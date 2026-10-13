Trpišovský: Někdy je to už beznaděj, která se opakuje. Nikdo se nedotkl svého stropu

Slavia padla v Ázerbájdžánu 0:2 a v Lize mistrů zůstává po dvou odehraných zápasech na nule. Do Baku přitom cestovala jako favorit a Trpišovský před výkonem burcoval: „Naše zkušenosti a ambice nás do téhle pozice staví, za což jsme rádi. Doufám, že ji potvrdíme.“
Nepotvrdili.
Čím si to vysvětlujete, trenére?
Jsme zklamaní z výsledku i z výkonu. Vůbec jsme to nebyli my, hlavně v prvním poločase, který pro nás výsledkově paradoxně dopadl lépe. Lepší výkon jsme předvedli po přestávce, ale dostali jsme dva góly. Příčin je spousta, základ vidím v tom, co opakuju neustále: nemůžeme si dovolit dělat takové chyby, jaké jsme předvedli u obou branek. Hlavně první gól byl laciný, takové normálně nedostáváme.
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Sami jste přitom měli spoustu šancí.
Právě. Minimálně dva góly jsme dát měli, ale jako tým jsme bohužel nezahráli dobře. Neměli jsme individuální kvalitu, hlavně před přestávkou jsme ztráceli hrozně míčů, takže jsme se nedostali do souvislejšího tlaku. Do druhé půle jsme vstoupili lépe, ale paradoxně hned dostaneme gól. Pak bušíme a bušíme, nadějných pozic bylo mraky, hlavně díky naší levé straně. Vpravo toho bylo málo. A hlavně nás soupeř přehrál uprostřed hřiště, což bylo zásadní. Vidím, že jsou hráči vyčerpaní, dali do toho všechno, ale kdybych měl říct z hlavy jednoho, kdo se aspoň dotkl svého výkonnostního stropu, nenapadá mě nikdo.
Zatímco závěr předchozího zápasu s Lens pro vás musel být k vzteku, tentokrát to i vzhledem k neproměněným tutovkám bylo spíš k pláči. Souhlasíte?
Souhlasím. Někdy je to už trochu beznaděj. Občas míč neskončí v bráně ani po situaci, kdy to snad ani nejde. Z důvodů, které neumím vysvětlit, se nám tohle v evropských zápasech opakuje, hlavně v Lize mistrů. Domácím gratuluju k vítězství, podali kvalitní výkon, ale jsem přesvědčený, že je to soupeř, kterého bychom měli porazit. V některých fázích zápasu se to jednoznačně ukazovalo. Že jsme to nezvládli, je jednoznačně naše chyba. A k těm situacím v pokutovém území? Kumuluje se to.
2:0 pro Sabah. #NovaSport | #UCL https://t.co/hd8DoT7taK— Nova Sport (@novasport_cz) October 13, 2026
Co přesně?
Pracuje hlava, vnímám tam neklid. Podívejte se, co jsme nedali: Vlček na konci první půle zavírá zadní tyč, i když tomu předcházel ofsajd. Provod nás může vrátit do zápasu, ale z metru trefí gólmana a vzápětí ještě obránce. Pak už je to o špatném rozhodování, střílíme levou nohou z dvaceti metrů. A když se dostaneme do situace dva na jednoho, na rozdíl od soupeře si akci nedokážeme připravit do ideální palebné pozice.
Mohlo na tým dolehnout i velké očekávání? Sabah byl ze všech soupeřů v Lize mistrů ten nejpřijatelnější.
To by vám museli říct hráči, já už jsem se od těchto věcí dávno oprostil. Něco podobného jsem zažil třeba na Pafosu a do hlavy si to dávat nechci. Role favorita nám nesedí a nevyhovuje. Jedna věc je výsledek, druhá, že nejsme schopní podat výkon, který sami od sebe očekáváme. S týmy, jako jsou Lens nebo Barcelona, bývá náš výkon svižnější, rychleji a lépe se rozhodujeme, nekupíme chyby, neztrácíme. Znovu se k tomu vracím, ale nejvíc mě mrzí první gól.
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Leží vám v žaludku.
Ztráta, nenavázání a soupeř to takhle vyřeší... Podobné chyby v zápase Champions League nemůžete udělat. Přitom vnímám, jak se hráči připravují, dávají tomu ještě větší důraz než jindy, jenže na hřišti to neprodáme. Bavíme se o tom pořád dokola: člověk už si hrozně moc přeje vyhrát, ale realita mu pak ukáže, že k tomu máme ještě hodně daleko.
Jak rychle se z výsledku oklepete? Už v sobotu hrajete ligu s Hradcem Králové a příští úterý vás čeká Fenerbahce.
V tomhle týmu věřím. Jak občas zklameme, tak dokážeme na podobné výkony dobře odpovědět. Už jsme se o tom stihli pobavit v kabině: v sobotu hrajeme zápas, který musíme vyhrát. Až pak přijde duel proti Fenerbahce, kde náš výkon musí být samozřejmě lepší. Energicky, emočně, po všech směrech. Tady v Baku nám to prostě vůbec nesedlo. Budeme hledat příčiny, budeme se o tom bavit a rozebírat to. Sled zápasů je sice rychlý, ale právě tak je to někdy lepší.