Záchranné lano pro velkokluby. Návrh žádá v Lize mistrů i ty, co se nedostanou

Má to být změna zvýhodňující mužstva, která zrovna prožívají slabší období.

Skončíte v domácí soutěži pod příčkami zaručujícími účast v Lize mistrů, ale patříte do okruhu úspěšných klubů posledních let? Fajn, tohle je vaše druhá šance.

Liga mistrů verze 2024 Nejdůležitější změny 36 účastníků místo 32

jen jedna tabulka = konec základních skupin

každý tým má garantováno nejméně deset zápasů s deseti různými soupeři

nejlepších osm mužstev se automaticky kvalifikuje do vyřazovací fáze, týmy na 9. až 24. příčce se utkají v play off na dva zápasy o zbývajících osm pozic v jarním osmifinále

od osmifinále dál už soutěž pokračuje v tradičním formátu jako dosud

Členové Evropské klubové asociace (ECA) lobbují u Evropské fotbalové unie (UEFA), aby do Champions League pustila dva kluby na základě pětiletého koeficientu, který zohledňuje jejich výsledky v průběhu posledních pěti sezon.

Podle britského Guardianu, jenž o návrhu informuje, by se výjimka týkala těch týmů, které skončí v domácí soutěži na místech znamenajících postup do Evropské ligy nebo vyhrají národní pohár.

Pro dokreslení: kdyby takové pravidlo platilo právě teď, divokou kartu by dostaly anglický Manchester United a italský AS Řím, jež jsou ve svých ligách na šestém, respektive pátém místě, ale v žebříčku podle koeficientu jim patří devátá a jedenáctá pozice.

Podobné plány už UEFA loni zanesla do původního reformního formátu Ligy mistrů, která se od roku 2024 rozroste ze současných dvaatřiceti účastníků na šestatřicet.

Po loňském fiasku Superligy, která měla mít patnáct stálých účastníků bez ohledu na cokoli, však vedení evropského fotbalu s ohledem na bouřlivou reakci fanoušků připustilo změny.

Kolem „automatické“ kvalifikace do pohárů najednou nakračuje opatrně. Váhá a pečlivě rozmýšlí.

Šéf evropského fotbalu Aleksander Čeferin na začátku měsíce zmínil, že by volná místa měly obsadit spíš kluby z menších a středních lig, mezi něž se řadí i ta česká. A totéž podporují i organizace European Leagues, která reprezentuje národní soutěže na celém kontinentu, nebo některé fanouškovské organizace.

Jedna z nich, Football Supporters Europe, dokonce během víkendu představila iniciativu s názvem „Win it on the Pitch“ a vyzývá k právním úpravám, které zajistí, že posuny do evropských soutěží se budou řídit výhradně domácími úspěchy.

Těžko říct, který ze dvou táborů bude mít nakonec ostřejší lokty...

Aktuální snahy velkoklubů - byť v mnohem menším měřítku - tak trochu zavání pachem Superligy, která se před rokem v dubnu rozdrolila dřív, než vůbec stačila vzniknout.

Spekulovalo se o tom, že jeden z jejích otců a zároveň předseda Juventusu Andrea Agnelli se pokusí nápad, jejž veřejnost před rokem ztrhala, oživit.

Podle informací španělského webu Vozpópuli i italského deníku La Gazzetta dello Sport, měl Agnelli odprezentovat novou podobu projektu na březnovém summitu mezinárodního deníku Financial Times, ale nakonec tak neučinil.

Proto teď evropský fotbal spíš než novou Superligu s napětím vyhlíží podrobnosti chystaných změn v Champions League.