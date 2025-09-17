Mbappé oslavil gólové jubileum, Marseille ale zuří: Druhá penalta byla ostudná!

Když dostal domácí kapitán Carvajal červenou kartu, vycítili naději, že by si ze stadionu Realu Madrid třeba mohli odvézt víc než jen bod. Jenže místo vítězné branky nakonec fotbalisté Marseille inkasovali, jelikož Kylian Mbappé v závěru proměnil i svou druhou penaltu. „A její odpískání bylo přímo ostudné,“ čertil se hostující kouč Roberto De Zerbi po porážce 1:2.
Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé proměňuje penaltu do sítě Marseille.

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé proměňuje penaltu do sítě Marseille. | foto: AP

Rodrygo rozhazuje rukama směrem k rozhodčím.
„To prostě není penalta. Ať by se to týkalo jakéhokoliv týmu, označil bych to za skandál,“ přidal po utkání Samir Nasri, někdejší francouzský reprezentant, jenž v Marseille vyrůstal.

„Z mého pohledu to byla penalta, ale rozumím lidem, kteří tvrdí opak,“ pravil naopak smířlivě Mbappé, jenž první pokutový kop zahrával po Kondogbiově faulu na Rodryga. Zatímco ten byl neoddiskutovatelný, druhá situace vzbudila vášně.

Co přesně se stalo?

Vinícius proklouzl na levém křídle do vápna a šajtlí se snažil poslat balon před bránu. Ten se ale odrazil a trefil skluzujícího obránce Medinu do ruky, od níž se míč odrazil do zámezí. Sudí Peljto neváhal a ukázal na penaltový puntík.

„V mých očích tohle prostě není penalta a řekl bych to, i kdybychom ji kopali my,“ kroutil hlavou De Zerbi. „Pravidla o ruce jsou komplikovaná. Někdy to vypadá, že každá ruka je penalta, někdy ne. Všichni jsou zmatení,“ pokračoval Mbappé.

„Penalta byla hodně přísná,“ popsal situaci deník L’Equipe.

Medina měl především smůlu. Kdyby měl ruku na zemi, z hlediska pravidel by se považovala za opěrnou a dotek s balonem by nevadil. To se ale nestalo, a tak sudí situaci vyhodnotil jako nedovolené rozšíření objemu těla.

Názory se nicméně různí.

Někteří argumentují tím, že balon se po Viníciusově centru ještě odrazil od Medinovy nohy, a tedy že si ji de facto nastřelil sám. Ani v tomto případě by se penalta nepískala. A jiní zase upozorňují, že stoper Marseille měl sice ruku od těla, ta ale byla v přirozené poloze vzhledem k jeho pohybu.

„Myslím, že to na penaltu nebylo. Byl to přirozený pohyb hráče, který padá. Ruka ani nešla proti balonu,“ argumentoval bývalý španělský rozhodčí Alfonso Pérez. „Pohyb ruky tam také nevidím, ale když se podívám na výklad pravidel, určitě se pískat dala,“ oponoval Iturralde González, pravidlový expert deníku AS.

Podobně to nejspíš viděl i asistent u videa, jenž do situace nezasáhl a ponechal rozhodnutí arbitra na hřišti, jelikož se v jeho očích nejednalo o zjevné pochybení.

„Nemám na to názor, můžete na tu situaci nahlížet, jakkoliv chcete,“ pronesl diplomaticky domácí trenér Xabi Alonso.

Mbappé se každopádně podruhé v zápase postavil k balonu a střelou do stejného místo proměnil, byť tentokrát měl i štěstí. Brankář Rulli, jenž odchytal skvělý zápas, i podruhé vystihl směr, a dokonce si na balon sáhl, ale vyškrábnout ho mimo tři tyče nedokázal.

Pro šestadvacetiletého Francouze to byl už 50. gól od loňského příchodu do Realu Madrid, stačilo mu na to 64 zápasů. Takhle rychle se to od časů Cristiana Ronalda (51 gólů v 54 zápasech v roce 2010) nikomu v bílém dresu nepovedlo.

Po příchodu si v novém prostředí nějakou dobu zvykal a nebylo to ono. Postupně se z něj ale stává opora, v aktuální sezoně především – v pěti zápasech zatím zapsal šest branek, jednu asistenci a čtyřikrát byl vyhlášen hráčem utkání. Naposledy v úterý večer.

„Nebyl to od něj špatný zápas. Taková jeho klasika, dal dva góly,“ smál se Alonso, jenž si i díky Mbappému minimálně výsledkově užívá první týdny nové sezony.

Mbappé dvěma penaltami vysvobodil Real, Juventus v nastavení šokoval Dortmund

Na výkonech Realu byste stále mohli hledat nedostatky, zejména občasné výpadky v obraně, neproměňování šancí a v posledních utkáních také zbytečné červené karty. Vždyť proti Marseille nedohrál kvůli naprosté klukovině kapitán Carvajal, jenž hlavou udeřil gólmana Rulliho.

„Bylo to naprosté zbytečné, musím se s ním o tom pobavit,“ pronesl Alonso.

Zlepšení oproti předchozí sezoně je ale zjevné. Real je mnohem aktivnější bez balonu, dotěrným presinkem pravidelně dostává soupeře pod tlak a je přímočařejší při hře dopředu. To všechno je Alonsova zásluha.

K jakým úspěchům mužstvo dotáhne?

