Jeli jsme do Baku pro tři body, ale šanci jsme promarnili, smutnil slávista Provod

Slavia měla několik šancí, nejenom tu Provodovu, gól ale nevstřelila a sama místo toho dvakrát inkasovala v úvodu i závěru druhé půle.
„Samozřejmě člověk se snaží vždycky v té situaci to vyhodnotit co nejlíp nebo vystřelit co nejlíp a věřte mi, že tam není nikdo, kdo by nechtěl dát gól. Všichni ho dát chceme, ale prostě v té situaci uděláme maximum a nepadá nám to tam,“ popsal Provod.
Co s tím?
Musíme se soustředit dál, musíme dobře trénovat, musíme se na to soustředit v tréninku, abychom zakončovali líp a góly padaly.
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Čím si porážku na Sabahu vysvětlujete?
Samozřejmě si ten zápas rozbereme. Byl rozdělený na několik fází. První poločas z nějakého, pro mě nevysvětlitelného důvodu jsme nehráli dobře. Nebylo tam v podstatě nic, neměli jsme energii, neměli jsme dostatečnou agresivitu, pohyb a vyšli jsme naprázdno. A pak se to lámalo po prvním gólu.
Ten jste inkasovali krátce po změně stran.
Je hrozná škoda, že si necháme soupeře takhle utéct, protože asi všichni cítili, že tomu týmu docházela šťáva a že my jsme přidávali a myslím si, že bychom ten zápas vystupňovali. Bohužel jsme začali hrát až potom za toho stavu 0:1 a neproměnili jsme šance, které jsme měli, což se v Lize mistrů neodpouští.
2:0 pro Sabah. #NovaSport | #UCL https://t.co/hd8DoT7taK— Nova Sport (@novasport_cz) October 13, 2026
Je možné, že vás dostalo pod tlak, že jste byli považováni favority?
Nemyslím si. Samozřejmě asi všichni jsme cítili šanci, která byla větší než v zápasech s velikány, ale jak jsem říkal, my si vážíme toho, že jsme v Lize mistrů. Ty zápasy jsou všechny těžké a ty týmy se sem nedostaly náhodou, jenže šanci jsme promarnili. Teď se musíme soustředit na další zápasy, aby to bylo lepší.
Jak dlouho se z téhle porážky budete dostávat?
Na fotbale je krásné, že to musí být hodně rychle, protože se vrátíme hned v noci letadlem, potom se budeme snažit co nejlíp zregenerovat a budeme se soustředit na Hradec. Už jsme si vyzkoušeli, jak náročné je přepínat mezi ligou a Ligou mistrů. Je to složité, zápasy jdou v rychlém sledu, ale my to musíme zvládnout.
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A hned příští týden vás čeká výjezd na Fenerbahce.
Věřím, že ty zápasy budou hodně odlišné, což v Lize mistrů bývá. Ale musíme si z Baku vzít to, abychom nepromrhali první poločas. Musíme tam jít úplně jinak nastavení a samozřejmě proměňovat šance. Jak jsem říkal, snažili jsme se, bohužel to nevyšlo, ale věřím, že jsme si to nechali na příští týden.
Co jste mimochodem říkal na atmosféru na Olympijském stadionu?
Bylo to specifické a zvláštní. Na druhou stranu pro nás se na tom hřišti nic nemění. Pořád je to zápas v Lize mistrů a my jsme si vyzkoušeli minulý rok, že šancí je strašně málo na to, abychom ty tři body získali. Takže si to musíme rozebrat a najít důvody, proč to nevyšlo.