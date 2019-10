VIDEO: Sterling okouzlil svižným hattrickem, nejrychlejší ale nebyl

Sterling byl v úterý hvězdou večera.

Všech pět gólů nese jeho podpis!

Na první, vyrovnávací, přihrál Sergiu Agüerovi. Pak vybojoval penaltu, z které Agüero otočil. A po změně stran pokračoval ve své show.

V rozmezí 58. a 69. minuty upravil skóre na 5:1, a vylepšil tak svou aktuální bilanci na dvanáct branek ve třinácti soutěžních zápasech. Sledující možná udivilo, s jakou neskrývanou suverenitou si Sterling se svými příležitostmi poradil.

„Raheem Sterling byl brilantní,“ ocenil ho trenér Pep Guardiola. „Je to výjimečný fotbalista. Má neuvěřitelnou fyzičku, je silný, má úžasnou regeneraci. Den po zápase může nastoupit do dalšího a odehrát ho za oba týmy. Nejen ve hře s balonem, ale i bez něj nám hrozně pomáhá.“



I španělský kouč ale podotkl: „Mohl dát ještě jeden gól.“

Sterling měl obrovskou šanci čtvrt hodiny před koncem, jenže ji nevyužil. Tváří v tvář brankáři selhal. Sice ho chytře obstřelil, ale minul bránu a schoval hlavu do dlaní. „Měl jsem to proměnit, Rijád Mahriz mě tak krásně vysunul,“ litoval.

Nepřidal se tak ke dvanáctce hráčů, kterým se v jednom zápase Ligy mistrů povedlo trefit čtyřikrát.

O které jde?

Při zkoumání statistik narazíte na jména, která očekávate.

Nejrychlejší hattricky v LM 8 minut - Bafetimbi Gomis (Dinamo Záhřeb - Lyon 1:7, 7. 12. 2011) 9 minut - Mike Newell (Blackburn - Rosenborg Trondheim 4:1, 6. 12. 1995) 11 minut - Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Malmö 8:0, 8. 12. 2015) 11 minut - Raheem Sterling (Manchester City - Atalanta Bergamo 5:1, 22. 10. 2019) 12 minut - Luiz Adriano (BATE Borisov - Šachtar Doněck 0:7, 21. 10. 2014) Newell nadále drží prvenství za nejrychlejší „perfektní hattrick“, skóroval totiž pravačkou, levačkou i hlavou.

Namátkou: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, který je na žebříčku hned dvakrát, protože dal čtyři góly Arsenalu a pět Leverkusenu, Andrej Ševčenko, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovič, Marco van Basten, Ruud van Nistelrooij, jenž před patnácti lety čtyřmi zásahy sestřelil Spartu.

Ale objevíte i fotbalisty, kteří mezi superhvězdy nepatřili. Čtyři branky během jednoho utkání slavil i Bafetimbi Gomis, který v prosinci 2011 v dresu Lyonu řídil kanonádu 7:1 nad Dynamem Záhřeb.

A 34letý Francouz, který dohrává kariéru v Saúdské Arábii, dal první tři góly dosud nejrychleji ze všech – během osmi minut překonal maximum jistého anglického útočníka, které odolávalo šestnáct let.

Byl to Mike Newell, který se dlouho mohl pyšnit ojedinělým hattrickem.

Že vám to jméno nic neříká? Fandové Blackburnu by si na něj určitě vzpomněli. Právě za Rovers, dnes druholigový tým, který se do Ligy mistrů dostal na podzim 1995 coby senzační šampion Anglie, nasázel tři góly Rosenborgu Trondheim.

Mimochodem, v úterý večer se třikrát radoval i Kylian Mbappé. Dvacetiletá francouzská kometa přitom přišla na hřiště až ve dvaapadesáté minutě, když Paříž vedla v Bruggách 1:0.

„Chtěl jsem nastoupit v základní sestavě, myslel jsem, že v ní budu. Ale trenér se rozhodl jinak, což respektuji. Toužil jsem ukázat, že to beze mě je těžké,“ prohlásil Mbappé, kterého kouč Thomas Tuchel šetřil kvůli nedávným zdravotním problémům.

Mbappé nicméně všem skutečně dokázal, jak velkou zbraň v něm PSG má. Tři góly dal, na čtvrtý přihrál. „Mám z toho obrovskou radost. Těší mě, že jsem pomohl týmu,“ dodal fotbalista, který při výhře 5:0 zaokrouhlil celkový počet hattricků v základních skupinách Ligy mistrů na stovku.