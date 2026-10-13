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Co všechno jde nedat? Experti tepou impotentní Slavii v Baku: Chybí jí kvalita

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  21:47
Defenziva Sabahu řeší závar před svojí brankou v zápase proti Slavii.

Defenziva Sabahu řeší závar před svojí brankou v zápase proti Slavii. | foto: ČTK

Michal Sadílek v komunikaci s hlavním rozhodčím během zápasu Ligy mistrů v Baku.
Akim Zedadka ze Sabahu Baku ukazuje rozhodčímu, že kapitána Slavie Lukáše...
Tomáš Chorý hlavičkuje ve vápně Sabahu.
Danijel Šturm se snaží získat míč přes Akima Zedadku ze Sabahu.
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Snad jen u dvojšance Lukáše Provoda svolili k použití slova smůla. Jinak byli k výkonu slávistických fotbalistů velmi kritičtí. „Vytvořili si spoustu šancí, ale žádnou z nich nepromění. Málokdy si jich v Lize mistrů vytvoříte tolik, a navíc venku,“ kroutil hlavou bývalý slávistický stoper a televizní expert Ondřej Kúdela po porážce českého šampiona s ázerbájdžánským Sabahem (0:2).

Před utkáním veřejnost dlouho rozebírala, že proti outsiderovi soutěže má Slavia konečně šanci urvat výhru v milionářské soutěži po dlouhých dvaceti zápasech, vůbec první v éře Jindřicha Trpišovského.

I ten musel po dalším zklamání uznat: „Je to o kvalitě provedení, někdy chybí klid, lepší řešení, někdy i centimetry. Nezbývá nám než věřit, že to v jiných zápasech zlomíme.“

Zase nic. Tentokrát navíc s ostudnou nulou.

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

„Slávisté předvedli velmi špatná řešení, byli zbrklí a nekvalitní. Sabah byl vzadu nešikovný a děravý. Jakmile dostanete v Lize mistrů pět šest šancí a neproměníte žádnou, nemůžete nikdy vyhrát,“ přisadil si Rudolf Skácel, někdejší slávistický záložník, ve studiu televize Nova Sport.

Statistici napočítali českému týmu hned pět velkých šancí, dvaatřicet doteků ve vápně soupeře. Žádný neskončil v síti.

Velmi blízko byl Lukáš Provod, kterému jeho pokus zázračně vyrazil gólman Pokatilov, dost možná strůjce historického vítězství Sabahu, a poté ještě obránce obětavým skokem na brankové čáře.

„Sám nevím, co se stalo. Akorát jsem to viděl na velkoplošce. Říkal jsem si, že to prostě musím zakončit, a gólman vytáhl výbornej zákrok,“ litoval Provod. „Prostě to musím trefit mimo něj, řešit takové situace jinak,“ vyčítal si.

„Jen v jeho případě lze možná mluvit o smůle,“ komentoval Skácel. „Když to prostě nejde, do vápna musíte jít ve větším počtu, dotlačit se tam a být agresivnější, kór když se nedaří. Slavia má hráče, kteří umějí dávat góly v lize, ale na téhle úrovni to nestačí,“ dodal.

Slavia jako by stála proti podivné kletbě. Chorého pokus vykopl z brankové čáry poslední obránce, to samé se posléze stalo Provodovi. Spousty šancí končily jen těsně vedle tyčí. Až jste si museli říkat: Co všechno je možné nedat?

Michal Sadílek v komunikaci s hlavním rozhodčím během zápasu Ligy mistrů v Baku.

„Kdybychom stříleli jen kousek vedle, tak je gól, ale my trefíme přímo toho obránce,“ lamentoval záložník Sadílek mezi novináři. „Je to hrozná škoda, protože oni měli tři situace, když počítám i ten gól, který neuznali, a všechno jim skončilo v bráně.“

„Abychom tady udělali tři body, museli bychom podat stoprocentní výkon, jenže ten nepřišel,“ řekl Provod.

Otázkou je, jestli bude ve zbývajících šesti zápasech takový prostor jako v úterý v Ázerbájdžánu.

„Tolik šancí, to je v Lize mistrů opravdu luxus. Teď čekají Slavii mnohem lepší týmy – Fenerbahce, Arsenal, Bayern –, kde bude možná jedna velká šance. Je to nějaké svým způsobem zakleté a smutné, že máte tolik šancí a gól nedáte,“ přemítal Kúdela.

Slavii už příští týden čeká další výjezd, v Istanbulu se postaví tureckému vicemistrovi Fenerbahce. To v úvodním kole remizovalo 1:1 s AS Řím a ve středu narazí na Aston Villu.

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2. kolo

Feyenoord Rotterdam vs. Como //www.idnes.cz/sport
14.10. 18:45
  • 3.68
  • 4.37
  • 1.89
LASK Linz vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
14.10. 18:45
  • 9.15
  • 6.30
  • 1.30
Šachtar Doněck vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 2.73
  • 3.52
  • 2.66
Slovan Bratislava vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 9.33
  • 6.43
  • 1.29
Manchester City vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 2.16
  • 4.14
  • 3.09
Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 3.19
  • 4.16
  • 2.11
Real Betis vs. FC Porto //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 2.05
  • 3.87
  • 3.53
Aston Villa vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 1.62
  • 4.44
  • 5.30
AS Řím vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 3.68
  • 4.02
  • 1.97

3. kolo

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3. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 5:0 3
4. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
5. Manchester UnitedManchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3
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7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
8. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
9. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
10. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
11. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
12. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
13. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
14. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
15. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
16. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
17. Sabah BakuSabah 2 1 0 1 2:4 3
18. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
19. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
20. PSV EindhovenEindhoven 1 0 1 0 1:1 1
21. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
22. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
23. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
24. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
25. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 1:2 0
26. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
27. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
28. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
29. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:3 0
30. Viking FK StavangerViking 1 0 0 1 1:3 0
31. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
32. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 0 2 2:5 0
33. RB LipskoRB Lipsko 1 0 0 1 1:4 0
34. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
35. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0
36. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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