 2.68
Villarreal vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 2.11
  • 3.68
  • 3.54
Viking FK Stavanger vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 21.70
  • 12.40
  • 1.11
RB Lipsko vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.62
  • 5.04
  • 4.68
Inter Milán vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.25
  • 6.78
  • 11.60
Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 8.61
  • 6.78
  • 1.30
Atlético Madrid vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.98
  • 3.79
  • 3.85
Arsenal vs. Lille //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.21
  • 6.99
  • 15.30
Feyenoord Rotterdam vs. Como //www.idnes.cz/sport
14.10. 18:45
  • 3.46
  • 4.21
  • 1.94
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
2. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 5:0 3
3. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
4. Manchester UnitedManchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3
5. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
8. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
9. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
10. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
11. Racing LensLens 1 1 0 0 3:2 3
12. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
13. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
14. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
15. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
16. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
17. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
18. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
19. PSV EindhovenEindhoven 1 0 1 0 1:1 1
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
21. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
22. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
23. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
24. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 0 1 2:3 0
25. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 1:2 0
26. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
27. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
28. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
29. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:3 0
30. Viking FK StavangerViking 1 0 0 1 1:3 0
31. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
32. RB LipskoRB Lipsko 1 0 0 1 1:4 0
33. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
34. Sabah BakuSabah 1 0 0 1 0:4 0
35. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0
36. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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