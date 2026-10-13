Co všechno jde nedat? Experti tepou impotentní Slavii v Baku: Chybí jí kvalita

Před utkáním veřejnost dlouho rozebírala, že proti outsiderovi soutěže má Slavia konečně šanci urvat výhru v milionářské soutěži po dlouhých dvaceti zápasech, vůbec první v éře Jindřicha Trpišovského.
I ten musel po dalším zklamání uznat: „Je to o kvalitě provedení, někdy chybí klid, lepší řešení, někdy i centimetry. Nezbývá nám než věřit, že to v jiných zápasech zlomíme.“
Zase nic. Tentokrát navíc s ostudnou nulou.
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Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál
„Slávisté předvedli velmi špatná řešení, byli zbrklí a nekvalitní. Sabah byl vzadu nešikovný a děravý. Jakmile dostanete v Lize mistrů pět šest šancí a neproměníte žádnou, nemůžete nikdy vyhrát,“ přisadil si Rudolf Skácel, někdejší slávistický záložník, ve studiu televize Nova Sport.
Statistici napočítali českému týmu hned pět velkých šancí, dvaatřicet doteků ve vápně soupeře. Žádný neskončil v síti.
Velmi blízko byl Lukáš Provod, kterému jeho pokus zázračně vyrazil gólman Pokatilov, dost možná strůjce historického vítězství Sabahu, a poté ještě obránce obětavým skokem na brankové čáře.
Slavii dneska ten gól asi není souzený... 😬 #NovaSport | #UCL https://t.co/GZrzi9xGdJ— Nova Sport (@novasport_cz) October 13, 2026
„Sám nevím, co se stalo. Akorát jsem to viděl na velkoplošce. Říkal jsem si, že to prostě musím zakončit, a gólman vytáhl výbornej zákrok,“ litoval Provod. „Prostě to musím trefit mimo něj, řešit takové situace jinak,“ vyčítal si.
„Jen v jeho případě lze možná mluvit o smůle,“ komentoval Skácel. „Když to prostě nejde, do vápna musíte jít ve větším počtu, dotlačit se tam a být agresivnější, kór když se nedaří. Slavia má hráče, kteří umějí dávat góly v lize, ale na téhle úrovni to nestačí,“ dodal.
Slavia jako by stála proti podivné kletbě. Chorého pokus vykopl z brankové čáry poslední obránce, to samé se posléze stalo Provodovi. Spousty šancí končily jen těsně vedle tyčí. Až jste si museli říkat: Co všechno je možné nedat?
„Kdybychom stříleli jen kousek vedle, tak je gól, ale my trefíme přímo toho obránce,“ lamentoval záložník Sadílek mezi novináři. „Je to hrozná škoda, protože oni měli tři situace, když počítám i ten gól, který neuznali, a všechno jim skončilo v bráně.“
„Abychom tady udělali tři body, museli bychom podat stoprocentní výkon, jenže ten nepřišel,“ řekl Provod.
Otázkou je, jestli bude ve zbývajících šesti zápasech takový prostor jako v úterý v Ázerbájdžánu.
„Tolik šancí, to je v Lize mistrů opravdu luxus. Teď čekají Slavii mnohem lepší týmy – Fenerbahce, Arsenal, Bayern –, kde bude možná jedna velká šance. Je to nějaké svým způsobem zakleté a smutné, že máte tolik šancí a gól nedáte,“ přemítal Kúdela.
Slavii už příští týden čeká další výjezd, v Istanbulu se postaví tureckému vicemistrovi Fenerbahce. To v úvodním kole remizovalo 1:1 s AS Řím a ve středu narazí na Aston Villu.