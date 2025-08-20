„Ani kdyby brankář metamorfoval v Usaina Bolta, nejrychlejšího muže planety, těžko by ten balon dostihl dřív než Vermant,“ glosoval lajdácké počínání Djigy reportér Tom English z BBC.
Hrůzný začátek ale pokračoval.
Během dalších sedmnácti minut Rangers inkasovali ještě dvakrát, slavný stadion Ibrox se proměnil v hučící včelí úl a hráče vypískal. Někteří fanoušci to nevydrželi a odcházeli do ulic Glasgow.
𝐆𝐥𝐚𝐬𝐠𝐨𝐰 𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 ve třetí minutě playoff o účast v Lize mistrů. 😅#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/mJnXPG4buJ— Nova Sport (@novasport_cz) August 19, 2025
„První gól úplně změnil atmosféru a energii našeho stadionu. Hráči se pak rozhodovali čistě úzkostlivě,“ postěžoval si kouč Russell Martin, kterého citoval web UEFA.com.
Rangers, kteří ve třetím předkole vyřadili Viktorii Plzeň výsledky 3:0 a 1:2, zatím jinak příliš nepřesvědčují. Hlavně v obraně.
„Počínají si katastrofálně. Co přežili v dřívějších zápasech, se jim teď vymstilo,“ doplnil English.
„Máme za sebou nesmírně složitých pětačtyřicet minut. Takové dva góly už nikdy nedostaneme,“ kroutil hlavou Martin.
Po Djigově chybě pořádně neuplynuly ani tři minuty, když Rangers bránili rohový kop tak, že na penaltě nechali úplně samotného zakončujícího Jorneho Spileerse. A podobně zmateně si počínali i při trefě Brandona Mecheleho, který převzal na prsou špatně odvrácený míč a křížem zakončil na zadní tyč.
Tento belgický vlak nezastavuje! 🚆🇧🇪 Brandon Mechele krásnou ranou přidává třetí branku Brugg. 🤯#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/ogApf2o8we— Nova Sport (@novasport_cz) August 19, 2025
„Místo abychom dostali fanoušky na svou stranu, všechno si akorát zkomplikujeme,“ láteřil kapitán John Souttar. „Teď musíme jet do Belgie s tím, že ze sebe vydáme všechno.“
Ale ani to nemusí stačit.
Bruggy mohou litovat, že hned v úvodu druhé půle nechaly projít nízký centr, který na zadní tyči dorazil Danilo Pereira.
„Jsem rád, že se kluci oklepali. Z toho porostou,“ řekl Martin.
Experti na Ostrovech jsou ale z předvedeného výkonu rozpačití a na postup do základní fáze Ligy mistrů už favorizují spíš Bruggy.
„Pokusíme se výkon zopakovat a snad postoupíme,“ pochvaloval si jejich kouč Nicky Hayen.
Pikantní je, že kdyby Rangers vypadli a přesunuli se do ligové fáze Evropské ligy, mohou teoreticky opět narazit na Plzeň. Nebo na Olomouc, pokud přejde přes Malmö v závěrečném předkole.
V každém případě se nejprve pokusí obrátit skóre a postoupit do Ligy mistrů, kterou hráli naposledy před třemi lety.