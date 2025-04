Zesměšnění obhájců. Real se trápil a Ancelotti naznačil: Možná je čas na změnu

tals Štěpán Ťalský Autor:

Do médií vyhlašovali, že vývoj dvojzápasu Ligy mistrů zkusí zvrátit. Komu jinému by se to mělo povést než právě fotbalistům Realu Madrid? Z těch ale na hřišti čišela naprostá bezradnost, proti skvěle organizovanému soupeři si nevytvořili takřka nic, prohráli 1:2 a ve čtvrtfinále zaslouženě vypadli. „Arsenal byl zkrátka lepší, nemá smysl si nic nalhávat,“ pravil kouč Carlo Ancelotti.